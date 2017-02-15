Портал гос.услуг Татарстана теперь принимает карты «Мир» «АК БАРС» Банка«АК БАРС» Банк НСПК карта "МИР" платёжная система "Мир"
АК БАРС» Банк завершил совместные работы с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и Национальной системой платёжных карт для приёма карт «Мир» на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
Таким образом, с 14 февраля 2017 года владельцам платёжных карт «Мир» НСПК доступен полный функционал Портала госуслуг Республики Татарстан.
Руководитель по развитию карточных продуктов ПАО "АК БАРС" БАНКа Тимур Губайдулин сказал, что:
«АК БАРС» Банк – один из ключевых партнёров Национальной платёжной системы по обеспечению эмиссии и эквайринга банковских карт в Республике Татарстан. Реализация проекта поможет стимулировать новых пользователей к регистрации на портале, а тех жителей республики, которые уже имеют личные кабинеты, активнее пользоваться набором представленных электронных услуг»
Источник: «АК БАРС» Банк , 14.02.17
Комментарий Банкиршы:
По данным НСПК на 15 февраля 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 185 банков, из которых 51 банк стал уже эмитентом платёжных карт «Мир»(т.е. приступил к выпуску карт), и 109 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
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