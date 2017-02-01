Сбербанк запустил новый вклад - «Номинальный счёт для зачисления социальных выплат»Сбербанк России вклады процентная ставка
Сбербанк запустил новый банковский вклад для физических лиц – «Номинальный счёт для зачисления социальных выплат». Счёт открывается в российских рублях родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Подопечные представителя являются бенефициарами по номинальному счёту.
Для открытия номинального счёта законному представителю подопечного достаточно один раз предъявить в отделение Банка необходимые документы и в дальнейшем получать зачисленные на него социальные выплаты, предназначенные на содержание подопечного, без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отличительной особенностью номинального счёта является то, что он открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат подопечному. Сведения о бенефициаре указываются в договоре номинального счёта.
Условия работы «Номинального счёта для зачисления социальных выплат»:
- Открывается с нулевым остатком по счёту.
- Валюта вклада/счета – рубли.
- Процентная ставка по вкладу/счёту - 3,5 % годовых.
- Периодичность начисления процентов - по истечении каждого трёхмесячного периода, определяемого с даты открытия счета.
- Срок работы счета — бессрочно (действует до закрытия счета)
- Снятие средств - не ограничено
Как отметила директор департамента розничных не транзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова:
«Введение номинального счета значительно упростило процедуру получения законными представителями граждан, находящихся под опекой или попечительством, средств, которые предназначены на их содержание».Для оформления номинального счёта в Сбербанк представляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность Владельца счета;
- свидетельство о рождении Бенефициара, если Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, или иной документ, удостоверяющий личность Бенефициара в возрасте 14 лет и старше;
- решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или иной документ, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться денежными средствами подопечного (Бенефициара). Если Владельцем счета является родитель (усыновитель) несовершеннолетнего Бенефициара в возрасте до 18 лет, то таким документом выступает – свидетельство о рождении Бенефициара;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
- миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для открытия Номинального счета с целью зачисления социальных выплат иностранному гражданину и (или) лицу без гражданства (отдельно по Владельцу счета и отдельно по Бенефициару (если применимо).
Источник: Сбербанк России, 01.02.2017г.
Комментарий Банкиршы:
Бенефициар (от фр. benefice — прибыль, польза) - это физическое лицо, которому предназначен денежный платёж, т.е. получатель денег и финансовой выгоды исходя из договора.
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