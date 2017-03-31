Связь-Банк снизил процентные ставки по льготному автокредитованию



Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) снизил процентные ставки по льготному автокредитованию с гос. субсидированием до 8,75% в рублях.
Программа автокредита с господдержкой позволит заёмщикам выбрать следующие условия:
  • Приобрести автомобиль стоимостью до 1,15 млн рублей.
  • Срок кредита – от 6 до 36 месяцев
  • Размер первоначального взноса (в %) - от 40, от 30, от 20
  • Базовые ставки,% «годовых» - 8,75%, 9,75%, 10,25% (зависит от размера первоначального взноса)
  • Для владельцев зарплатных карт Связь-Банка льготный автокредит обойдётся дешевле ещё на 0,5% от базовой ставки.
  • Максимальная сумма кредита (руб.) - 100 000 - 920 000

Решение по кредитной заявке, которую можно оформить в любом автосалоне-партнёре, принимается Банком в течение двух часов.

Более подробно об условиях кредитования можно узнать в разделе «Автокредитование» и в автосалонах-партнерах.


Источник: Связь-Банк , 30 марта 2017




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