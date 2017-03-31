Связь-Банк снизил процентные ставки по льготному автокредитованию

Связь-Банк снизил процентные ставки по льготному автокредитованиюСвязь-Банк автокредиты процентная ставка
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) снизил процентные ставки по льготному автокредитованию с гос. субсидированием до 8,75% в рублях.
Программа автокредита с господдержкой позволит заёмщикам выбрать следующие условия:
- Приобрести автомобиль стоимостью до 1,15 млн рублей.
- Срок кредита – от 6 до 36 месяцев
- Размер первоначального взноса (в %) - от 40, от 30, от 20
- Базовые ставки,% «годовых» - 8,75%, 9,75%, 10,25% (зависит от размера первоначального взноса)
- Для владельцев зарплатных карт Связь-Банка льготный автокредит обойдётся дешевле ещё на 0,5% от базовой ставки.
- Максимальная сумма кредита (руб.) - 100 000 - 920 000
Решение по кредитной заявке, которую можно оформить в любом автосалоне-партнёре, принимается Банком в течение двух часов.
Более подробно об условиях кредитования можно узнать в разделе «Автокредитование» и в автосалонах-партнерах.
Источник: Связь-Банк , 30 марта 2017
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Платёжная карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Вклад «Пенсионный - плюс Сбербанка России»
- Кредит с 18, 19, 20 лет: банки, условия кредитования, требования к заёмщику и поручителю 546
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- Кредиты Сбербанка России - кредитование физических лиц на 2017 год 352
- Омскпромстройбанк предлагает купить автомобиль в кредит
- Автокредитование в Москве. Программы автокредитов Банка Москвы. 4
- Автокредит Сбербанка России физическим лицам - условия, проценты 251