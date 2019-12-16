Банковская карта Яндекс Деньги — кошелек или счет?

Своя система электронных платежей у Яндекса появилась достаточно давно. В те далекие времена был очень популярен Webmoney, который стремительно завоевывал рынок междусобойных расчетов между вебмастерами и рекламодателями. За вебмани выполняли различные работы, продавали виртуальные товары, даже давали виртуальные деньги в долг. Тогда и Яндекс решил, что это вполне перспективное направление развития своей компании, и запустил свою систему электронных расчетов — Яндекс.Деньги. Тогда, в начале, был только кошелек — определенный номер счета в системе. И на этом счету можно было держать определенную сумму денег. Объемы оборота средств между пользователями росли, как и росли требования к законности и безопасности. Государство начало закручивать гайки, и всем системам пришлось приводить свои правила в рамки законности. Да и настоящие банки не стояли на месте, и совершенствовали свои сервисы, которые сделали более доступными платежи между физлицами. Анонимности, которую так ценили пользовати сети при расчетах, уже не осталось практически ни в одной системе электронной наличности. В Яндексе можно быть и анонимным, но тогда в кошельке просто смешные лимиты работы, которые кончаются очень быстро и работать все равно нормально не получится. Поэтому сейчас кошелек Яндекс Денег это скорее обычный банковский счет, чем электронный кошелек. С единственным отличием, номер счета кошелька не похож на стандартный вид банковского счета.
Яндекс карта
Яндекс карта
Конечно, с тех пор много воды утекло, и сейчас к кошельку или Яднекс-счету можно привязать не одну а сразу несколько пластиковых карт, и счетов может быть много в разных валютах. Система даже предлагает услугу «Мультивалютные карты» чтобы по одной карте можно было платить в разной валюте с соответствующих счетов. На сегодня можно провести идентификацию кошелька в следующих странах Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиле, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Латвии, Молдове, Таджикистане, Таиланде, Туркменистане, Турции, Украине, Эстонии. После идентификации можно получить карту и переводить средства в нужной валюте из одной страны в другую. Конечно, размеры переводов ограничены, но для частных лиц их вполне хватает. Крупные суммы все равно лучше переводить через банк, например через систему SWIFT.
Яндекс — Банк
Яндекс Деньги это вполне себе банковская организация. Ну, почти. ООО «Яндекс.Деньги» - Это НКО, Небанковская Кредитная Организация, которая имеет лицензию Банка России № 3510-К. Поэтому компания имеет и свой Банковский Идентификационный Код (БИК) — 044525444. Лицензия позволяет переводить деньги без открытия счета для физических лиц. Ну и открывать и вести счета для юридических лиц (опять же только в части осуществления переводов и платежей). Поэтому кошелек может выступать только платежным средством, то есть, либо принимать платежи на кошелек, либо платить с него куда нибудь. Именно поэтому если деньги лежат на счете в обычном банке, то на остаток карточного счета начисляются пусть и небольшие, но проценты, а в кошельке проценты на остаток не начисляются. Выдать кредит на ваш кошелек система тоже не может.
Банковская карта
Поскольку система в большей степени была ориентирована на платежи в интернете, то изначально особой необходимости в своих пластиковых картах не было. К счету можно было привязать карты других банков, и платить с них через Яндекс.Деньги, по аналогии с крупнейшим западным финансовым посредником PayPal. Но со временем, Яндекс начал выпускать свои пластиковые средства оплаты. Даже в интернете не везде можно оплатить посредством денег из кошелька, а вот с банковской карты практически везде. Сейчас ассортимент карт, предлагаемых системой, не настолько большой, но покрывает практически все потребности в платежах. На текущий момент предлагаются следующие варианты:
- Пластиковая карта — есть два варианта, именная и без имени, платежная система MasterCard. Обслуживание стоит 399 рублей за три года, что примерно 133 рубля в год, что вполне себе бюджетно.
- Виртуальная карта — Полноценная MasterCard карта, но виртуальная и бесплатная. Если использовать мобильные устройства с системой NFC, то можно ей расплачиваться и в реальном мире, но в основном она идет для интернет платежей, или чтобы платить например в Яндекс.Такси.
Обе карты работают с MasterCard PayPass – бесконтактной оплатой в терминалах. Если подключить услугу «Мультивалютные карты» карта будет самостоятельно переключаться между счетами, автоматически обменивая валюту, если её не хватает на нужном счете. Хотя картой можно и так расплачиваться в любой стране, где принимают мастеркард. MasterCard сам сконвертирует валюту, правда курс будет отнюдь не гуманный.
Карта Я.Кард
Заказать и получить банковскую карту системы достаточно просто. Главное оплатить три года обслуживания и указать правильный почтовый адрес. Позднее на почте вы получите долгожданный конверт, с вашей новой картой. В конверте содержится карта, наклейки, и пара информационных страниц.
Буклет с картой
Буклет
Сама карта имеет достаточно оригинальный дизайн. Карту можно заказать в нескольких цветах. Из необычного — прозрачная полоса внизу карты. Но карта так же имеет и микрочип, и магнитную полосу, хотя она уже нигде почти и не используется. Карта не имеет эмбоссированных данных номера счета и владельца, потому что и раньше в России почти нигде не применялось отпечатывание карты на документах, а теперь с внедрением онлайн касс этот атавизм оказался совсем не нужен. Для тех вариантов, когда надо оплатить что-то в интернете, данные карты нанесены на обратной стороне. Карта выпущена банком YANDEX.MONEY, NBCO LLC (Non-Banking Credit Organization Limited Liability Company) что и есть ООО НКО «Яндекс.Деньги». Когда система только запускала карты, они обслуживались в банке Тинькофф, дальше видимо их пути разошлись и теперь Яндекс карта обслуживается в своем банке Яндекса.
Наклейки Яндекс.Деньги
Наклейки Яндекс.Деньги
Лицевая сторона карты
Обратная сторона карты
Реквизиты карты
Для пополнения карты через терминалы и банкоматы Сбербанка, а также через салоны «Связной» и «Евросеть» данных карты не требуется, достаточно знать номер кошелька. Но судя по буклету в письме, Yandex позиционирует свою карту еще и как зарплатную. В принципе, если работать как физ лицо на какую-то организацию, то вполне выгодно пользоваться такой картой для получения платежей и вывода заработанных средств. Конечно, у карты есть лимиты, особенно на беспроцентное снятие наличных в банкоматах, поэтому получать зарплату выгодно только если вы в основном пользуетесь безналом в ежедневных расходах. Банковские реквизиты для всех карт одинаковы, главное не забыть указать в назначении перевода номер вашего кошелька, иначе деньги не дойдут до вашего кошелька.
Банк получателя
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»
Корреспондентский счет
30103810945250000444
в Отделении 3 Главного управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москва
Назначение перевода
Пополнение кошелька [укажите номер кошелька], НДС не облагается.
Счёт получателя, он же — текущий, расчётный, л/с
- для переводов от физлица: 30232810400000000003
- для переводов от ЮЛ/ИП: 30232810600000000010
ИНН
7750005725
КПП
770501001
БИК
044525444
Получатель
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
SWIFT
YNDMRUM1