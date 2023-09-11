Банк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» 2023 года

Банк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» 2023 годаДеньги Центральный банк РФ монеты драгоценные металлы золотые монеты
Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» (каталожный № 5216-0060).
Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
5216-0060 2023 года
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «50 РУБЛЕЙ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «анциркулейтед».
Тираж монеты — до 150,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Материал предоставлен Пресс-службой Банка России.
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