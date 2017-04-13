повышением административных штрафов на должностные лица за задержку или невыплату зарплаты;

дисквалификацией должностных лиц на определённый срок;

выплатой работникам денежной компенсации за каждый день задержки зарплаты.

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."

Свои права при получении зарплаты с задержкой надо знать!

обязан выплачивать зарплату сразу с начисленными процентами

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.



Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

(Статья 236 ТК РФ)

Президент России подписал Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда", который усиливает ответственность работодателей за своевременность выплаты зарплаты следующими способами:Так, пункты 6 и 7 статьи 5.27 Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ включают следующие наказания:Инициаторами административных наказаний должностных лиц могут выступать как трудовые коллективы /профсоюзы предприятий, так и Прокуратура или Районные органы власти.Для работников предприятий и предпринимателей крайне важно знать точную дату получения зарплаты по договору с работодателем. Так как при задержке выплаты зарплаты, работодатель в соответствии с новым законом без напоминаний, т.е. сразу с денежной компенсацией за задержку.Размер компенсации должен составлять не менее 1/150 ключевой ставки Банка России, которая начисляется за каждый день задержки. Законом № 272-ФЗ изменения внесены и в "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, с дополнениями и изменениями, которые вступили в силуВот как в Трудовом кодексе РФ теперь излагается Статья 236 "Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику":Работникам необходимо контролировать начисление и выплату компенсаций за задержки в момент получения зарплаты. Компенсация в виде начисленных процентов должна перечисляться на карту или выплачиваться по ведомости отдельной суммой или с выделением в том числе.Согласно статьи 4 ФЗ № 272-ФЗ — 04.07.2016 настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. Дата опубликования закона - 04.07.2016 г., следовательно все изменения вступили в силу с 04.10.2016 года.