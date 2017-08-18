|№№
|10 стран, имеющих наибольшие запасы золота в Международных резервах.
|Запасы золота (тонны)
На 01.01.2017
|Запасы золота (тонны)
Справочно: на 01.01.2016
|Международные резервы по состоянию на 01.01.2017
(млн. долл. США)
|Доля золота в общем объёме международных резервов
в процентах
|1.
|США *
|8 133,5
|8 133,5
|406 733
|74,5
|2.
|Германия
|3 378,0
|3 381,0
|185 274
|67,8
|3.
|Италия
|2 451,9
|2 451,9
|136 043
|67,1
|4.
|Франция
|2 435,9
|2 435,4
|146 781
|61,8
|5.
|Китай*
|1 842,6
|1 762,3
|3 098 632
|2,2
|5а.
|Тайвань (Китай)*
|423,6
|423,6
|449 991
|3,5
|6.
|Российская федерация
|1 615,2
|1 414,6
|377 741
|15,9
|7.
|Швейцария
|1 040,0
|1 040,0
|679 359
|5,7
|8.
|Япония
|765,2
|765,2
|1 216 903
|2,3
|9.
|Нидерланды
|612,5
|612,5
|36 300
|62,9
|10.
|Индия*
|556,8
|556,8
|361 062
|5,7
|Итого по 10 странам:
|23 255,2
|22 976,8
|7 094 819
|Объем международных резервов 70-ти стран мира, анализируемых Банком России
|28 296,1
|28 125,6
|11 297 978
|9,3
(*) Оценка запасов золота стран (Индия, Китай, Соединенные Штаты, Тайвань (Китай)) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
Из 70 стран мира прирост золота в Международных резервах за 2016 год осуществили 16 стран, снижение запасов золота допустили – 9 стран. Так, например, запасы золота за 2016 год увеличились в следующих странах:
- Китай - на 80,3 тонны;
- Российская Федерация - на 200,6 тонн;
- Казахстан - на 36,3 тонны;
- Беларусь - на 4,3 тонны.
- И т.д.
А снизились запасы золота в таких странах, как:
- Германия - на 3,0 тонны;
- Канада - на 1,7 тонны;
- Турция - на 138,4 тонны;
- Украина - на 1,9 тонны.
- И т.д.
Общий объем международных резервов 70-ти стран мира, выбранный для анализа Банком России по состоянию на 01.01.2017 года, составил 11 297 978 млн. долл. США, а доля объёма международных резервов 10 стран/11-и с учётом Китайского Тайваня/ - 7 094 819 млн. долл. США, что составляет 62,8 % от всех запасов золота в мире.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2017 года составили 377 741 млн долл. США, и доля золота в которых составляет 15,9% . С этими показателями среди 10 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия заняла пятое место по объёму международных резервов и 6 место по запасам золота), уступая лидерство США, Китаю и Швейцарии.
Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2017 годы выглядит так:
|Дата
|Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)
|Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)
|Запасы золота (тонны)*
|01.01.2010 г.
|22 798
|20,9
|649,1
|01.01.2011 г.
|35 788
|25,4
|788,6
|01.01.2012 г.
|44 697
|28,4
|883,0
|01.01.2013 г.
|51 039
|30,8
|957,8
|01.01.2014 г.
|39 990
|33,3
|1 035,2
|01.01.2015 г.
|46 089,0
|38,8
|1 206,8
|01.01.2016 г.
|48 563,0
|45,5
|1 414,6
|01.01.2017 г.
|60 193,6
|51,9
|1 615,2
|01.07.2017 г.
|68 770,2
|55,2
|1 716,9
(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма
Прирост золота за период с 2010 по 2016 годы составил 966,1 тонн (1 615,2 - 649,1), а за 6 месяцев 2017 года прирост золота составил 101,7 тонн ((1 716,9 -1 615,2)
Для сведения: В материале использованы данные Банка России.