Запас золота в России и в 10 странах мира 2016 - 2017 годы.



На начало 2017 года, крупнейшими запасами золота обладают 10 стран мира из 70-ти, которые систематически анализирует Банк России:


№№
10 стран, имеющих наибольшие запасы золота в Международных резервах.
Запасы золота (тонны)

На 01.01.2017
Запасы золота (тонны)

Справочно: на 01.01.2016
Международные резервы по состоянию на 01.01.2017

(млн. долл. США)
Доля золота в общем объёме международных резервов

в процентах
1.США *8 133,58 133,5406 73374,5
2. Германия 3 378,03 381,0185 27467,8
3.Италия2 451,92 451,9136 04367,1
4.Франция2 435,92 435,4146 78161,8
5.Китай*1 842,61 762,33 098 6322,2
5а. Тайвань (Китай)*423,6423,6449 9913,5
6.Российская федерация 1 615,21 414,6377 74115,9
7.Швейцария 1 040,01 040,0679 3595,7
8.Япония765,2765,21 216 9032,3
9.Нидерланды612,5612,536 30062,9
10.Индия*556,8556,8361 0625,7
Итого по 10 странам:23 255,222 976,87 094 819
Объем международных резервов 70-ти стран мира, анализируемых Банком России28 296,128 125,611 297 9789,3



(*) Оценка запасов золота стран (Индия, Китай, Соединенные Штаты, Тайвань (Китай)) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.    

Из 70 стран мира прирост золота в Международных резервах за 2016 год осуществили 16 стран, снижение запасов золота допустили – 9 стран. Так, например, запасы золота за 2016 год увеличились в следующих странах:
  1. Китай - на 80,3 тонны;
  2. Российская Федерация - на 200,6 тонн;
  3. Казахстан - на 36,3 тонны;
  4. Беларусь - на 4,3 тонны.
  5. И т.д.

А снизились запасы золота в таких странах, как:
  1. Германия - на 3,0 тонны;
  2. Канада - на 1,7 тонны;
  3. Турция - на 138,4 тонны;
  4. Украина - на 1,9 тонны.
  5. И т.д.

Общий объем международных резервов 70-ти стран мира, выбранный для анализа Банком России по состоянию на 01.01.2017 года, составил 11 297 978 млн. долл. США, а доля объёма международных резервов 10 стран/11-и с учётом Китайского Тайваня/ - 7 094 819 млн. долл. США, что составляет 62,8 % от всех запасов золота в мире.

Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2017 года составили 377 741 млн долл. США, и доля золота в которых составляет 15,9% . С этими показателями среди 10 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия заняла пятое место по объёму международных резервов и 6 место по запасам золота), уступая лидерство США, Китаю и Швейцарии.

Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2017 годы выглядит так:


ДатаСтоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)Запасы золота (тонны)*
01.01.2010 г.22 79820,9649,1
01.01.2011 г.35 78825,4788,6
01.01.2012 г.44 69728,4883,0
01.01.2013 г.51 03930,8957,8
01.01.2014 г.39 99033,31 035,2
01.01.2015 г.46 089,038,81 206,8
01.01.2016 г.48 563,045,51 414,6
01.01.2017 г.60 193,651,91 615,2
01.07.2017 г.68 770,255,21 716,9

(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма

Прирост золота за период с 2010 по 2016 годы составил  966,1 тонн (1 615,2 - 649,1), а за 6 месяцев 2017 года прирост золота составил 101,7 тонн ((1 716,9 -1 615,2)

Для сведения: В материале использованы данные Банка России.
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