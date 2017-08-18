

№№

10 стран, имеющих наибольшие запасы золота в Международных резервах.

Запасы золота (тонны)



На 01.01.2017

Запасы золота (тонны)



Справочно: на 01.01.2016

Международные резервы по состоянию на 01.01.2017



(млн. долл. США)

Доля золота в общем объёме международных резервов



в процентах

1. США * 8 133,5 8 133,5 406 733 74,5

2. Германия 3 378,0 3 381,0 185 274 67,8

3. Италия 2 451,9 2 451,9 136 043 67,1

4. Франция 2 435,9 2 435,4 146 781 61,8

5. Китай* 1 842,6 1 762,3 3 098 632 2,2

5а. Тайвань (Китай)* 423,6 423,6 449 991 3,5

6. Российская федерация 1 615,2 1 414,6 377 741 15,9

7. Швейцария 1 040,0 1 040,0 679 359 5,7

8. Япония 765,2 765,2 1 216 903 2,3

9. Нидерланды 612,5 612,5 36 300 62,9

10. Индия* 556,8 556,8 361 062 5,7

Итого по 10 странам: 23 255,2 22 976,8 7 094 819

Объем международных резервов 70-ти стран мира, анализируемых Банком России 28 296,1 28 125,6 11 297 978 9,3



(*) Оценка запасов золота стран (Индия, Китай, Соединенные Штаты, Тайвань (Китай)) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.

Китай - на 80,3 тонны;

Российская Федерация - на 200,6 тонн;

Казахстан - на 36,3 тонны;

Беларусь - на 4,3 тонны.

И т.д.

Германия - на 3,0 тонны;

Канада - на 1,7 тонны;

Турция - на 138,4 тонны;

Украина - на 1,9 тонны.

И т.д.



Дата Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций) Запасы золота (тонны)*

01.01.2010 г. 22 798 20,9 649,1

01.01.2011 г. 35 788 25,4 788,6

01.01.2012 г. 44 697 28,4 883,0

01.01.2013 г. 51 039 30,8 957,8

01.01.2014 г. 39 990 33,3 1 035,2

01.01.2015 г. 46 089,0 38,8 1 206,8

01.01.2016 г. 48 563,0 45,5 1 414,6

01.01.2017 г. 60 193,6 51,9 1 615,2

01.07.2017 г. 68 770,2 55,2 1 716,9



На начало 2017 года, крупнейшими запасами золота обладают 10 стран мира из 70-ти, которые систематически анализирует Банк России:Из 70 стран мира прирост золота в Международных резервах за 2016 год осуществили 16 стран, снижение запасов золота допустили – 9 стран. Так, например, запасы золота за 2016 год увеличились в следующих странах:А снизились запасы золота в таких странах, как:Общий объем международных резервов 70-ти стран мира, выбранный для анализа Банком России по состоянию на 01.01.2017 года, составил 11 297 978 млн. долл. США, а доля объёма международных резервов 10 стран/11-и с учётом Китайского Тайваня/ - 7 094 819 млн. долл. США, что составляет 62,8 % от всех запасов золота в мире.Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2017 года составили 377 741 млн долл. США, и доля золота в которых составляет 15,9% . С этими показателями среди 10 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия заняла пятое место по объёму международных резервов и 6 место по запасам золота), уступая лидерство США, Китаю и Швейцарии.Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2017 годы выглядит так:(*) 1 тройская унция = 31,1034768 граммаПрирост золота за период с 2010 по 2016 годы составил 966,1 тонн (1 615,2 - 649,1), а за 6 месяцев 2017 года прирост золота составил 101,7 тонн ((1 716,9 -1 615,2)Для сведения: В материале использованы данные Банка России.