Быстрые денежные переводы, которые всегда под рукой



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Без специальных условий, регистрации, открытия счета и прочих обязательств просто отправить деньги через платежные сервисы. Паспорт и сумма наличными или доступ в интернет и банковская карта – это все, что вам нужно.

Откуда такая срочность?!



Экстренная потребность в деньгах сегодня стала возникать чаще. Объясняется это двумя факторами:
  • снижение доходов;
  • невозможность планировать на продолжительный срок.

В стабильной ситуации, когда обычный человек ходит на работу в офис, получает аванс и зарплату в полном объеме и предполагает так работать ближайшие 5-10 лет, даже форс-мажор переносится намного легче. Есть финансовые резервы, окружающие проще предоставляют поддержку, можно взять кредит или оформить карту с овердрафтом.

При текущем положении вещей даже малозначительное событие, требующее дополнительных расходов, оборачивается огромным стрессом. Отсюда и потребность в срочном получении финансовой поддержки, чтобы быстрее разделаться с проблемой и забыть о ней.

Перевод уже готов к выдаче



Если к вам обратились родственники или друзья с просьбой помочь им деньгами, и у вас есть возможность, используйте такие способы отправки, чтобы они не вынуждали ждать. Это сбережет нервы и вам, и получателю.

Мгновенно перевести средства можно, например, через платежный сервис «Золотая Корона». Использование новейших технологических решений позволило ему осуществлять быстрые транзакции по России и за рубеж.

Получить денежный перевод «Золотая Корона» предлагается:
  • наличными в точках участников сервиса;
  • путем зачисления на карту через мобильное приложение.

Как только отправитель подтверждает оплату, перевод готов к выдаче. Узнать об этом ваш родственник или друг может из уведомления от сервиса или лично от вас.
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Как отправить денежный перевод «Золотая Корона» через интернет



Быстрее и проще всего воспользоваться сервисом онлайн. Вот как это устроено непосредственно на сайте «Золотой Короны».

На странице https://koronapay.com/transfers/online/ указываем следующую информацию:
  • направление перевода (выберите страну);
  • банк, выпустивший вашу карту (российский, казахстанский или белорусский);
  • сумма к выдаче и валюта получения.

Будьте внимательны: при отправке трансферта с конвертацией по курсу «Золотой Короны» в этой строке вы указываете не сколько нужно списать с вашей карты, а сколько необходимо вручить адресату!

Предварительный расчет суммы происходит автоматически с учетом текущего курса.

Если вы начали оформлять перевод, отвлеклись, потом обновили страницу, размер списания может измениться. Это объясняется тем, что курс обмена на сайте динамический.

Обратите внимание и на комиссию: ее размер указывается уже здесь, на первом шаге.

Далее пишем, как зовут получателя и какой у него номер мобильного телефона. Потом указываем такие же сведения о себе. Для отправки в ряд республик требуются дополнительные сведения об отправителе: например, место регистрации или дата рождения. Вносите их обязательно, чтобы не было затруднений на момент выдачи денег адресату.

Проверка: прочтите (лучше вслух) всю написанную информацию. Опечатки и ошибки исправьте, данные скорректируйте, если в этом есть потребность. Учтите, что полная, достоверная, корректная информация в форме перевода обеспечивает его скорейшую доставку.

Оплачиваем транзакцию: вводим данные карты и подтверждаем платеж одноразовым паролем.

Денежный перевод № ****** готов к выдаче! Сообщите код транзакции адресату, он получит отправленные вами средства и справится с возникшими у него трудностями.


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