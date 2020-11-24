Быстрые денежные переводы, которые всегда под рукой

Без специальных условий, регистрации, открытия счета и прочих обязательств просто отправить деньги через платежные сервисы. Паспорт и сумма наличными или доступ в интернет и банковская карта – это все, что вам нужно.
Откуда такая срочность?!
Экстренная потребность в деньгах сегодня стала возникать чаще. Объясняется это двумя факторами:
- снижение доходов;
- невозможность планировать на продолжительный срок.
В стабильной ситуации, когда обычный человек ходит на работу в офис, получает аванс и зарплату в полном объеме и предполагает так работать ближайшие 5-10 лет, даже форс-мажор переносится намного легче. Есть финансовые резервы, окружающие проще предоставляют поддержку, можно взять кредит или оформить карту с овердрафтом.
При текущем положении вещей даже малозначительное событие, требующее дополнительных расходов, оборачивается огромным стрессом. Отсюда и потребность в срочном получении финансовой поддержки, чтобы быстрее разделаться с проблемой и забыть о ней.
Перевод уже готов к выдаче
Если к вам обратились родственники или друзья с просьбой помочь им деньгами, и у вас есть возможность, используйте такие способы отправки, чтобы они не вынуждали ждать. Это сбережет нервы и вам, и получателю.
Мгновенно перевести средства можно, например, через платежный сервис «Золотая Корона». Использование новейших технологических решений позволило ему осуществлять быстрые транзакции по России и за рубеж.
Получить денежный перевод «Золотая Корона» предлагается:
- наличными в точках участников сервиса;
- путем зачисления на карту через мобильное приложение.
Как только отправитель подтверждает оплату, перевод готов к выдаче. Узнать об этом ваш родственник или друг может из уведомления от сервиса или лично от вас.
Как отправить денежный перевод «Золотая Корона» через интернет
Быстрее и проще всего воспользоваться сервисом онлайн. Вот как это устроено непосредственно на сайте «Золотой Короны».
На странице https://koronapay.com/transfers/online/ указываем следующую информацию:
- направление перевода (выберите страну);
- банк, выпустивший вашу карту (российский, казахстанский или белорусский);
- сумма к выдаче и валюта получения.
Будьте внимательны: при отправке трансферта с конвертацией по курсу «Золотой Короны» в этой строке вы указываете не сколько нужно списать с вашей карты, а сколько необходимо вручить адресату!
Предварительный расчет суммы происходит автоматически с учетом текущего курса.
Если вы начали оформлять перевод, отвлеклись, потом обновили страницу, размер списания может измениться. Это объясняется тем, что курс обмена на сайте динамический.
Обратите внимание и на комиссию: ее размер указывается уже здесь, на первом шаге.
Далее пишем, как зовут получателя и какой у него номер мобильного телефона. Потом указываем такие же сведения о себе. Для отправки в ряд республик требуются дополнительные сведения об отправителе: например, место регистрации или дата рождения. Вносите их обязательно, чтобы не было затруднений на момент выдачи денег адресату.
Проверка: прочтите (лучше вслух) всю написанную информацию. Опечатки и ошибки исправьте, данные скорректируйте, если в этом есть потребность. Учтите, что полная, достоверная, корректная информация в форме перевода обеспечивает его скорейшую доставку.
Оплачиваем транзакцию: вводим данные карты и подтверждаем платеж одноразовым паролем.
Денежный перевод № ****** готов к выдаче! Сообщите код транзакции адресату, он получит отправленные вами средства и справится с возникшими у него трудностями.