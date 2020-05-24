Основные условия по вкладам
У вкладов есть основные параметры, по которым можно рассчитать вклад на «прибыльность», поскольку они напрямую влияют на суммарную доходность по сбережениям. На какие условия надо обратить внимание при выборе банка и его предложения по вкладу?
Какой калькулятор вкладов выбрать?
Какой калькулятор вкладов выбрать?
Капитализация вклада – это причисление процентов к сумме вклада, которая позволяет в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты. Очевидно, что чем на больший срок будет сделан вклад, тем большее количество процентов в итоге будет начислено.
Пополнение вклада — это возможность пополнить уже существующий вклад, дабы увеличить основное тело депозита, и получить дополнительный доход. Правда как правило проценты по таким видам вкладов ниже, нежели у не пополняемых.
Периодичность выплат процентов — Очень немаловажный параметр, особенно если нужна еще и капитализация процентов. Периодичность по договору может быть от ежедневной до единоразовой в конце срока, но, как правило, это либо помесячная, либо ежегодная выплата.
Остальные условия, такие как срок вклада, сумма вклада и процентная ставка, итак указываются у всех видов вклада, поэтому особенно акцентировать на них внимание нет необходимости.
Как рассчитать доходность вкладаДля расчета возможной прибыли от вложения средств на вклад можно воспользоваться не очень сложной Формулой расчета процентов по вкладам. В принципе, для расчета хватит знаний математики, полученных в школьной программе.
Однако нужно разбираться с формулой, и понимать, какие параметры в формуле откуда берутся, и где посмотреть данные значения в предлагаемых вкладах. Как правило, если смотреть рекламируемые вклады на официальных сайтах банков, то чтобы узнать подробные условия вклада, надо ознакомится с полным описанием условий вклада, что при выборе по многим банкам может занять существенное время. Конечно, на сайтах банков для облегчения расчетов есть калькуляторы вкладов для физических лиц, где можно посчитать проценты и узнать текущие условия на сегодня. Тем не менее, это тоже может занять приличное количество времени.
Простейший онлайн калькуляторЕсли вам необходимо рассчитать прибыль по несложным условиям вклада, то можно воспользоваться одним из множества доступных в интернете онлайн калькуляторов которые быстро и просто помогут сделать расчет процентов по вкладу. Вот один из таких для примера как делаются расчеты.
Удобный выбор вкладаОдним из вариантов по выбору подходящего и выгодного вклада может быть использование специального сервиса по подбору вклада, например «Выберу». Такой сервис имеет очень подробный калькулятор вкладов, который уже имеет в базе все вклады банков и их условия, что позволяет быстро и удобно рассчитать проценты по заинтересовавшим видам вкладов. При этом такой сервис абсолютно бесплатен в использовании, но экономит множество времени. Буквально в несколько кликов можно выбрать банк, который предоставит вам самые выгодные условия вклада. В отличии от официальных сайтов банка, на сервисе можно ознакомится с реальными отзывами клиентов о банках, чтобы составить свое личное впечатление и принять взвешенное решение о том, сотрудничать или нет с выбранным банком.
На сайте представлены все вклады банков, которые можно удобно просмотреть и выбрать наиболее выгодный вклад по заданным вами условиям. Форма калькулятора проста и понятна, вам остается только ввести предположительную сумму вклада, выбрать срок размещения и вклад, по которому вы хотите рассчитать доход.
Выберу
Выберу