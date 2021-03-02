Что в ГК РФ говорится о Завещательном распоряжении.

Непосредственно перед оформлением свидетельства о праве на наследство хочу разрешить мои сомнения.
По запросу нотариуса банк выдал информацию, что есть счёт, открытый в 2007г (ЦФО), остаток в валюте счета 21р56 к, дата составления Завещательного распоряжения - декабрь 2009 и остаток на дату смерти вкладчика - 21 р. Это подтверждено электронной подписью банка.
Так же вложен файл, без описания. Нотариус распечатал данный файл. Это - копия самого Завещательного распоряжения ,не заверенная никем, даты заверения нет. В верхнем правом углу перевернут "вверх ногами" штрих-код. Адрес проживания завещателя :N дома и кв - слитно в одну цифру, как одно число / только дом без кв.
Далее - .................завещаю свои права на денежные средства ,внесённые по вкладу N ...и ---абзац : "В случае, если умрёт до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный, завещаю названный вклад. Далее 2 раза (не подряд) "О содержании статей 1128,1130,1149,1150 и 1162 ГК проинформирована /завещатель мной проинформирован.
-- В книге регистрации завещательных распоряжений зарегистрировано N1 .. контролёр-кассир подпись кратко пропечатана ФИО и внизу пропечатана дата, +печать отделения банка внизу слева.
То есть налицо дублирование в данной не заверенной вообще никем копии ЗР текста с внесением противоречащего логике абзаца.?? Кем составлен был документ-понятно. Кто снял копию и переслал моему нотариусу-неизвестно Нотариус видит данное противоречие.
Я опасаюсь как принимать в наследство этот счёт, так и отказываться как от части наследства.(будут правовые последствия)
Что в данном случае я должна сделать?
Ответ:Мне сложно вас консультировать, так как я не вижу сами документы и не могу оценить качество их оформления. Кроме того, я не юрист и не нотариус. Но отдельные моменты из вашего письма я попробую прокомментировать.
Решение по наследству денежных средств по счёту придётся, конечно, Вам принимать, с учётом рекомендаций Нотариуса. Завещанная сумма слишком незначительна и её можно не принимать, если это не затрагивает процедуру оформления остального наследства.
Порядок оформления завещательного распоряжения на вклад и порядок оформления права на наследство производится в соответствии с действующими законами и постановлениями Правительства РФ.
Исходя из того, что вы мне написали можно сделать вывод, что завещательное распоряжение на вклад работниками банка принято и оформлено с отклонениями от требований законодательства.
Так, Завещательное распоряжение должно быть оформлено в соответствии со Статьёй 1128 ГК РФ, которая гласит:
« 1. Права на денежные средства, внесённые гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счёте гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счёт. В отношении средств, находящихся на счёте, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счёте. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.»
А порядок совершения завещательного распоряжения денежными средствами банк должен был осуществить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках", в котором говорится следующее:
«П.5 Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно - вычислительной машины, пишущей машинки и др.).
В завещательном распоряжении указываются:
а) место и дата его совершения;
б) местожительство завещателя;
в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.
П. 10 Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. »
Для вас не играет большой роли порядок регистрации банком завещательного распоряжения в книге завещательных распоряжений, зато важно соблюдение Правил оформления (совершения )завещательного распоряжения, так как ошибки могут привести к признанию завещательного распоряжения ничтожным. А если завещательное распоряжение не удостоверено подписью служащего банка и не заверено печатью банка, то его можно и подменить!
О «противоречащем логике абзаце» (если Вы имеете в виду абзац - "В случае, если умрёт до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный, завещаю названный вклад. Далее 2 раза (не подряд) "О содержании статей 1128,1130,1149,1150 и 1162 ГК проинформирована /завещатель мной проинформирован. ), то он Вас не должен беспокоить — этот возможно «коряво составленный» текст информирования завещателя (клиента банка), вытекает из требования п. 4 Постановления Правительства РФ от 27.05.2002 N 351:
«4. Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:
- личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
- информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
- лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения статьи 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации.»