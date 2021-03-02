Что в ГК РФ говорится о Завещательном распоряжении.

Вопрос:



Непосредственно перед оформлением свидетельства о праве на наследство хочу разрешить мои сомнения.

По запросу нотариуса банк выдал информацию, что есть счёт, открытый в 2007г (ЦФО), остаток в валюте счета 21р56 к, дата составления Завещательного распоряжения - декабрь 2009 и остаток на дату смерти вкладчика - 21 р. Это подтверждено электронной подписью банка.



Так же вложен файл, без описания. Нотариус распечатал данный файл. Это - копия самого Завещательного распоряжения ,не заверенная никем, даты заверения нет. В верхнем правом углу перевернут "вверх ногами" штрих-код. Адрес проживания завещателя :N дома и кв - слитно в одну цифру, как одно число / только дом без кв.



Далее - .................завещаю свои права на денежные средства ,внесённые по вкладу N ...и ---абзац : "В случае, если умрёт до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный, завещаю названный вклад. Далее 2 раза (не подряд) "О содержании статей 1128,1130,1149,1150 и 1162 ГК проинформирована /завещатель мной проинформирован.

-- В книге регистрации завещательных распоряжений зарегистрировано N1 .. контролёр-кассир подпись кратко пропечатана ФИО и внизу пропечатана дата, +печать отделения банка внизу слева.



То есть налицо дублирование в данной не заверенной вообще никем копии ЗР текста с внесением противоречащего логике абзаца.?? Кем составлен был документ-понятно. Кто снял копию и переслал моему нотариусу-неизвестно Нотариус видит данное противоречие.



Я опасаюсь как принимать в наследство этот счёт, так и отказываться как от части наследства.(будут правовые последствия)

Что в данном случае я должна сделать?



Ответ: