О функционале брокера Exante отзывы клиентов

Про Exante видео отзывы раскрывают полезную информацию. Платформа отличается надежностью, предлагает внушительную подборку инструментов и выход на более чем 50 международных бирж.
Работа на фондовом рынке начинается с поиска хорошего брокера. В его распоряжение поступают активы трейдеров, значит, он должен быть надежным – иметь отличную репутацию и высокий уровень защиты персональных данных и счетов. Площадка отвечает всем перечисленным требованиям, об этих и других ее достоинствах можно узнать из обзора ниже и просматривая Exante видео отзывы.
Краткая информация об Exante брокер отзывы
Офисы финансово-технологической компании функционируют на территории стран Азии и Европы. Штат сформирован из более чем 400 профильных специалистов. Деятельность находится под контролем регуляторов Великобритании (FCA), Гонконга (SFC), Мальты (MFSA), Кипра (CySEC), а также полностью отвечает требованиям директивы MiFID II, обеспечивая стопроцентную безопасность и защиту средствам клиентов.
Торговая площадка создавалась профессионалами с учетом пожеланий опытных трейдеров. Более 750 используемых серверов позволяют лидировать на рынке, а возможность получить доступ на более чем 50 крупных бирж по всему миру высоко ценится клиентами. В сети можно найти Exante отзывы трейдеров с благодарностью за качественный сервис и практичный интерфейс.
Особенности торговой площадки и ее преимущества
Активы клиентов мальтийского брокера подлежат обязательному страхованию. Максимальная сумма страховки – 20 тысяч евро. Впервые приступившие к торговле на Exante трейдеры быстро освоятся на платформе, так как меню не содержит лишней информации, только самые полезные опции.
В линейке инструментов для торговли более 300 тысяч наименований. Здесь можно найти опционы, облигации, фьючерсы, драгметаллы, акции и многое другое. Минимальный первый депозит должен начинаться от 10 тысяч евро. Для всех торговых операций используется единый мультивалютный счет.
Отзывы Exante о торговом терминале
Над созданием терминала площадки работали лучшие специалисты в сфере инновационных технологий. Его можно видоизменять, поправляя структуру под свои требования.
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Почему об Exante всегда положительные отзывы
После рассмотрения краткого перечня достоинств площадки становится понятно, почему клиенты по всему миру доверяют брокеру и пользуются его услугами. Ежедневно на площадке работают более семи тысяч трейдеров. Все они когда-то впервые попробовали, насколько комфортно на ней торговать, и стали постоянными пользователями на долгие годы. Если заглянуть в отзывы Exante или скачать демо версию торгового терминала, появится отличная возможность составить собственное объективное мнение.