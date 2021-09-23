Инвестиции — где лучше приумножить капитал?

Что такое инвестиции
Так что же на самом деле инвестиции? Если смотреть на само слово инвестиции — пришедшее нам из-за рубежа, и произошедшее от слова Invest – то это слово «Вложить». Таким образом инвестиции - это вклады. Конечно в общем, вклады в банках тоже можно считать инвестициями, ведь там обещают прибыль, но в целом принято считать что инвестиции это вклады в чье-то дело, с целью получить максимальную выгоду. Весь вопрос только в рисках. Риск только один — остаться без своих денег. И как правило, чем больше предполагаемая выгода — тем больше риск потерять деньги. Конечно, существует множество способов инвестировать без риска, но и прибыток от таких операций минимален. Например те же самые банки предлагают процент по вкладам, который не факт что выше чем реальный уровень инфляции. Есть возможность вложиться в валюту или золото, но и тут нет никаких гарантий, что все это не упадет в цене из-за мировых событий. Многие покупают недвижимость, и это тоже боле-менее без рисковые вложения. Рассмотрим более прибыльные и достаточно рискованные способы инвестирования, ведь зачастую именно желаемая прибыль от инвестиций манит будущего инвестора, ведь «деньги должны работать», как впрочем приманивает в эту сферу и множество мошенников всех мастей.
Основные направления инвестирования
Сейчас будущему инвестору доступны несколько направлений, где можно приумножить капитал:
- Кредитный потребительский кооператив — Кооператив, в котором члены вкладывают свои деньги, и могут брать кредиты. Прибыльность предлагается выше чем в банковских депозитах, но нет системы страхования вкладов, как в банке.
- Бинарные опционы — Это своего рода казино, где вы ставите на какой-то исход, например что валюта или акция вырастет или упадет. При этом никакой валюты или акции не покупается в принципе.
- Форекс — Это биржа валютного обмена (Foreign Exchange), где можно играть на курсах валют. Покупая-продавая валюту можно попытаться зарабатывать.
- Биржи криптовалют — примерно то же самое что и форекс только торговля идет цифровыми «криптовалютами» типа биткоина.
Эти основные способы обладают высоким риском для капитала, и риск заключается не только в неудачной стратегии, но и в выборе недобросовестного партнера для работы. Практически все инвестиционные алгоритмы предполагают что вы доверяете свои материальные активы третьим лицам, которые и пытаются управлять вашими средствами для получения выгоды для вас и себя. Поэтому очень важно перед тем как вложить деньги узнать реальные отзывы других инвесторов о конкретном брокере.
Искать правдивые отзывы на сайтах самих компаний по понятным причинам абсолютно бессмысленно. Именно поэтому была создана независимая платформа для обмена реальными отзывами о компаниях - investotzyvy.com.
ИнвестОтзывы
На этой площадке собрана информация по самым крупным и популярным компаниям, где можно узнать все преимущества и недостатки компании, её рейтинг среди пользователей и конечно же тщательно проверенные отзывы реальных пользователей. Вот как на примере выглядит информация о криптовалютной бирже Binaryx:
Binaryx
Если посмотреть в отзывы, то видно отзывы реальных пользователей:
Отрицательный отзыв
Впрочем, попадаются заведомо заказные отзывы, которые платформа определяет и отмечает специальной отметкой:
Заказной отзыв
Во многих компаниях на сайте отзывов преобладают крайне негативные отзывы, поэтому если вы планируете воспользоваться каким-то сервисом или услугами компании, очень желательно проверить отзывы на сайте проекта, ведь лучше не допустить участие в мошеннической системе, чем потом пытаться вернуть деньги. Так что отвечая на вопрос в заголовке «где лучше приумножать капитал» скажу — там где нет отрицательных отзывов!