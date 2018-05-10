Как найти перевод денег, сделанный физическим лицом перед днём отзыва лицензии у банка?

Вопрос:



Через банк была осуществлена оплата товара от частного лица для ООО. На след. день у банка отозвали лицензию, платёж не был проведён.



ООО , т.к. не видит денег на своём счету-требует повторную оплату. Банк отказывает мне в работе с претензией , и в постатановлении в реестр т.к. передо мной все обязательства выполнены, а ООО , даже после предоставления мною платежных док-тов отвечают," денег на нашем счету нет, вы свои обязательства не выполнили, нам все равно".



Даже после многократного обращения в АСВ , и конкретно конкурсному управляющему никто никаких действий предпринимать не планирует.

Насколько мне известно, срок давности по таким делам- 1 год. Остался 1 месяц, подскажите, что делать?! Как найти перевод денег?



P.S. Я являюсь ИП, но переводила деньги, как частное лицо, банально из-за того, что не успевала в окошко для Юр.лиц. Переводила так раз 100... и вот на 101-на тебе.



Ответ: