Как найти перевод денег, сделанный физическим лицом перед днём отзыва лицензии у банка?

Через банк была осуществлена оплата товара от частного лица для ООО. На след. день у банка отозвали лицензию, платёж не был проведён.
ООО , т.к. не видит денег на своём счету-требует повторную оплату. Банк отказывает мне в работе с претензией , и в постатановлении в реестр т.к. передо мной все обязательства выполнены, а ООО , даже после предоставления мною платежных док-тов отвечают," денег на нашем счету нет, вы свои обязательства не выполнили, нам все равно".
Даже после многократного обращения в АСВ , и конкретно конкурсному управляющему никто никаких действий предпринимать не планирует.
Насколько мне известно, срок давности по таким делам- 1 год. Остался 1 месяц, подскажите, что делать?! Как найти перевод денег?
P.S. Я являюсь ИП, но переводила деньги, как частное лицо, банально из-за того, что не успевала в окошко для Юр.лиц. Переводила так раз 100... и вот на 101-на тебе.
Ответ:
Найти свой перевод денег в период, когда у банка отозвана лицензия действительно очень сложно. Но и говорить о том, что «платёж не был проведён» или «ООО не видит денег на своём счету» оснований нет, пока не будут сему получены подтверждения. Первое, что вам надо было сделать после отзыва у банка лицензии, это проконсультироваться у юриста по дальнейшим своим шагам. Кроме того:
Агентство Страхования Вкладов
Агентство Страхования Вкладов
- Проверить, правильно ли оформлены в платёжном документе на перевод реквизиты как отправителя, так и получателя средств (Ф.И.О. отправителя, название получателя, № расчётного счёта получателя, № кор.счёта банка и название банка получателя и т.д.).
- Если средства перечислялись в другой банк, то необходимо запросить у ООО подтверждающую их слова (не видят денег!) информацию от их банка, о том, что на корреспондентский счёт их банка и на расчётный счёт ООО ваш платёж не поступал. То есть, ваш партнёр со своей стороны должен осуществить поиск не дошедшего до него платежа и предоставить вам доказательства, что деньги действительно не поступили. Встречаются случаи, когда получатель средств просто «блефует» получив деньги, или когда поступившие на кор. счёт банка получателя средства зависли на транзитном счёте «до выяснения» банка получателя в связи с ошибками в оформлении банком отправителем или самим отправителем части реквизитов. Информацию от банка получателя проще получить получателю, так как требования соблюдению коммерческой тайны не дадут вам возможности работать напрямую с банком получателя. Наличие официального подтверждения банка получателя об отсутствии платежа, для вас является сигналом, что обязательства вами перед ООО действительно не выполнены, и придётся произвести повторный платёж. И тогда перевод надо будет искать на кор. счёте уже своего банка в разделе — не отправленные платежи.
Надо понимать, что если деньги с корреспондентского счёта вашего банка не успели перевести на корреспондентский счёт банка получателя, то аннулировать перевод уже не получится так как время ушло да и операции клиентов приостановлены. Банк работает в соответствии с законом о банкротстве.
- Итак, если ваш перевод за пределы банка не перечислен, тогда на основании платёжного документа с отметкой вашего банка о принятии к исполнению вашего распоряжения и принятия в кассу наличных средств (списания со счёта физ.лица) и с учётом полученной информации от банка получателя, необходимо решать вопрос о включении вашего платежа в «Реестр требований кредиторов». Сразу огорчу - вернуть ваши деньги крайне проблематично, поэтому вашу работу и должен был сопровождать грамотный юрист.
Через Агентство Страхования Вкладов (АСВ) найти оформленный перевод денег нельзя и получить выплату возмещения тоже. АСВ вашими средствами заниматься не должен, так как он занимается только вкладами физических лиц, страхование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003 "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", о чём и говорится в Статье 1. Главы 1. :
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере (Часть 2).
В Главе 1 Статье 5 (часть 2) этого же закона приводится перечень не подлежащих страхованию денежных средств клиентов банка, одним из пунктов которого являются «Электронные денежные средства», в состав которых и входят средства, внесённые физическим лицом в банк в целях осуществления перевода без открытия счета. Следовательно, при отзыве у банка лицензии «Электронные денежные средства» не попадают в выплаты возмещения.