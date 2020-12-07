Как работает Доверительное управление на фондовом рынке в Примерах

По данным IBISWorld более 50% граждан Америки пользуются именно таким способом вложения. Доверительное управление – это один из способов инвестирования личных средств во всевозможные проекты. Доход от данного вложения зависит от передаваемой суммы и количества времени, потраченного на реализацию проекта.
Такой вариант пассивного дохода доступен для каждого. Достаточно быть обладателем нужной суммы денег. В таком случае не придётся проводить долгий и сложный анализ состояния финансового благополучия той или иной страны. За Вас это сделают опытные специалисты, разбирающиеся в данной сфере деятельности.
Доверительное управление
Определение доверительного управления на фондовом рынке
Доверительное управление – это соглашение двух сторон. Одна из них является вкладчиком. Вторая сторона реализовывает полученные средства путем запуска суммы в оборот в том или ином проекте.
Инвестор в итоге получает процент от дохода. Его размер обговаривается во время заключения договора и передачи денег. Простыми словами вкладчик доверяет свои средства в управление ими человеку или организации.
Конечно, управляющая компания хоть и получает относительно небольшой процент от прибыли клиента, но в итоге она находится в очень выгодном положении, ведь клиентов много и в итоге она всегда будет больше зарабатывать, чем отделдьно взятый клиент.
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Как работает доверительное управление на фондовом рынке?
Фондовый рынок – наиболее рациональная площадка для вложения личных денег. Именно здесь реализуются наиболее выгодные продукты и проекты. По многочисленным данным большинство денег, передаваемых в доверительное управление пускаются в оборот на фондовом рынке.
Для приумножения личного капитала не обязательно быть обладателем финансового образования. Деньги передаются грамотным специалистам – это главное преимущество такого инвестирования.
Преимущества доверительного управления:
- Отсутствие необходимости анализировать фондовый рынок;
- Средствами управляют грамотные специалисты, которые способны приумножить капитал;
- Непрерывное получение пассивного дохода;
- Практически полное отсутствие рисков;
- Получение дохода в короткие сроки, которые обговариваются заранее.
Весь анализ и другие работы по реализации проекта с вложенными деньгами делают люди с большим опытом, которые разбираются в данной сфере. Такие специалисты способны подходить к делу с аналитической точки зрения. Во внимание берутся все факторы, влияющие на сумму дохода.
Беспрерывный процесс позволяет получать прибыль постоянно. Вы можете находиться на отдыхе, а вложенные деньги будут продолжать работать.
Согласно Википедии, пенсионные фонды сами являются крупными акционерами. В США огромная доля фондового рынка держится именно на этих деньгах. По сути, пенсионные фонды являются управляющими компаниями, а при ежегодном сложении в них денег, люди как бы отдают их в доверительное управление.
Пример инвестирования в доверительное управление
В качестве примера возьмем многим известную фирму Финам. Это финансовый холдинг, который входит в пятёрку лучших брокеров, расположенных на территории страны. С помощью данной компании инвестор получает доступ к биржам, расположенным на других континентах. Это Европа, Азия и Соединенные Штаты Америки. Доверительное управление – это одно из самых востребованных направлений холдинга.
Стартовая сумма инвестиций в Finam EU начинается с отметки 80-ти тысяч долларов. Средний процент дохода в год при обращении в компанию составляет 16%. При условии большой суммы вклада это значительная прибыль, которую можно использовать в личных целях или снова пустить на реализацию в какой-то проект. Таким образом деньги будут находиться в постоянном обороте, принося постоянный доход.
Также клиенту придётся заплатить за услугу, в которую входит управление капиталом. В неё входит грамотное распоряжение деньгами с отсутствием рисков. В этом случае на примере данного холдинга клиенту придётся заплатить 25% от прибыли. Это условие действует, если вложено меньше 100 тысяч долларов. Если сумма инвестирования больше, тогда оплата за услугу будет равна 20% от дохода. С учётом всех затрат клиент получает привлекательный регулярный заработок.
Выбор инвестиционного холдинга
При выборе холдинга необходимо учитывать несколько аспектов работы и характеристик компании. Тщательный отбор позволит избежать нежелательных последствий, которые могут отразиться на доходе. Стоит отдавать предпочтение крупным холдингам, которые являются проверенными и надёжными. Разберем критерии отбора лучших компаний для инвестиций.
Критерии выбора:
- Лицензия;
- Репутация и рейтинг;
- Количество активов под управлением;
- Статистика результатов;
- Сумма комиссии.
Лицензия – это обязательный аспект при правильном выборе холдинга. Данный документ разрешает компании ведение деятельности в этой отрасли. Проверить подлинность и наличие лицензии можно на официальном сайте центрального банка России. Также немаловажен рейтинг компании. Его можно посмотреть на доступных сайтах, где рассматривается несколько фирм данного направления.
Ещё надёжность компании можно судить по количеству активов. Чем их больше, тем выше доверие к холдингу. Опытные крупные компании имеют большое количество активов. Также некоторые организации предлагают к вниманию статистику результатов за прошлый период. По ней можно узнать эффективность вложений в данный холдинг. Такая статистика даёт общее впечатление о компании, но никак не является гарантией будущего результата.
Комиссия за работу – это также немаловажный фактор, который может значительно повлиять на прибыль инвестора. Стоит выбирать фирмы, где данный показатель будет наиболее комфортным. На кону стоит огромная сумма, поэтому даже один процент является очень значимым. Также для себя можно посмотреть и выбрать более подходящую компанию по расположению. Но этот фактор не влияет на доход. Он просто может стать одним из критериев комфортного обслуживания.