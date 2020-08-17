Первоначальная информация
Форекс - международный внебиржевой рынок обмена валюты. Он отличается большими объемами торгов. Динамика изменения курсов на Форекс очень высокая, а размер залога, необходимого для совершения операций, минимален. Поэтому попробовать начать торговлю может каждый.
ForexGid.ru
ForexGid.ru
Для совершения операций необходимо зарегистрироваться у брокера. Такие компании предоставляют возможность торговать на Форекс. Они играют посредническую роль между рынком и трейдером. За предоставление доступа к совершению операций компания взимает комиссию.
Важнейшие факторы при выборе брокера
Продвигая компанию, представители брокера готовы оперировать незначительными преимуществами, выставляя их как основополагающие факторы, влияющие на итоговую прибыль трейдера. При этом характеристики, действительно играющие важную роль, отодвигаются на второй план. В результате складывается неверное представление о надежности компании.
Параметры, от которых зависит надежность
Выбирая брокера, начинающий трейдер может столкнуться с мошенниками. Сотрудничество с такой компанией ведет к финансовым потерям. Заработать на совершении операций не удастся. Поэтому нужно оценивать надежность компании.
Отзывы об организации
Опыт других клиентов брокера позволит оценить особенности сотрудничества с понравившейся компанией. Не стоит верить отзывам, расположенным на сайте самой организации. На нем могут публиковать проплаченные мнения.
Стоит обращать внимание на дату публикации отзыва. Информация, размещённая полгода назад, устаревает и не раскрывает текущего положения дел. Дополнительно стоит учитывать ресурс, на котором опубликован отзыв. Доверять стоит мнениям, размещенным на авторитетных порталах. Мы рекомендуем читать отзывы на независимых порталах, таких как например https://forexgid.ru/.
Наличие лицензии
Если организация получила лицензию регулятора, она стремится обеспечить высококачественное обслуживание, чтобы не потерять свой статус. Дополнительно клиентам предоставляют выгодные условия торговли. Клиент брокера имеет право направить жалобу в случае возникновения нарушений. Контролирующая инстанция применит санкции. Законодательство, регулирующее деятельность брокера, различается в зависимости от государства. В РФ компании обязаны вести работу с учетом положений ФЗ №460. Нормативно-правовой акт обязывает брокеров получать лицензию. Дополнительно компании могут вступить в СРО.
Важно! Иностранные организации не обязаны оформлять российскую лицензию.
Если рассматривать российские организации, работу стоит вести с компаниями, получившими лицензию ЦБ РФ. Наличие других сертификатов также не помешает, однако их значимость ниже. Если рассматривать зарубежные компании, список авторитетных организаций, проводящих лицензирование, значительно шире. Такие документы выдают:
- ASIC;
- FINMA;
- CySec.
Чтобы компания могла получить лицензию за рубежом, она должна соответствовать целому спектру жестких требований и иметь собственные средства.
Срок работы
Лучше не сотрудничать с организациями, которые только вышли на рынок. Они не успели сформировать репутацию, поэтому судить о надежности проблематично. Лучше обращаться к брокерам, которые работают порядка 10 лет. За это время организация нарабатывает клиентскую базу и обзаводится отзывами, занимает свою нишу на рынке. Риск возникновения форс-мажоров уменьшается.
Торговые условия
От этого параметра зависит насколько выгодно сотрудничать с брокерам.
Наличие учебного счёта
Этот параметр наиболее важен для новичков. Не стоит сразу открывать реальный торговый счет. Шанс потери стартового капитала в этом случае существенно повышается. Использование учебного счёта позволит освоить правила ведения торговли, а затем перейти к совершению операций с реальными денежными средствами.
Размер депозита для начала торговли
Требования к параметру устанавливает каждая компания. Если информация о величине первоначального депозита отсутствует, считается, что он равен нулю. Для комфортной торговли необходимо ввести в систему хотя бы 200-300 долларов. Если счёт центовый, сумма снижается до 10-20 долларов.
Способы ввода средств и вывода заработка
С помощью платежных систем происходит пополнение счёта и вывод заработка. Их можно разделить на 4 категории:
- электронные кошельки;
- банковские карты;
- перечисление сумм с помощью переводов;
- вывод средств на банковский счет.
Большинство компаний позволяет совершать операции при помощи любого из вышеуказанных способов. Однако иногда могут быть установлены ограничения. Например, брокер готов выводить заработок только через систему QIWI, а клиент предпочитает использовать Вебмани. Поэтому стоит заранее проанализировать все доступные способы.
Размер свопов и спредов
Спредом называют разницу между стоимостью приобретения и реализации одного актива. Этот показатель сравнивается с комиссией при обмене валюты. Фактически спред демонстрирует, на сколько сделка уйдет в минус сразу после открытия. Если показатель спреда невелик, разница в случае открытия сделки в правильном направлении компенсируется практически моментально. Когда показатель довольно большой, для получения прибыли нужно подождать, даже если трейдер сумел спрогнозировать дальнейшее движение цены валюты.
Важно! Спред включает в себя брокерскую комиссию. Однако иногда компания взимает её отдельно. В этом случае величина спреда будет равна нулю.
Чтобы оценить выгодность сотрудничества, необходимо грамотно рассчитать этот показатель. Для этого размер спреда суммируется с величиной комиссии. Получившееся значение позволяет понять, каков реальный размер вознаграждения брокера.
Дополнительно стоит обращать внимание на свопы. Своп — это, сумма, которую получает (отдает) трейдер при удержании ордера открытым больше одного дня.
Правила ценообразования
Рынок Форекс не регулируется. Это оказывает влияние на особенности ценообразования. Ликвидность зависит от крупных игроков.
Совершая операцию, трейдер дает определенную команду системе. Компания ведет работу в зависимости от выбранной модели исполнения ордеров. Она бывает двух видов - DD и NDD. В первом случае сделки заключаются внутри брокерской организации. Фактически трейдеры торгуют друг с другом. Существенным недостатком модели выступает тот факт, что компания может работать против самих трейдеров, поскольку возникает конфликт интересов.
NDD считается более привлекательной моделью. В этом случае клиенты получают доступ к совершению операций с трейдерами, сотрудничающими с другими брокерами. В этой ситуации компании заинтересованы в получении прибыли трейдером, поскольку от этого зависит комиссия.
Торговые инструменты
Работа ведется с валютными парами. Однако количество активов может различаться в зависимости от брокера. Лучше отдавать предпочтение компаниям, которые предоставляют доступ к большому количеству активов.
Программное обеспечение
От качества программ, доступ к которым предоставляет брокер, зависит скорость исполнения сделок. От этого зависит возможная прибыль. Кроме того, функционал платформы повлияет на возможность использования роботов или инструментов для копирования сделок.
Терминалы
Наиболее функциональными терминалами считаются Megatreder 4 и Megatreder 5. Это наиболее популярные платформы, предоставляющие трейдеру полный перечень возможностей. Они отличаются высокой надежностью. На платформах можно устанавливать дополнительные программы. Если трейдер не хочет скачивать программу, лучше начинать сотрудничество с брокерами, имеющими свой веб-терминал.
Использование мобильных приложений
Утилита позволяет совершать операции в любом месте, где есть выход в интернет. В результате клиент не пропустит важные события на рынке.
Сервисы для совершения автоматических операций
Для новичков такие сервисы позволяют начать участвовать в торгах даже без знаний. Профессиональные трейдеры таким образом получают дополнительный доход за предоставление сигналов. Наличие возможности использовать сервис авто-торговли становится дополнительным плюсом.
Безопасность работы
Часто брокеры запрашивают копии документов для начала работы или вывода средств, что смущает новичков. Однако такой подход демонстрирует надежность, ведь без системы верификации участник рынка может стать жертвой мошенников. Ненадёжные компании чаще позволяют работать без данных, затем лишают клиента средств, сославшись на хакерскую атаку. Поэтому важно внимательно подходить к выбору надежного брокера.
Наличие клиентской поддержки
Обращение к консультанту необходимо, если нужно уточнить какие-либо нюансы по работе системы. Важно, чтобы служба поддержки функционировала круглосуточно. Дополнительно важна оперативность реакции на сообщение клиента.
Факторы, значение которых преувеличивают
Если компания не может выделиться значимыми преимуществами, она выдвигает на первый план параметры, которые особого значения для трейдера они имеют. Упор делают на дополнительных бонусах, предоставляемых за пополнение счета.
Обучение
Компании привлекают клиентов, предлагая им помочь бесплатно освоить азы торговли за открытие счёта или внесения определенного количества денежных средств. Причём эта особенность демонстрируется, как нечто на 100% гарантирующее, что трейдер начнет быстро зарабатывать.
Обучение действительно является важным этапом, однако делать выбор в пользу брокера, руководствуясь только этим параметром, нельзя. Освоить азы торговли можно, посетив бесплатный вебинар. Брокеры проводят их регулярно.
Предоставление доступа к эксклюзивной аналитике
Компании заверяют, что эти данные поставляют эксперты финансового рынка. Услуга становится доступной после пополнения счёта на определенную сумму. Нужно учитывать, что аналитика субъективна. Если торговля ведется с использованием персональной стратегии, данные извне могут только мешать.
Большое кредитное плечо
Чем больше значение параметра, тем выше риск. Плечо выше 1 к 50 лучше не применять. Ошибка в прогнозе приведет к полной потере капитала.
Дополнительные бонусы
Бонусы не бесполезны, однако их достоинства преувеличивают. Дополнительные средства, начисленные на депозит, являются виртуальными. Эту сумму нельзя вывести. Она не страхует клиента в случае просадки. Иногда сумму можно отработать, совершив определённое количество прибыльных сделок.
Значительно больше пользы от бездепозитных бонусов. Они начисляются на счет, даже если трейдер не вносит свои средства. Бонусы позволят попробовать торговать на Форекс, не рискуя своими деньгами. Однако нужно внимательно читать регламент акции.
Контроль рисков
На первом этапе лучше провести тренировку работы на учебном счёте. Это позволяет протестировать собственную торговую стратегию, её наличие выступает одним из основополагающих факторов для получения прибыли.
Краткий итог
Выбирать брокера необходимо, проводя анализ сразу по нескольким параметрам. Ключевыми характеристиками организации, с которой стоит начать сотрудничество, выступают:
- наличие лицензии от авторитетного регулятора;
- срок работы на рынке от 10 лет;
- хорошая репутация и отзывы;
- присутствие клиентской поддержки круглые сутки на русском языке;
- наличие удобной платформы;
- низкие комиссии.
Как найти необходимую компанию?
Чтобы найти организации, соответствующие вышеуказанным критериям, нужно изучить рейтинг Форекс брокеров на сайте https://forexgid.ru/brokers-rating/. Так удастся подобрать максимально надежную организацию и начать сотрудничество.