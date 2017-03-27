Какие сообщения от банка приходят отправителю при оформлении перевода наличными?

Вопрос:



Здравствуйте. Хочу отправить наличными через отделение Сбербанка 11 тыс рублей. Приходит ли какая-то квитанция на почтовый ящик? Или вообще куда либо если я не хочу чтобы домашние знали о переводе? Заранее благодарю.



Ответ: