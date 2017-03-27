Какие сообщения от банка приходят отправителю при оформлении перевода наличными?

Здравствуйте. Хочу отправить наличными через отделение Сбербанка 11 тыс рублей. Приходит ли какая-то квитанция на почтовый ящик? Или вообще куда либо если я не хочу чтобы домашние знали о переводе? Заранее благодарю.
Ответ:
При оформлении денежного перевода, внесенного отправителем наличными в отделении Сбербанка (без оформления счёта в банке), квитанция на почтовый ящик отправителя банком не высылается. Но Банк может выслать СМС - сообщение на телефон отправителя перевода, с сообщением о выплате перевода получателем.
Сам факт приёма банком перевода от отправителя, подтверждается квитанцией/приходным кассовым ордером 0402008 и ещё платёжным поручением/распоряжением/заявлением, но эти два документа банк после оформления перевода выдаст Вам на руки. А так как отправитель имеет право на отмену невостребованного получателем перевода, то до поступления информации о получении последним средств, квитанцию/приходный кассовый ордер 0402008 с контрольным номером перевода надо сохранять. Это проблема номер один в вашем случае.
Проблема номер два - это СМС сообщение о доставке перевода получателю. Но чтобы получить СМС-сообщение, Вы должны будете воспользоваться «SMS-сервисом» по информированию клиентов, сделав отметку об этом в заявлении о переводе и указав номер своего мобильного телефона. Тогда от банка на ваш телефон и придёт уведомление посредством СМС-сообщения о факте выплаты получателю данного перевода. В вашем случае можно конечно воспользоваться телефоном друзей, но тогда круг осведомлённых - увеличивается.
Напомню о том, что собой представляет СМС- сообщение и когда оно работает при оформлении перевода:
SMS-сообщение, это электронное сообщение, которое направляется на номер мобильного телефона Клиента или его Доверенного лица. SMS-сообщения могут быть направлены Банком только в рамках предоставления клиенту услуги SMS-сервиса.
«SMS-сервис» – это информирование о проведении финансовых операций по счету клиента с использованием мобильной связи (SMS -сообщений) с указанием вида операции, суммы, даты и времени совершения операции, остатка на счете.
А в завершении своего ответа хочу сказать, что скрывать отправление перевода от родных плохо, это как-то сразу настораживает и возникают плохие мысли. Не хотелось бы думать, что ваш перевод будет каким-то образом связан с Федеральным законом N 115-ФЗ от 07.08.2001.