

Календарь на 2018 Календарь на 2018

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты

9 марта и др. даты

28 апреля и др. даты

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Производственный календарь на 2018 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:



Январь 2018

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Февраль 2018

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22

Пт 2 9 16 23

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25



Март 2018

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25



Апрель 2018

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Май 2018

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



Июнь 2018

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24



Июль 2018

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Август 2018

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Сентябрь 2018

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30



Октябрь 2018

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Ноябрь 2018

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25



Декабрь 2018

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30



10 дней отдыха - Новогодние каникулы и Рождество Христово (с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года).



3 дня отдыха - День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля).



4 дня отдыха - Международный женский день (с 8 по 11 марта).



4 дня отдыха - Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая).



3 дня отдыха - День России (с 10 по 12 июня).



3 дня отдыха - День народного единства (с 3 по 5 ноября).

Банком России составлен и доведён "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:- Официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ.– Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год», установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.- Дополнительные рабочие дни банков в 2018 году, установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.– Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.В 2018 году производственный календарь составлен так, чтобы праздники, установленные статьёй 112 Трудового кодекса РФ, отмечались с сохранением традиции на длительные выходные дни: