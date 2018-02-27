Календарь на 2018
Банком России составлен и доведён "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.
Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты
- Официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ.9 марта и др. даты
– Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год», установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.28 апреля и др. даты
- Дополнительные рабочие дни банков в 2018 году, установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.20
– Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:
|Январь 2018
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|31
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Февраль 2018
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|Пт
|2
|9
|16
|23
|Сб
|3
|10
|17
|24
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Март 2018
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|31
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Апрель 2018
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Май 2018
|Пн
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|31
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Июнь 2018
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|Июль 2018
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|31
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Август 2018
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Сентябрь 2018
|Пн
|3
|10
|17
|24
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Октябрь 2018
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|31
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Ноябрь 2018
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Декабрь 2018
|Пн
|3
|10
|17
|24
|31
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
В 2018 году производственный календарь составлен так, чтобы праздники, установленные статьёй 112 Трудового кодекса РФ, отмечались с сохранением традиции на длительные выходные дни:
- 10 дней отдыха - Новогодние каникулы и Рождество Христово (с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года).
- 3 дня отдыха - День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля).
- 4 дня отдыха - Международный женский день (с 8 по 11 марта).
- 4 дня отдыха - Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая).
- 3 дня отдыха - День России (с 10 по 12 июня).
- 3 дня отдыха - День народного единства (с 3 по 5 ноября).