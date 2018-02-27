Календарь на 2018 год



Производственный календарь 2018 года

Календарь на 2018 (104843 bytes)
Календарь на 2018
Банком России составлен и доведён "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год", который определяет общую работу банковской системы. В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый для ознакомления календарь на 2018 год.

Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка отдельных дат в календаре разными цветами выделяет особые даты и означает:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты - Официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ.

9 марта и др. даты – Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2018 год», установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.

28 апреля и др. даты - Дополнительные рабочие дни банков в 2018 году, установленные Банком России, на основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250.

20 – Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.



Производственный календарь на 2018 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:




Январь 2018
Пн18152229
Вт29162330
Ср310172431
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Февраль 2018
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт181522
Пт291623
Сб3101724
Вс4111825

Март 2018
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Вс4111825

Апрель 2018
Пн29162330
Вт3101724
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Май 2018
Пн7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027

Июнь 2018
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс3101724

Июль 2018
Пн29162330
Вт310172431
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Август 2018
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926

Сентябрь 2018
Пн3101724
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330

Октябрь 2018
Пн18152229
Вт29162330
Ср310172431
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Ноябрь 2018
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб3101724
Вс4111825

Декабрь 2018
Пн310172431
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330

В 2018 году производственный календарь составлен так, чтобы праздники, установленные статьёй 112 Трудового кодекса РФ, отмечались с сохранением традиции на длительные выходные дни:
  • 10 дней отдыха - Новогодние каникулы и Рождество Христово (с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года).
  • 3 дня отдыха - День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля).
  • 4 дня отдыха - Международный женский день (с 8 по 11 марта).
  • 4 дня отдыха - Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 2 мая).
  • 3 дня отдыха - День России (с 10 по 12 июня).
  • 3 дня отдыха - День народного единства (с 3 по 5 ноября).
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