Календарь на 2019 год (с праздниками)



Производственный календарь на 2019 год

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2019
На основании Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2019 год", который определяет общую работу банковской системы.

В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2019 год.

Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты – так выделяются особые даты и официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году. Так, в постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2019 году следующих выходных дней:

  • с субботы 5 января на четверг 2 мая;
  • с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
  • с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.


Дополнительные выходные дни – Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России, на основании Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1163 “О переносе выходных дней в 2019 году”.

Доп. даты – Дополнительные рабочие дни для банков на 2019 год не установлены.

20 – Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.



Производственный календарь на 2019 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:




Январь 2018
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027

Февраль 2018
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт181522
Сб291623
Вс3101724

Март 2018
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс310172431

Апрель 2018
Пн18152229
Вт29162330
Ср3101724
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Май 2018
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926

Июнь 2018
Пн3101724
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330

Июль 2018
Пн189152229
Вт2910162330
Ср31011172431
Чт411121825
Пт512131926
Сб613142027
Вс714152128

Август 2018
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Вс4111825

Сентябрь 2018
Пн29162330
Вт3101724
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Октябрь 2018
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027

Ноябрь 2018
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс3101724

Декабрь 2018
Пн29162330
Вт310172431
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229


Из календаря видно, что в 2019 году длительными днями отдыха с учётом Постановления Правительства № 1163 будут считаться следующие дни:

  • с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 г. - Новогодние каникулы (10 дней, которые захватывают 2 дня 2018 года).
  • 23 и 24 февраля 2019 г - День защитника Отечества (2 выходных).
  • С 8 по 10 марта 2019 г. - Международный женский день (3 дня).
  • С 1 по 5 мая 2019 г - Праздник Весны и Труда (5-дневные выходные).
  • С 9 по 12 мая 2019 - День Победы (страна будет отдыхать 4 дня).
  • С 2 по 4 ноября 2019 г. - День народного единства ( 3 дня отдыха).
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