

2019 2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты



с субботы 5 января на четверг 2 мая;



с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;



с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Дополнительные выходные дни

Доп. даты

20

Производственный календарь на 2019 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:



Январь 2018

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



Февраль 2018

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22

Сб 2 9 16 23

Вс 3 10 17 24



Март 2018

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31



Апрель 2018

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Май 2018

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Июнь 2018

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30



Июль 2018

Пн 1 8 9 15 22 29

Вт 2 9 10 16 23 30

Ср 3 10 11 17 24 31

Чт 4 11 12 18 25

Пт 5 12 13 19 26

Сб 6 13 14 20 27

Вс 7 14 15 21 28



Август 2018

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25



Сентябрь 2018

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Октябрь 2018

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



Ноябрь 2018

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24



Декабрь 2018

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29





с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 г. - Новогодние каникулы (10 дней, которые захватывают 2 дня 2018 года).



23 и 24 февраля 2019 г - День защитника Отечества (2 выходных).



С 8 по 10 марта 2019 г. - Международный женский день (3 дня).



С 1 по 5 мая 2019 г - Праздник Весны и Труда (5-дневные выходные).



С 9 по 12 мая 2019 - День Победы (страна будет отдыхать 4 дня).



С 2 по 4 ноября 2019 г. - День народного единства ( 3 дня отдыха).

На основании Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2019 год", который определяет общую работу банковской системы.В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2019 год.Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:– так выделяются особые даты и официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году. Так, в постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2019 году следующих выходных дней:– Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России, на основании Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1163 “О переносе выходных дней в 2019 году”.– Дополнительные рабочие дни для банков на 2019 год не установлены.– Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.Из календаря видно, чтос учётом Постановления Правительства № 1163 будут считаться следующие дни: