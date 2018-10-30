2019
На основании Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2019 год", который определяет общую работу банковской системы.
В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2019 год.
Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 7 января и др. даты
– так выделяются особые даты и официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году. Так, в постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2019 году следующих выходных дней:
Дополнительные выходные дни
- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
– Дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России, на основании Постановление Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1163 “О переносе выходных дней в 2019 году”.Доп. даты
– Дополнительные рабочие дни для банков на 2019 год не установлены.20
– Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю.
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:
|Январь 2018
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|31
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Февраль 2018
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|Сб
|2
|9
|16
|23
|Вс
|3
|10
|17
|24
|Март 2018
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|31
|Апрель 2018
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Май 2018
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Июнь 2018
|Пн
|3
|10
|17
|24
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Июль 2018
|Пн
|1
|8
|9
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|10
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|11
|17
|24
|31
|Чт
|4
|11
|12
|18
|25
|Пт
|5
|12
|13
|19
|26
|Сб
|6
|13
|14
|20
|27
|Вс
|7
|14
|15
|21
|28
|Август 2018
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|31
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Сентябрь 2018
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Октябрь 2018
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|31
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Ноябрь 2018
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|Декабрь 2018
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|31
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
Из календаря видно, что в 2019 году длительными днями отдыха
с учётом Постановления Правительства № 1163 будут считаться следующие дни:
- с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 г. - Новогодние каникулы (10 дней, которые захватывают 2 дня 2018 года).
- 23 и 24 февраля 2019 г - День защитника Отечества (2 выходных).
- С 8 по 10 марта 2019 г. - Международный женский день (3 дня).
- С 1 по 5 мая 2019 г - Праздник Весны и Труда (5-дневные выходные).
- С 9 по 12 мая 2019 - День Победы (страна будет отдыхать 4 дня).
- С 2 по 4 ноября 2019 г. - День народного единства ( 3 дня отдыха).