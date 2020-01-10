Календарь на 2020 год (с праздниками)



На основании Постановления Правительства РФ Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2020 год", который определяет общую работу банковской системы.

В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2020 год.

Календарь на 2020 год:


2020 год (45398 bytes)
2020 год
Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:


Официальные праздники - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января и 7 января (и др. праздничные даты) – таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.

Дополнительные выходные дни – Таким цветом выделяются (подсвечиваются) дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России на 2020 год.

Так, в Перечень дополнительных выходных дней на 2020 год включены две даты:
  • 4 мая – понедельник;
  • 5 мая – вторник.


Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю – цифры красного цвета, например 12 января (воскресенье) - 12.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году.
На другие дни перенесены и нерабочие дни, которые возникли в связи с установлением дополнительных выходных по постановлению Правительства РФ, а именно:
  • 4 января – нерабочая суббота, перенесена на понедельник 4 мая;
  • 5 января – нерабочее воскресенье, - на 5 мая(вторник).


Производственный календарь на 2020 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:




Январь 2020
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926

Февраль 2020
Пн3101724
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс291623

Март 2020
Пн29162330
Вт310172431
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Апрель 2020
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724
Сб4111825
Вс5121926

Май 2020
Пн4111825
Вт5121926
Ср6132027
Чт7142128
Пт18152229
Сб29162330
Вс310172431

Июнь 2020
Пн18152229
Вт29162330
Ср3101724
Чт4111825
Пт5121926
Сб6132027
Вс7142128

Июль 2020
Пн6132027
Вт7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт310172431
Сб4111825
Вс5121926

Август 2020
Пн310172431
Вт4111825
Ср5121926
Чт6132027
Пт7142128
Сб18152229
Вс29162330

Сентябрь 2020
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт3101724
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027

Октябрь 2020
Пн5121926
Вт6132027
Ср7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Вс4111825

Ноябрь 2020
Пн29162330
Вт3101724
Ср4111825
Чт5121926
Пт6132027
Сб7142128
Вс18152229

Декабрь 2020
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825
Сб5121926
Вс6132027


Из календаря видно, что в 2020 году с учётом Постановления Правительства РФ длительными днями отдыха будут считаться дни, сопутствующие следующим праздникам:
  • в январе - с 01 по 08 - Новогодние каникулы и Рождество Христово (8 дней отдыха),
  • в феврале – с 22 по 24 число - День защитника Отечества (3 дня отдыха),
  • в марте – с 7 по 9 - Международный женский день (3 дня),
  • в мае - с 1 по 5 число и с 9 по 11 -Праздник Весны и Труда и День Победы (5 и 3 дня соответственно),
  • в июне – с 12 по 14 - День России (3 дня).
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