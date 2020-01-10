На основании Постановления Правительства РФ Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2020 год", который определяет общую работу банковской системы.
В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2020 год.
Календарь на 2020 год:
2020 год
Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:Официальные праздники
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января и 7 января (и др. праздничные даты) – таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими. Дополнительные выходные дни
– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России на 2020 год.
Так, в Перечень дополнительных выходных дней на 2020 год включены две даты:
Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю
- 4 мая – понедельник;
- 5 мая – вторник.
– цифры красного цвета, например 12 января (воскресенье) - 12
.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году.
На другие дни перенесены и нерабочие дни, которые возникли в связи с установлением дополнительных выходных по постановлению Правительства РФ, а именно:
- 4 января – нерабочая суббота, перенесена на понедельник 4 мая;
- 5 января – нерабочее воскресенье, - на 5 мая(вторник).
Производственный календарь на 2020 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:
|Январь 2020
|Пн
|
|6
|13
|20
|27
|Вт
|
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Февраль 2020
|Пн
|3
|10
|17
|24
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|Март 2020
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|31
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Апрель 2020
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Май 2020
|Пн
|4
|11
|18
|25
|Вт
|5
|12
|19
|26
|Ср
|6
|13
|20
|27
|Чт
|7
|14
|21
|28
|Пт
|1
|8
|15
|22
|29
|Сб
|2
|9
|16
|23
|30
|Вс
|3
|10
|17
|24
|31
|Июнь 2020
|Пн
|1
|8
|15
|22
|29
|Вт
|2
|9
|16
|23
|30
|Ср
|3
|10
|17
|24
|Чт
|4
|11
|18
|25
|Пт
|5
|12
|19
|26
|Сб
|6
|13
|20
|27
|Вс
|7
|14
|21
|28
|Июль 2020
|Пн
|6
|13
|20
|27
|Вт
|7
|14
|21
|28
|Ср
|1
|8
|15
|22
|29
|Чт
|2
|9
|16
|23
|30
|Пт
|3
|10
|17
|24
|31
|Сб
|4
|11
|18
|25
|Вс
|5
|12
|19
|26
|Август 2020
|Пн
|3
|10
|17
|24
|31
|Вт
|4
|11
|18
|25
|Ср
|5
|12
|19
|26
|Чт
|6
|13
|20
|27
|Пт
|7
|14
|21
|28
|Сб
|1
|8
|15
|22
|29
|Вс
|2
|9
|16
|23
|30
|Сентябрь 2020
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
|Октябрь 2020
|Пн
|5
|12
|19
|26
|Вт
|6
|13
|20
|27
|Ср
|7
|14
|21
|28
|Чт
|1
|8
|15
|22
|29
|Пт
|2
|9
|16
|23
|30
|Сб
|3
|10
|17
|24
|31
|Вс
|4
|11
|18
|25
|Ноябрь 2020
|Пн
|2
|9
|16
|23
|30
|Вт
|3
|10
|17
|24
|Ср
|4
|11
|18
|25
|Чт
|5
|12
|19
|26
|Пт
|6
|13
|20
|27
|Сб
|7
|14
|21
|28
|Вс
|1
|8
|15
|22
|29
|Декабрь 2020
|Пн
|
|7
|14
|21
|28
|Вт
|1
|8
|15
|22
|29
|Ср
|2
|9
|16
|23
|30
|Чт
|3
|10
|17
|24
|31
|Пт
|4
|11
|18
|25
|Сб
|5
|12
|19
|26
|Вс
|6
|13
|20
|27
Из календаря видно, что в 2020 году с учётом Постановления Правительства РФ длительными днями отдыха будут считаться дни, сопутствующие следующим праздникам:
- в январе - с 01 по 08 - Новогодние каникулы и Рождество Христово (8 дней отдыха),
- в феврале – с 22 по 24 число - День защитника Отечества (3 дня отдыха),
- в марте – с 7 по 9 - Международный женский день (3 дня),
- в мае - с 1 по 5 число и с 9 по 11 -Праздник Весны и Труда и День Победы (5 и 3 дня соответственно),
- в июне – с 12 по 14 - День России (3 дня).