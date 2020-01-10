Календарь на 2020 год:



2020 год 2020 год

Официальные праздники

Дополнительные выходные дни

4 мая – понедельник;



5 мая – вторник.

Обычные воскресные и субботние дни недели по календарю

12

4 января – нерабочая суббота, перенесена на понедельник 4 мая;



5 января – нерабочее воскресенье, - на 5 мая(вторник).

Производственный календарь на 2020 год с праздниками и перенесёнными выходными днями работы Банков России выглядит так:



Январь 2020

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Февраль 2020

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23



Март 2020

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Апрель 2020

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Май 2020

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31



Июнь 2020

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28



Июль 2020

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26



Август 2020

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30



Сентябрь 2020

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



Октябрь 2020

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25



Ноябрь 2020

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29



Декабрь 2020

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27



в январе - с 01 по 08 - Новогодние каникулы и Рождество Христово (8 дней отдыха),



в феврале – с 22 по 24 число - День защитника Отечества (3 дня отдыха),



в марте – с 7 по 9 - Международный женский день (3 дня),



в мае - с 1 по 5 число и с 9 по 11 -Праздник Весны и Труда и День Победы (5 и 3 дня соответственно),



в июне – с 12 по 14 - День России (3 дня).

На основании Постановления Правительства РФ Банком России составлен и доведён до коммерческих банков "Перечень нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней на 2020 год", который определяет общую работу банковской системы.В соответствии с этим производственным календарём и расцвечен предлагаемый ниже календарь на 2020 год.Что означают применённые в календаре цвета? Подсветка разными цветами отдельных дат в календаре означает:- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января и 7 января (и др. праздничные даты) – таким цветом выделяются (подсвечиваются) официальные праздники России, закреплённые в статье 112 Трудового Кодекса РФ. Перечисленные в Статье 112 праздничные дни являются нерабочими.– Таким цветом выделяются (подсвечиваются) дополнительные выходные дни в работе банковской системы из «Перечня нерабочих праздничных дней и перенесённых выходных дней», установленные Банком России на 2020 год.Так, в Перечень дополнительных выходных дней на 2020 год включены две даты:– цифры красного цвета, например 12 января (воскресенье) -При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день или на другие дни в очередном календарном году.На другие дни перенесены и нерабочие дни, которые возникли в связи с установлением дополнительных выходных по постановлению Правительства РФ, а именно:Из календаря видно, что в 2020 году с учётом Постановления Правительства РФ длительными днями отдыха будут считаться дни, сопутствующие следующим праздникам: