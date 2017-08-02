Карта «Моментум» – это универсальная карта Сбербанка, которая оформляется по заявлению клиента в течении нескольких минут и предназначена для проведения операций на территории РФ, в интернете и за границей.
Сбербанк выпускает два вида карт:
- Дебетовая карта - «Momentum» Visa и MasterCard
- Универсальная кредитная карта — Карты Visa и MasterCard Momentum
1. Дебетовые карты «Momentum» Сбербанка
Внешний вид дебетовой карты «Моментум» Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:
Дебетовая карта Сбербанка Моментум
Так, на карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус моментальной.
А в остальном карта стандартная, о чём на карте и отмечено - STANDARD. Номер карты и дата её действия (дата окончания её действия), которые необходимы для осуществления платежей онлайн, расположены на обычном месте.
Станда?рт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.
Как поясняет Сбербанк в разделе ВО у дебетовой карты Сбербанк-Maestro «Momentum» есть особенность - получение наличных за границей невозможно.
Доступные операции по карте
Держатели карт «Momentum» имеют возможность осуществлять следующие банковские операции:
- Снятие и приём наличных.
- Получение переводов, в т.ч. со своих карт другого уровня;
- Выполнение платежей онлайн или в точках продаж;
- Отправка переводов на карты любого уровня, выданные разными учреждениями;
- Оплата учреждениям по реквизитам;
Комиссии за операции по дебетовой карте «Momentum»
Комиссии за операции со счетов с использованием карт:
- Получение денег в отделении или банкомате Сбербанка: бесплатно;
- При превышении дневного ограничения: 0,5%;
- При получении через отделение Сбербанка, относящегося к иному территориальному органу: 0,75%;
- Получение в иной организации (банкомате): 1%;
- Прием денежных средств для зачисления на счет карты - бесплатно;
- Прием денежных средств для зачисления на счет карты в другом территориальном банке - 1,25% от суммы, мин 30 руб, макс 1000 руб
- Отправка денег через иное территориальное подразделение Сбербанка: 1,25%;
- Безналичные операции в розничных точках продаж: бесплатно.
Оформить карту «Momentum» можно, при условии, если клиент сделает несколько шагов:
- Обратится в любой офис Сбербанка.
- Предъявит документ, удостоверяющий личность.
- Подпишет необходимые документы.
Пополнить дебетовую карту «Momentum» можно через:
- Сбербанк Онлайн - В интернет-банке и мобильном приложении можно переводить деньги с карты на карту
- Мобильный банк - Пополняйте карту одной СМС-командой на номер 900
- Устройства самообслуживания - Переводите деньги на карту в банкомате или терминале.
2. Кредитные карты Visa и MasterCard Momentum
Внешний вид кредитной карты Visa и MasterCard Momentum Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:
Кредитная карта Сбербанка Моментум
На карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — CREDIT MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус кредитной моментальной.
Кредитную карту Моментум можно оформить только при наличии персонального предварительно одобренного банком предложения, при условии, если клиент:
- Получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка;
- Пользуется дебетовой картой Сбербанка;
- Имеет вклады в Сбербанке;
- Оформил потребительский кредит.
Комиссии за операции по кредитной карте «Momentum»:
- За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат Сбербанка /дочернего банка - 3% от суммы, но не менее 390 руб.
- За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат в других кредитных организациях - 4 % от суммы, но не менее 390 руб.
- Проведение безналичных операций по обслуживанию карт на предприятиях торговли и/или сферы услуг — без комиссии.
Условия оформления карт Momentum
Основные параметры и условия выдачи и обслуживания моментальной карты Сбербанка выглядят так:
|№№
|Параметры и условия оформления карты Momentum
|Дебетовая карта
|Кредитная карта
|1.
|Платежная система
|Visa, MasterCard
|Visa и MasterCard
|2.
|Валюта счета карты
|рубли, доллары США, евро
|Только в рублях
|3.
|Срок оформления карты
|10 минут
|15 минут в отделении
|4.
|Срок действия карты
|3 года
|3 года
|5.
|Стоимость годового обслуживания и перевыпуск карты
|бесплатно
|Бесплатно (очередной перевыпуск не предоставляется)
|6.
|Стоимость оформления карты
|бесплатно
|бесплатно
|7.
|Дополнительные карты
|Не оформляются
|нет
|8.
|Возраст клиента на момент оформления карты
|От 14 лет
|От 21 года (до 65 лет)
|9.
|Регистрация клиента на территории Российской Федерации.
|Постоянная или временная прописка
|Постоянная или временная регистрации в любом населенном пункте РФ. Гражданство РФ.
|10.
|Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка»
|Да
|Да
|11.
|Кредитный лимит
|Нет
|до 600 тыс. руб.
|12.
|Процентная ставка по кредиту
|40% годовых (при неразрешенном овердрафте)
|23,9% годовых
|13.
|Льготный период кредитования
|-
|до 50 дней
Лимиты по картам «Momentum» Сбербанка
Сбербанком России установлены следующие лимиты на проведение операций по картам «Momentum»:
|№№
|Лимиты по картам Momentum
|Дебетовая карта (рубли, доллары США, евро
|Кредитная карта (рубли)
|1.
|Месячный лимит выдачи наличных денежных средств через кассы и банкоматы Банка
|100 000 руб. или
3 000 долл. США или 2 500 евро
|-
|2.
|Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах банка
|50 000 руб. или эквивалент в иностранной
валюте
|150 000 руб.
|3.
|Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах дочерних банков/других кредитных организаций
|отсутствует
|150 000 руб
|4.
|Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах дочерних банков/других кредитных организаций
|50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро
|5.
|Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в в банкоматах Банка
|50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро
|50 000 руб
|6.
|Суточный лимит выдачи денежных средств без использования карты через кассы территориальных банков не по месту ведения счета
|50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро
|-
|7.
|Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для зачисления на счет карты через ОКР в сутки
|10 000 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте
|10 000 000 руб.
|8.
|Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в сутки
|100 000 руб. / 3 500 долл. США / 2 500 евро
|Лимитом не ограничен