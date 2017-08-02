Дебетовая карта - «Momentum» Visa и MasterCard



Универсальная кредитная карта — Карты Visa и MasterCard Momentum

1. Дебетовые карты «Momentum» Сбербанка



Дебетовая карта Сбербанка Моментум Дебетовая карта Сбербанка Моментум

Станда?рт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.

Снятие и приём наличных.



Получение переводов, в т.ч. со своих карт другого уровня;



Выполнение платежей онлайн или в точках продаж;



Отправка переводов на карты любого уровня, выданные разными учреждениями;



Оплата учреждениям по реквизитам;

Получение денег в отделении или банкомате Сбербанка: бесплатно;



При превышении дневного ограничения: 0,5%;



При получении через отделение Сбербанка, относящегося к иному территориальному органу: 0,75%;



Получение в иной организации (банкомате): 1%;



Прием денежных средств для зачисления на счет карты - бесплатно;



Прием денежных средств для зачисления на счет карты в другом территориальном банке - 1,25% от суммы, мин 30 руб, макс 1000 руб



Отправка денег через иное территориальное подразделение Сбербанка: 1,25%;



Безналичные операции в розничных точках продаж: бесплатно.



Обратится в любой офис Сбербанка.

Предъявит документ, удостоверяющий личность.

Подпишет необходимые документы.

Сбербанк Онлайн - В интернет-банке и мобильном приложении можно переводить деньги с карты на карту

Мобильный банк - Пополняйте карту одной СМС-командой на номер 900

Устройства самообслуживания - Переводите деньги на карту в банкомате или терминале.

2. Кредитные карты Visa и MasterCard Momentum



Кредитная карта Сбербанка Моментум Кредитная карта Сбербанка Моментум



Получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка;



Пользуется дебетовой картой Сбербанка;



Имеет вклады в Сбербанке;



Оформил потребительский кредит.

За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат Сбербанка /дочернего банка - 3% от суммы, но не менее 390 руб.



За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат в других кредитных организациях - 4 % от суммы, но не менее 390 руб.



Проведение безналичных операций по обслуживанию карт на предприятиях торговли и/или сферы услуг — без комиссии.

Условия оформления карт Momentum



№№ Параметры и условия оформления карты Momentum Дебетовая карта Кредитная карта

1. Платежная система Visa, MasterCard Visa и MasterCard

2. Валюта счета карты рубли, доллары США, евро Только в рублях

3. Срок оформления карты 10 минут 15 минут в отделении

4. Срок действия карты 3 года 3 года

5. Стоимость годового обслуживания и перевыпуск карты бесплатно Бесплатно (очередной перевыпуск не предоставляется)

6. Стоимость оформления карты бесплатно бесплатно

7. Дополнительные карты Не оформляются нет

8. Возраст клиента на момент оформления карты От 14 лет От 21 года (до 65 лет)

9. Регистрация клиента на территории Российской Федерации. Постоянная или временная прописка Постоянная или временная регистрации в любом населенном пункте РФ. Гражданство РФ.

10. Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» Да Да

11. Кредитный лимит Нет до 600 тыс. руб.

12. Процентная ставка по кредиту 40% годовых (при неразрешенном овердрафте) 23,9% годовых

13. Льготный период кредитования - до 50 дней



Лимиты по картам «Momentum» Сбербанка



№№ Лимиты по картам Momentum Дебетовая карта (рубли, доллары США, евро Кредитная карта (рубли)

1. Месячный лимит выдачи наличных денежных средств через кассы и банкоматы Банка 100 000 руб. или

3 000 долл. США или 2 500 евро -

2. Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах банка 50 000 руб. или эквивалент в иностранной

валюте 150 000 руб.

3. Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах дочерних банков/других кредитных организаций отсутствует 150 000 руб

4. Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах дочерних банков/других кредитных организаций 50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро

5. Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в в банкоматах Банка 50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро 50 000 руб

6. Суточный лимит выдачи денежных средств без использования карты через кассы территориальных банков не по месту ведения счета 50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро -

7. Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для зачисления на счет карты через ОКР в сутки 10 000 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте 10 000 000 руб.

8. Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в сутки 100 000 руб. / 3 500 долл. США / 2 500 евро Лимитом не ограничен



Сбербанк утверждает, что если клиент оформит карту «Momentum» Сбербанка, то это сделает его жизнь проще и удобнее. И в какой-то части это верно.Карта «Моментум» – это универсальная карта Сбербанка, которая оформляется по заявлению клиента в течении нескольких минут и предназначена для проведения операций на территории РФ, в интернете и за границей.Сбербанк выпускает два вида карт:Внешний вид дебетовой карты «Моментум» Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:Так, на карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус моментальной.А в остальном карта стандартная, о чём на карте и отмечено - STANDARD. Номер карты и дата её действия (дата окончания её действия), которые необходимы для осуществления платежей онлайн, расположены на обычном месте.Как поясняет Сбербанк в разделе ВО у дебетовой карты Сбербанк-Maestro «Momentum» есть особенность - получение наличных за границей невозможно.Держатели карт «Momentum» имеют возможность осуществлять следующие банковские операции:Комиссии за операции со счетов с использованием карт:Оформить карту «Momentum» можно, при условии, если клиент сделает несколько шагов:Пополнить дебетовую карту «Momentum» можно через:Внешний вид кредитной карты Visa и MasterCard Momentum Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:На карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — CREDIT MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус кредитной моментальной.Кредитную карту Моментум можно оформить только при наличии персонального предварительно одобренного банком предложения, при условии, если клиент:Комиссии за операции по кредитной карте «Momentum»:Основные параметры и условия выдачи и обслуживания моментальной карты Сбербанка выглядят так:Сбербанком России установлены следующие лимиты на проведение операций по картам «Momentum»: