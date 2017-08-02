Карты «Momentum» Сбербанка



Сбербанк утверждает, что если клиент оформит карту «Momentum» Сбербанка, то это сделает его жизнь проще и удобнее. И в какой-то части это верно.

Карта «Моментум» – это универсальная карта Сбербанка, которая оформляется по заявлению клиента в течении нескольких минут и предназначена для проведения операций на территории РФ, в интернете и за границей.

Сбербанк выпускает два вида карт:
  • Дебетовая карта - «Momentum» Visa и MasterCard
  • Универсальная кредитная карта — Карты Visa и MasterCard Momentum


1. Дебетовые карты «Momentum» Сбербанка



Внешний вид дебетовой карты «Моментум» Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:
Дебетовая карта Сбербанка Моментум (102699 bytes)
Дебетовая карта Сбербанка Моментум


Так, на карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус моментальной.

А в остальном карта стандартная, о чём на карте и отмечено - STANDARD. Номер карты и дата её действия (дата окончания её действия), которые необходимы для осуществления платежей онлайн, расположены на обычном месте.
Станда?рт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.

Как поясняет Сбербанк в разделе ВО у дебетовой карты Сбербанк-Maestro «Momentum» есть особенность - получение наличных за границей невозможно.
Доступные операции по карте
Держатели карт «Momentum» имеют возможность осуществлять следующие банковские операции:
  • Снятие и приём наличных.
  • Получение переводов, в т.ч. со своих карт другого уровня;
  • Выполнение платежей онлайн или в точках продаж;
  • Отправка переводов на карты любого уровня, выданные разными учреждениями;
  • Оплата учреждениям по реквизитам;

Комиссии за операции по дебетовой карте «Momentum»
Комиссии за операции со счетов с использованием карт:
  • Получение денег в отделении или банкомате Сбербанка: бесплатно;
  • При превышении дневного ограничения: 0,5%;
  • При получении через отделение Сбербанка, относящегося к иному территориальному органу: 0,75%;
  • Получение в иной организации (банкомате): 1%;
  • Прием денежных средств для зачисления на счет карты - бесплатно;
  • Прием денежных средств для зачисления на счет карты в другом территориальном банке - 1,25% от суммы, мин 30 руб, макс 1000 руб
  • Отправка денег через иное территориальное подразделение Сбербанка: 1,25%;
  • Безналичные операции в розничных точках продаж: бесплатно.


Оформить карту «Momentum» можно, при условии, если клиент сделает несколько шагов:
  1. Обратится в любой офис Сбербанка.
  2. Предъявит документ, удостоверяющий личность.
  3. Подпишет необходимые документы.


Пополнить дебетовую карту «Momentum» можно через:
  1. Сбербанк Онлайн - В интернет-банке и мобильном приложении можно переводить деньги с карты на карту
  2. Мобильный банк - Пополняйте карту одной СМС-командой на номер 900
  3. Устройства самообслуживания - Переводите деньги на карту в банкомате или терминале.


2. Кредитные карты Visa и MasterCard Momentum



Внешний вид кредитной карты Visa и MasterCard Momentum Сбербанка выглядит с небольшими отклонениями от стандартных:
Кредитная карта Сбербанка Моментум (65424 bytes)
Кредитная карта Сбербанка Моментум


На карте отсутствует информация о её держателе, то есть не указаны Фамилия и Имя клиента, вместо этого на карте сделана запись — CREDIT MOMENTUM, которая как бы подчёркивает её статус кредитной моментальной.

Кредитную карту Моментум можно оформить только при наличии персонального предварительно одобренного банком предложения, при условии, если клиент:

  • Получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка;
  • Пользуется дебетовой картой Сбербанка;
  • Имеет вклады в Сбербанке;
  • Оформил потребительский кредит.


Комиссии за операции по кредитной карте «Momentum»:
  • За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат Сбербанка /дочернего банка - 3% от суммы, но не менее 390 руб.
  • За выдачу наличных денежных средств через кассу или банкомат в других кредитных организациях - 4 % от суммы, но не менее 390 руб.
  • Проведение безналичных операций по обслуживанию карт на предприятиях торговли и/или сферы услуг — без комиссии.


Условия оформления карт Momentum


Основные параметры и условия выдачи и обслуживания моментальной карты Сбербанка выглядят так:


№№Параметры и условия оформления карты MomentumДебетовая картаКредитная карта
1.Платежная системаVisa, MasterCardVisa и MasterCard
2.Валюта счета картырубли, доллары США, евроТолько в рублях
3.Срок оформления карты10 минут15 минут в отделении
4.Срок действия карты3 года3 года
5.Стоимость годового обслуживания и перевыпуск картыбесплатноБесплатно (очередной перевыпуск не предоставляется)
6.Стоимость оформления картыбесплатнобесплатно
7.Дополнительные картыНе оформляютсянет
8.Возраст клиента на момент оформления картыОт 14 летОт 21 года (до 65 лет)
9.Регистрация клиента на территории Российской Федерации. Постоянная или временная пропискаПостоянная или временная регистрации в любом населенном пункте РФ. Гражданство РФ.
10.Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка»ДаДа
11.Кредитный лимит Нет до 600 тыс. руб.
12.Процентная ставка по кредиту 40% годовых (при неразрешенном овердрафте) 23,9% годовых
13.Льготный период кредитования -до 50 дней


Лимиты по картам «Momentum» Сбербанка



Сбербанком России установлены следующие лимиты на проведение операций по картам «Momentum»:

№№Лимиты по картам MomentumДебетовая карта (рубли, доллары США, евроКредитная карта (рубли)
1.Месячный лимит выдачи наличных денежных средств через кассы и банкоматы Банка100 000 руб. или
3 000 долл. США или 2 500 евро		-
2.Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах банка50 000 руб. или эквивалент в иностранной
валюте		150 000 руб.
3.Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в кассах дочерних банков/других кредитных организацийотсутствует150 000 руб
4.Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах дочерних банков/других кредитных организаций50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро
5.Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в в банкоматах Банка50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро50 000 руб
6.Суточный лимит выдачи денежных средств без использования карты через кассы территориальных банков не по месту ведения счета50 000 руб. или 1 600 долл. США или 1 200 евро-
7.Лимит на проведение операций по приему наличных денежных средств для зачисления на счет карты через ОКР в сутки10 000 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте10 000 000 руб.
8.Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в сутки100 000 руб. /     3 500 долл. США / 2 500 евроЛимитом не ограничен
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