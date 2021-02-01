Карты с бесплатными переводами - актуальный рейтинг

Одной из наиболее популярных банковских операций является совершение денежных переводов с карты на карту. Многие пользователи при помощи данной услуги осуществляют взаиморасчёты, возвращают друг другу долги, поздравляют с праздниками и даже оплачивают товары при отсутствии платёжного терминала. При этом получатель и отправитель могут быть клиентами разных банков. Чтобы бесплатно перечислять средства, необходимо выбрать дебетовую карту, по которой не взимается комиссия за переводы в другие банки.
Карты с бесплатными переводами
Карты с бесплатными переводами
На что обратить внимание при выборе карты для переводов?
Если клиент планирует использовать карту для совершения денежных переводов, то при выборе пластика следует обратить особое внимание на следующие характеристики:
- Виды переводов, которые можно совершать без комиссии. Как правило, плата не взимается при перечислении средств внутри одного банка. По денежным переводам на карты других кредитных организаций в большинстве случаев предусмотрена комиссия. Но можно найти и такие предложения, по которым данная услуга предоставляется бесплатно.
- Лимиты бесплатных переводов. Если условия дебетовки позволяют перечислять деньги на карты других банков без комиссии, то в любом случае данная операция должна иметь ограничения по максимальной сумме.
- Размер комиссии в случае превышения лимита бесплатных переводов. С разницы обычно удерживается примерно 1-2%. На первый взгляд, это немного, но следует учитывать, что всегда есть минимальный размер комиссии, который составляет от 50 до 300 рублей. Это очень невыгодно при перечислении небольших сумм.
- Условия переводов через Систему быстрых платежей. Необходимо проверить, является ли эмитент карты участником СБП, так как данная опция позволяет бесплатно перечислять средства в другие банки. Перевод осуществляется не по номеру карты, а по номеру телефона. Лимит бесплатных переводов через СБП составляет 100 000 рублей в месяц.
- Ограничения на проведение данной операции. В тарифах карты всегда оговаривается максимальная сумма одного перевода. Также предусмотрены дневные и месячные лимиты.
Только при рассмотрении всех перечисленных условий можно сделать справедливый вывод о том, насколько та или иная карта подходит для регулярного совершения денежных переводов.
Какую дебетовку выбрать?
Чтобы найти наиболее выгодное предложение и переводить деньги без комиссии, необходимо сопоставить условия сразу нескольких дебетовок. Не обязательно делать это самостоятельно. Сайт Mnogo-Kreditov.ru сравнил все дебетовые карты с бесплатными переводами от российских банков и отобрал 5 лучших предложений.
На сегодняшний день в данный рейтинг входят такие карточные продукты, как:
- Карта «Польза» от Хоум Кредит Банка. В месяц можно бесплатно переводить на карты других банков до 100 000 рублей. При снятии наличных в сторонних банкоматах данный лимит уменьшается на сумму расходной операции. В случае превышения взимается комиссия 1% (минимум 100 рублей).
- Дебетовка «ЛокоЯрко» от Локо-Банка. Лимит бесплатных переводов по номеру карты в другие кредитные организации составляет 25 000 рублей в месяц. С суммы превышения удерживается 1,5% (минимум 100 рублей).
- Карта «Тинькофф Блэк» от Тинькофф Банка. Максимальная сумма бесплатных внешних переводов составляет 20 000 рублей в месяц. Затем применяется комиссия 1,5% (минимум 30 рублей).
- «Альфа-Карта с преимуществами» от Альфа-Банка. Бесплатные переводы можно проводить только через СБП. Лимит - 100 000 рублей в месяц, комиссия в случае превышения - 0,5% от суммы (максимум 1 500 рублей).
- Дебетовка «Opencard» от банка Открытие. По данному продукту бесплатные денежные переводы также предусмотрены только в рамках СБП.
Ссылка на рейтинг с картами для переводов: https://mnogo-kreditov.ru/bankovskie-karty/debetovye-karty-dlya-perevodov.html