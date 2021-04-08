Количество кредитных организаций в России по годам (2001 – 2021 годы.)



Количество кредитных организаций в России по состоянию на 01.01.2021 год составило 406, и их количество за период с 2001 по 2021 годы, то есть за 20 лет, снизилось в 3,23 раза (с 1311 до 406).

Динамика снижения количества кредитных организаций в РФ по годам выглядит так:

ДатаКоличество кредитных организаций (банков) в России на выбранную датуВ т.ч. количество КО в Москве% количества банков Москвы к общему количеству
01.01.2001 г.131157844,09
01.01.2002 г.131962047,00
01.01.2003 г.132964548,53
01.01.2004 г.132966149,74
01.01.2005 г.129965650,50
01.01.2006 г.125363150,36
01.01.2007 г.118959349,87
01.01.2008 г.113655548,86
01.01.2009 г.110854349,01
01.01.2010 г.105852249,34
01.01.2011 г.101251450,79
01.01.2012 г.97850251,33
01.01.2013 г.95649451,67
01.01.2014 г.92348952,98
01.01.2015 г.83445053,96
01.01.2016 г.73338352,25
01.01.2017 г.62331450,40
01.01.2018 г.56127749,38
01.01.2019 г.48423949,38
01.01.2020 г.44222751,36
01.01.2021 г.40620750,99


Из таблицы видно, что увеличения количества банковских кредитных организаций в России за приведённые годы не наблюдалось.

По состоянию на 01.01.2021 года количество кредитных организаций в Российской Федерации составляет 406, в том числе количество коммерческих банков - 366.

Количество действующих кредитных учреждений по России в разрезе Федеральных округов за 2020 год сократилось на 36, затронув 6 из 8 федеральных округов, и выглядит так:

№№Количество / регионыКоличество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2020 г.Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2021 г.Изменения (снижение -, рост +)
Всего 8442406-36
В т. ч.Москва227207-20
1.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ253229-24
2.СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ3735-2
3.ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ2421-3
4.СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ108-2
5.ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ5755-2
6.УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ23230
7.СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ2320-3
8.ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ15150


Из таблицы также видно, что     количество кредитных организаций, головные офисы которых зарегистрированы в г. Москва составляет 50,99 %.                        

Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке по размерам уставных фондов.


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