Количество кредитных организаций в России по годам (2001 – 2021 годы.)

Количество кредитных организаций в России по состоянию на 01.01.2021 год составило 406, и их количество за период с 2001 по 2021 годы, то есть за 20 лет, снизилось в 3,23 раза (с 1311 до 406).
Динамика снижения количества кредитных организаций в РФ по годам выглядит так:
|Дата
|Количество кредитных организаций (банков) в России на выбранную дату
|В т.ч. количество КО в Москве
|% количества банков Москвы к общему количеству
|01.01.2001 г.
|1311
|578
|44,09
|01.01.2002 г.
|1319
|620
|47,00
|01.01.2003 г.
|1329
|645
|48,53
|01.01.2004 г.
|1329
|661
|49,74
|01.01.2005 г.
|1299
|656
|50,50
|01.01.2006 г.
|1253
|631
|50,36
|01.01.2007 г.
|1189
|593
|49,87
|01.01.2008 г.
|1136
|555
|48,86
|01.01.2009 г.
|1108
|543
|49,01
|01.01.2010 г.
|1058
|522
|49,34
|01.01.2011 г.
|1012
|514
|50,79
|01.01.2012 г.
|978
|502
|51,33
|01.01.2013 г.
|956
|494
|51,67
|01.01.2014 г.
|923
|489
|52,98
|01.01.2015 г.
|834
|450
|53,96
|01.01.2016 г.
|733
|383
|52,25
|01.01.2017 г.
|623
|314
|50,40
|01.01.2018 г.
|561
|277
|49,38
|01.01.2019 г.
|484
|239
|49,38
|01.01.2020 г.
|442
|227
|51,36
|01.01.2021 г.
|406
|207
|50,99
Из таблицы видно, что увеличения количества банковских кредитных организаций в России за приведённые годы не наблюдалось.
По состоянию на 01.01.2021 года количество кредитных организаций в Российской Федерации составляет 406, в том числе количество коммерческих банков - 366.
Количество действующих кредитных учреждений по России в разрезе Федеральных округов за 2020 год сократилось на 36, затронув 6 из 8 федеральных округов, и выглядит так:
|№№
|Количество / регионы
|Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2020 г.
|Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2021 г.
|Изменения (снижение -, рост +)
|Всего
|8
|442
|406
|-36
|В т. ч.
|Москва
|227
|207
|-20
|1.
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|253
|229
|-24
|2.
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|37
|35
|-2
|3.
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|24
|21
|-3
|4.
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|10
|8
|-2
|5.
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|57
|55
|-2
|6.
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|23
|23
|0
|7.
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|23
|20
|-3
|8.
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|15
|15
|0
Из таблицы также видно, что количество кредитных организаций, головные офисы которых зарегистрированы в г. Москва составляет 50,99 %.
Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке по размерам уставных фондов.