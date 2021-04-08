Количество кредитных организаций в России по годам (2001 – 2021 годы.)



Дата Количество кредитных организаций (банков) в России на выбранную дату В т.ч. количество КО в Москве % количества банков Москвы к общему количеству

01.01.2001 г. 1311 578 44,09

01.01.2002 г. 1319 620 47,00

01.01.2003 г. 1329 645 48,53

01.01.2004 г. 1329 661 49,74

01.01.2005 г. 1299 656 50,50

01.01.2006 г. 1253 631 50,36

01.01.2007 г. 1189 593 49,87

01.01.2008 г. 1136 555 48,86

01.01.2009 г. 1108 543 49,01

01.01.2010 г. 1058 522 49,34

01.01.2011 г. 1012 514 50,79

01.01.2012 г. 978 502 51,33

01.01.2013 г. 956 494 51,67

01.01.2014 г. 923 489 52,98

01.01.2015 г. 834 450 53,96

01.01.2016 г. 733 383 52,25

01.01.2017 г. 623 314 50,40

01.01.2018 г. 561 277 49,38

01.01.2019 г. 484 239 49,38

01.01.2020 г. 442 227 51,36

01.01.2021 г. 406 207 50,99





№№ Количество / регионы Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2020 г. Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2021 г. Изменения (снижение -, рост +)

Всего 8 442 406 -36

В т. ч. Москва 227 207 -20

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 253 229 -24

2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37 35 -2

3. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 24 21 -3

4. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10 8 -2

5. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 57 55 -2

6. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23 23 0

7. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23 20 -3

8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15 15 0



Количество кредитных организаций в России по состоянию на 01.01.2021 год составило 406, и их количество за период с 2001 по 2021 годы, то есть за 20 лет, снизилось в 3,23 раза (с 1311 до 406).Динамика снижения количества кредитных организаций в РФ по годам выглядит так:Из таблицы видно, что увеличения количества банковских кредитных организаций в России за приведённые годы не наблюдалось.По состоянию на 01.01.2021 года количество кредитных организаций в Российской Федерации составляет, в том числе количество коммерческих банков -Количество действующих кредитных учреждений по России в разрезе Федеральных округов за 2020 год сократилось на 36, затронув 6 из 8 федеральных округов, и выглядит так:Из таблицы также видно, что количество кредитных организаций, головные офисы которых зарегистрированы в г. Москва составляет 50,99 %.Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке по размерам уставных фондов.