Компенсация по срочному вкладу 1996 года

16.12.16

Вопрос:



Моя жена случайно нашла сберкнижку своей бабушки, умершей в 1998 году, со срочным вкладом, сделанным в 1996 году на сумму 2000000 р. Можно ли хотя бы приблизительно посчитать размер компенсации по данному вкладу на сегодняшний день, поскольку для дальнейшего юридического оформления наследных прав потребуется заплатить порядка 10000 р, и поэтому хочется просто понять, нужно ли ввязываться в это дело или нет?



Ответ:



Компенсация по данному вкладу вам не положена, так как в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092, компенсация оформляется только от сумм вкладов, находившихся на счетах вкладчиков по состоянию на 20 июня 1991 года. Вклад же вашей бабушки оформлен в 1996 году, то есть значительно позже указанной в Постановлении даты. Сам же вклад получить вы конечно можете, вступив в право наследования. А вот стоит это делать или нет решать вам, ещё раз уточнив все расходы по оформлению наследства с учётом судебных издержек и услуг юристов.



В 1998 году сумма вклада была пересчитана на основании Указа Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 г. N 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен". Деноминация рубля и замена обращающихся рублей на новые была проведена начиная с 1 января 1998 в следующем соотношении: - 1000 рублей в деньгах старого образца обменивалась на 1 рубль в новых деньгах. Следовательно, после проведения деноминации сумма вклада составила 2000 рублей.

(2000000,00 / 1000 = 2000,00)



Запись в сберегательную книжку об изменении суммы вклада и причислении процентов работники банка должны были внести при последующих посещениях вкладчиком (вашей бабушкой) Сбербанка, но по объективной причине это сделано не было.



Окончательную сумму вклада, которую вы сможете получить после вступление в право наследования сказать не смогу, так как к сумме в 2000 рублей должны ещё добавиться проценты. А для расчёта начисленных процентов требуются даты начала и окончания срока вложения, установленная процентная ставка по вкладу и периодичность капитализации процентов. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что проценты банк начисляет только до даты окончания вложения по договору (с учётом возможных пролонгаций), а далее — начисление процентов осуществляется по ставке «До востребования» - 0,01% годовых, что даёт за год прибавку к вкладу только 20 копеек. (2000 * 0,01 / 100 = 0,20 )



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