Кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платёжных услуг - год 2021



В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг», Банк России размещает Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг:

  • на официальном сайте Банка России
  • в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  • публикует в «Вестнике Банка России».


Так, 24.03.2021 года Банк России опубликовал Реестр кредитных организаций, признанных им значимыми на рынке платёжных услуг, в который вошли 22 банка РФ, а именно:


№ п/пСокращенное фирменное наименование кредитной организацииРег. номер
1
Банк ГПБ (АО)
354
2
ПАО КБ «УБРиР»
429
3
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
436
4
АО «Почта Банк»
650
5
ПАО «Совкомбанк»
963
6
Банк ВТБ (ПАО)
1000
7
АО «АЛЬФА-БАНК»
1326
8
РНКБ Банк (ПАО)
1354
9
ПАО КБ «Восточный»
1460
10
ПАО Сбербанк 1481
11
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
1810
12
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1978
13
ПАО Банк «ФК Открытие»
2209
14
ПАО КБ «Центр-инвест»
2225
15
КИВИ Банк (АО)
2241
16
ПАО «МТС-Банк»
2268
17
ПАО РОСБАНК 2272
18
ПАО «АК БАРС» БАНК
2590
19
АО «Тинькофф Банк»
2673
20
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
3166-К
21
АО «Райффайзенбанк»
3292
22
АО «Россельхозбанк»
3349


Кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с даты опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России». Последнее опубликование Банком России Реестра (таблицы) произведено 24.03.2021 года.

Источник: Пресс-служба Банка России.


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