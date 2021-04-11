Кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платёжных услуг - год 2021

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публикует в «Вестнике Банка России».





№ п/п Сокращенное фирменное наименование кредитной организации Рег. номер

1

Банк ГПБ (АО)

354

2

ПАО КБ «УБРиР»

429

3

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

436

4

АО «Почта Банк»

650

5

ПАО «Совкомбанк»

963

6

Банк ВТБ (ПАО)

1000

7

АО «АЛЬФА-БАНК»

1326

8

РНКБ Банк (ПАО)

1354

9

ПАО КБ «Восточный»

1460

10

ПАО Сбербанк 1481

11

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

1810

12

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1978

13

ПАО Банк «ФК Открытие»

2209

14

ПАО КБ «Центр-инвест»

2225

15

КИВИ Банк (АО)

2241

16

ПАО «МТС-Банк»

2268

17

ПАО РОСБАНК 2272

18

ПАО «АК БАРС» БАНК

2590

19

АО «Тинькофф Банк»

2673

20

РНКО «Платежный Центр» (ООО)

3166-К

21

АО «Райффайзенбанк»

3292

22

АО «Россельхозбанк»

3349



В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг», Банк России размещает Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг:Так, 24.03.2021 года Банк России опубликовал Реестр кредитных организаций, признанных им значимыми на рынке платёжных услуг, в который вошли 22 банка РФ, а именно:Кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с даты опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России». Последнее опубликование Банком России Реестра (таблицы) произведено 24.03.2021 года.Источник: Пресс-служба Банка России.