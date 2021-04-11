Кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платёжных услуг - год 2021

В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг», Банк России размещает Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг:
- на официальном сайте Банка России
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- публикует в «Вестнике Банка России».
Так, 24.03.2021 года Банк России опубликовал Реестр кредитных организаций, признанных им значимыми на рынке платёжных услуг, в который вошли 22 банка РФ, а именно:
|№ п/п
|Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
|Рег. номер
|1
|Банк ГПБ (АО)
|354
|2
|ПАО КБ «УБРиР»
|429
|3
|ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
|436
|4
|АО «Почта Банк»
|650
|5
|ПАО «Совкомбанк»
|963
|6
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|7
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|8
|РНКБ Банк (ПАО)
|1354
|9
|ПАО КБ «Восточный»
|1460
|10
|ПАО Сбербанк
|1481
|11
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
|1810
|12
|ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
|1978
|13
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|14
|ПАО КБ «Центр-инвест»
|2225
|15
|КИВИ Банк (АО)
|2241
|16
|ПАО «МТС-Банк»
|2268
|17
|ПАО РОСБАНК
|2272
|18
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|2590
|19
|АО «Тинькофф Банк»
|2673
|20
|РНКО «Платежный Центр» (ООО)
|3166-К
|21
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|22
|АО «Россельхозбанк»
|3349
Кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с даты опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России». Последнее опубликование Банком России Реестра (таблицы) произведено 24.03.2021 года.
Источник: Пресс-служба Банка России.