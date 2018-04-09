Крупнейшие банки России на 2018 год



Список крупнейших банков России 2018 года

ТОП Банков 2018 (32764 bytes)
ТОП Банков 2018
Банк России ежемесячно составляет список крупнейших банков России, в который относятся банки с учётом выполнения ими основных показателей деятельности. Это стоит учитывать, выбирая банк для обслуживания! Что даёт клиентам сотрудничество с крупнейшими банками? В первую очередь - их надёжность, обеспечивающая сохранность средств во вкладах и на счетах клиентов. Крупные банки представляют клиентам больший перечень услуг и продуктов (как кредитных, так и депозитных). Кроме того, крупнейшие банки, как правило, имеют наиболее разветвлённую сеть отделений, что удобно для работы клиентов со своими партнёрами.



Список 30 крупнейших банков России на 01.01.2018 года


По состоянию на 1 января 2018 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:

NoNo
п/п		Наименование банка*Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрированНомер лицензии ЦБ РФ
1.ПАО "АК БАРС" БАНКРеспублика Татарстан2590
2.АО "АЛЬФА - БАНК"г. Москва1326
3.АО "Банк Русский Стандарт"г. Москва2289
4.ПАО "Банк "Санкт - Петербург"г. Санкт - Петербург436
5.ПАО "БАНК УРАЛСИБ"г.Москва30
6.ПАО "БИНБАНК"г. Москва2562
7.Банк "ВБРР" (АО)г.Москва3287
8.Банк "Возрождение" (ПАО)г. Москва1439
9.ПАО КБ "Восточный"Амурская область1460
10.Банк ВТБ (ПАО)г. Санкт - Петербург1000
11.Банк ГПБ (АО)г. Москва354
12.ПАО "МИнБанк"г. Москва912
13.ОАО "Московский Кредитный Банк"г. Москва1978
14.ПАО "Почта Банк"г.Москва650
15.ПАО "Промсвязьбанк"г. Москва3251
16.АО "Райффайзенбанк"г. Москва3292
17.ПАО РОСБАНКг. Москва2272
18.АО "Россельхозбанк"г. Москва3349
19.АКБ "Российский капитал" (ПАО)г.Москва2312
20.ОАО "АБ "РОССИЯ"г. Санкт - Петербург328
21.ПАО Сбербанкг. Москва1481
22.ПАО АКБ "Связь - Банк"г. Москва1470
23.АО КБ "Ситибанк"г. Москва2557
24.АО "СМП Банк"г. Москва3368
25.ПАО "Совкомбанк"Костромская область963
26.АО "Тинькофф Банк"г.Москва2673
27.ПАО КБ "УБРиР"Свердловская область429
28.ПАО Банк "ФК Открытие"г. Москва2209
29.ООО "ХКФ Банк"г. Москва316
30.АО ЮниКредит Банкг. Москва1

  • - банки в списке представлены в алфавитном порядке

За 2017 год список крупнейших банков России обновился на 10% (3 банка). Так, на 01.01.2018 года из состава крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2017 года):
  1. АО "БМ-Банк" (г.Москва, 2748)
  2. ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, 1623-слияние с ВТБ)
  3. ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)

По состоянию на 01.01.2018 года в список крупнейших банков России вошли новые банки (в сравнении с 01.01.2017 года), а именно:
  1. ПАО "Почта Банк" (г.Москва, 650)
  2. АКБ "Российский капитал" (ПАО) (г.Москва, 2312)
  3. АО "Тинькофф Банк" (г.Москва, 2673)

По основным показателям деятельности 30 крупнейших банков России имеют лидирующее положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных на 01.01.2018 года (тыс.руб.):


№№Сводные показатели деятельности банковской системыПо 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2018 г.По всем действующим на 01.01.2018 г. кредитным организациямПроцентное соотношение
1.Всего активов68 157 163 30485 191 839 04780,0%
1.1.Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего1 675 987 0501 903 771 04088,0%
1.2.Кредиты и прочие ссуды (всего)47 787 051 87058 122 337 00582,22%
1.2.1Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам10 295 657 21312 173 692 66284,57%
2.Всего пассивов68 157 163 30485 191 839 04780,0%
2.1Фонды и прибыль кредитных организаций - всего7 935 752 8648 962 930 33988,5%
2.2.Средства клиентов - всего46 082 899 83753 702 959 65385,8
2.2.2 Вклады физических лиц22 660 382 07825 987 406 27887,2
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