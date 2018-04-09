Крупнейшие банки России на 2018 год



ТОП Банков 2018 ТОП Банков 2018

Список 30 крупнейших банков России на 01.01.2018 года



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п/п Наименование банка* Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован Номер лицензии ЦБ РФ

1. ПАО "АК БАРС" БАНК Республика Татарстан 2590

2. АО "АЛЬФА - БАНК" г. Москва 1326

3. АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва 2289

4. ПАО "Банк "Санкт - Петербург" г. Санкт - Петербург 436

5. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Москва 30

6. ПАО "БИНБАНК" г. Москва 2562

7. Банк "ВБРР" (АО) г.Москва 3287

8. Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва 1439

9. ПАО КБ "Восточный" Амурская область 1460

10. Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт - Петербург 1000

11. Банк ГПБ (АО) г. Москва 354

12. ПАО "МИнБанк" г. Москва 912

13. ОАО "Московский Кредитный Банк" г. Москва 1978

14. ПАО "Почта Банк" г.Москва 650

15. ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 3251

16. АО "Райффайзенбанк" г. Москва 3292

17. ПАО РОСБАНК г. Москва 2272

18. АО "Россельхозбанк" г. Москва 3349

19. АКБ "Российский капитал" (ПАО) г.Москва 2312

20. ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт - Петербург 328

21. ПАО Сбербанк г. Москва 1481

22. ПАО АКБ "Связь - Банк" г. Москва 1470

23. АО КБ "Ситибанк" г. Москва 2557

24. АО "СМП Банк" г. Москва 3368

25. ПАО "Совкомбанк" Костромская область 963

26. АО "Тинькофф Банк" г.Москва 2673

27. ПАО КБ "УБРиР" Свердловская область 429

28. ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва 2209

29. ООО "ХКФ Банк" г. Москва 316

30. АО ЮниКредит Банк г. Москва 1



- банки в списке представлены в алфавитном порядке

АО "БМ-Банк" (г.Москва, 2748)

ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, 1623-слияние с ВТБ)

ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)

ПАО "Почта Банк" (г.Москва, 650)

АКБ "Российский капитал" (ПАО) (г.Москва, 2312)

АО "Тинькофф Банк" (г.Москва, 2673)



№№ Сводные показатели деятельности банковской системы По 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2018 г. По всем действующим на 01.01.2018 г. кредитным организациям Процентное соотношение

1. Всего активов 68 157 163 304 85 191 839 047 80,0%

1.1. Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего 1 675 987 050 1 903 771 040 88,0%

1.2. Кредиты и прочие ссуды (всего) 47 787 051 870 58 122 337 005 82,22%

1.2.1 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 10 295 657 213 12 173 692 662 84,57%

2. Всего пассивов 68 157 163 304 85 191 839 047 80,0%

2.1 Фонды и прибыль кредитных организаций - всего 7 935 752 864 8 962 930 339 88,5%

2.2. Средства клиентов - всего 46 082 899 837 53 702 959 653 85,8

2.2.2 Вклады физических лиц 22 660 382 078 25 987 406 278 87,2



Банк России ежемесячно составляет список крупнейших банков России, в который относятся банки с учётом выполнения ими основных показателей деятельности. Это стоит учитывать, выбирая банк для обслуживания! Что даёт клиентам сотрудничество с крупнейшими банками? В первую очередь - их надёжность, обеспечивающая сохранность средств во вкладах и на счетах клиентов. Крупные банки представляют клиентам больший перечень услуг и продуктов (как кредитных, так и депозитных). Кроме того, крупнейшие банки, как правило, имеют наиболее разветвлённую сеть отделений, что удобно для работы клиентов со своими партнёрами.По состоянию на 1 января 2018 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:За 2017 год список крупнейших банков России обновился на 10% (3 банка). Так, на 01.01.2018 года из состава крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2017 года):По состоянию на 01.01.2018 года в список крупнейших банков России вошли новые банки (в сравнении с 01.01.2017 года), а именно:По основным показателям деятельности 30 крупнейших банков России имеют лидирующее положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных на 01.01.2018 года (тыс.руб.):