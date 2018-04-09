Крупнейшие банки России на 2018 год

Банк России ежемесячно составляет список крупнейших банков России, в который относятся банки с учётом выполнения ими основных показателей деятельности. Это стоит учитывать, выбирая банк для обслуживания! Что даёт клиентам сотрудничество с крупнейшими банками? В первую очередь - их надёжность, обеспечивающая сохранность средств во вкладах и на счетах клиентов. Крупные банки представляют клиентам больший перечень услуг и продуктов (как кредитных, так и депозитных). Кроме того, крупнейшие банки, как правило, имеют наиболее разветвлённую сеть отделений, что удобно для работы клиентов со своими партнёрами.
ТОП Банков 2018
ТОП Банков 2018
Список 30 крупнейших банков России на 01.01.2018 года
По состоянию на 1 января 2018 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:
|NoNo
п/п
|Наименование банка*
|Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован
|Номер лицензии ЦБ РФ
|1.
|ПАО "АК БАРС" БАНК
|Республика Татарстан
|2590
|2.
|АО "АЛЬФА - БАНК"
|г. Москва
|1326
|3.
|АО "Банк Русский Стандарт"
|г. Москва
|2289
|4.
|ПАО "Банк "Санкт - Петербург"
|г. Санкт - Петербург
|436
|5.
|ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
|г.Москва
|30
|6.
|ПАО "БИНБАНК"
|г. Москва
|2562
|7.
|Банк "ВБРР" (АО)
|г.Москва
|3287
|8.
|Банк "Возрождение" (ПАО)
|г. Москва
|1439
|9.
|ПАО КБ "Восточный"
|Амурская область
|1460
|10.
|Банк ВТБ (ПАО)
|г. Санкт - Петербург
|1000
|11.
|Банк ГПБ (АО)
|г. Москва
|354
|12.
|ПАО "МИнБанк"
|г. Москва
|912
|13.
|ОАО "Московский Кредитный Банк"
|г. Москва
|1978
|14.
|ПАО "Почта Банк"
|г.Москва
|650
|15.
|ПАО "Промсвязьбанк"
|г. Москва
|3251
|16.
|АО "Райффайзенбанк"
|г. Москва
|3292
|17.
|ПАО РОСБАНК
|г. Москва
|2272
|18.
|АО "Россельхозбанк"
|г. Москва
|3349
|19.
|АКБ "Российский капитал" (ПАО)
|г.Москва
|2312
|20.
|ОАО "АБ "РОССИЯ"
|г. Санкт - Петербург
|328
|21.
|ПАО Сбербанк
|г. Москва
|1481
|22.
|ПАО АКБ "Связь - Банк"
|г. Москва
|1470
|23.
|АО КБ "Ситибанк"
|г. Москва
|2557
|24.
|АО "СМП Банк"
|г. Москва
|3368
|25.
|ПАО "Совкомбанк"
|Костромская область
|963
|26.
|АО "Тинькофф Банк"
|г.Москва
|2673
|27.
|ПАО КБ "УБРиР"
|Свердловская область
|429
|28.
|ПАО Банк "ФК Открытие"
|г. Москва
|2209
|29.
|ООО "ХКФ Банк"
|г. Москва
|316
|30.
|АО ЮниКредит Банк
|г. Москва
|1
- - банки в списке представлены в алфавитном порядке
За 2017 год список крупнейших банков России обновился на 10% (3 банка). Так, на 01.01.2018 года из состава крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2017 года):
- АО "БМ-Банк" (г.Москва, 2748)
- ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, 1623-слияние с ВТБ)
- ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)
По состоянию на 01.01.2018 года в список крупнейших банков России вошли новые банки (в сравнении с 01.01.2017 года), а именно:
- ПАО "Почта Банк" (г.Москва, 650)
- АКБ "Российский капитал" (ПАО) (г.Москва, 2312)
- АО "Тинькофф Банк" (г.Москва, 2673)
По основным показателям деятельности 30 крупнейших банков России имеют лидирующее положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных на 01.01.2018 года (тыс.руб.):
|№№
|Сводные показатели деятельности банковской системы
|По 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2018 г.
|По всем действующим на 01.01.2018 г. кредитным организациям
|Процентное соотношение
|1.
|Всего активов
|68 157 163 304
|85 191 839 047
|80,0%
|1.1.
|Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего
|1 675 987 050
|1 903 771 040
|88,0%
|1.2.
|Кредиты и прочие ссуды (всего)
|47 787 051 870
|58 122 337 005
|82,22%
|1.2.1
|Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
|10 295 657 213
|12 173 692 662
|84,57%
|2.
|Всего пассивов
|68 157 163 304
|85 191 839 047
|80,0%
|2.1
|Фонды и прибыль кредитных организаций - всего
|7 935 752 864
|8 962 930 339
|88,5%
|2.2.
|Средства клиентов - всего
|46 082 899 837
|53 702 959 653
|85,8
|2.2.2
|Вклады физических лиц
|22 660 382 078
|25 987 406 278
|87,2