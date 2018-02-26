Льготная ипотека с господдержкой на 2018 – 2022 годы для семей с двумя/тремя детьми

Кто имеет право на ипотеку с государственной поддержкой?



Льготная ипотека Льготная ипотека

в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у них родится второй и/или третий ребёнок,



кредитный договор (договор займа) на ипотеку оформлен не ранее 1 января 2018 года.

Сроки государственной поддержки по ипотеке семей с детьми

3 лет - при рождении в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго ребёнка;



5 лет - при рождении в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка ;



8 лет* - при рождении двоих детей в определённый период действия льготы, а именно, если в трёхлетний период действия льготной ипотечной программы для семьи с двумя детьми родится третий ребёнок, тогда действие льготной ставки будет продлено ещё на 5 лет.

Если заёмщику, в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 года предоставлена субсидия на 3 года в связи с рождением второго ребенка, то при рождении в этот период ещё и 3-го ребёнка — период предоставления субсидии на 3-го ребёнка продлевается на 5 лет со дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка. Начало исполнения второго периода субсидии сдвигается на дату, следующую за датой окончания первого периода.



Если у заёмщика, который уже закончил получение субсидию на 3 года в связи с рождением второго ребенка, и у которого затем, не позднее 31 декабря 2022 года, родится 3-й ребёнок — то предоставление субсидии возобновляется на 5 лет с даты рождения третьего ребенка. Между первым и вторым периодом субсидии может получиться временной интервал.

Процентные ставки по льготной ипотеке с господдержкой (размер субсидий).

в размере разницы между размером ключевой ставки ЦБ РФ на 1-й день календарного месяца, за который предоставляется субсидия (далее -расчетный период), увеличенной на 2 процентных пункта, и размером процентной ставки, установленной в соответствии с кредитным договором (договором займа) в размере 6 процентов годовых (при условии заключения заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни) и страхования жилого помещения после оформления права собственности на такое жилое помещение). При этом процентная ставка в размере 6 процентов годовых устанавливается на период, указанный в пункте 5 Правил к Постановлению.



После окончания этого периода процентная ставка в соответствии с кредитным договором (договором займа) устанавливается в размере, не превышающем ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату выдачи кредита (займа), увеличенной на 2 процентных пункта. Субсидия предоставляется в случае исполнения в полном объеме заемщиком в течение указанного периода своих обязательств по уплате процентов за пользование кредитом (займом) в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа).

6% - в течении 3-х лет при рождении в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго ребёнка;



6% — в течении 5 лет при рождении в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка ;



6% - в течении 8 лет при рождении двоих детей в определённый период действия льготы, а именно, если в трёхлетний период действия льготной ипотечной программы для семьи с двумя детьми родится третий ребёнок.



Ключевая ставка + 2 п. - в остальной период кредитования заёмщика.

Условия кредитования по льготной ипотеки с господдержкой

Валюта кредитования — Рубли РФ.

Дата заключения кредитного договора (договора займа) - не ранее 1 января 2018 года, т.е. льгота не распространяется на кредиты, оформленные заёмщиком ранее этой даты.

Сумма кредита (займа) - до 3 млн. рублей включительно (для жилых помещений, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Сумма кредита (займа) - до 8 млн. рублей включительно (для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Привлечение собственных средств заёмщика - Не менее 20 процентов стоимости жилого помещения оплачивается за счет собственных средств клиента. В собственные средства клиента входят — средства, накопленные за счёт доходов, в том числе и полученные из федерального бюджета; полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации, из местных бюджетов; либо средства, полученные от организации - работодателя заёмщика.

Обязательное заключение заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни) и страхования жилого помещения (после оформления права собственности на такое жилое помещение)

Можно ли использовать материнский капитал на льготное кредитование семей с двумя детьми?

«П.3 В случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.»

На пополнение собственных средств заёмщика для первоначального взноса, который по льготной ипотеке составляет от 20 % стоимости жилья— до 31 декабря 2022 года.



На погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) — в течении всего периода кредитования.

Банки привлечённые к выдачи льготной ипотеки

Сбербанк (320,8 миллиарда рублей)



ВТБ (200 миллиардов рублей)



Абсолют банк (46,6 миллиардов рублей

Сбербанк России



Россельхозбанк



«АК БАРС» Банк



Банк «ДельтаКредит»



Банк ЗЕНИТ



Московский Кредитный Банк



и др.

В 2018 - 2022 годах семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй и/или третий ребенок, могут оформить в банке льготную ипотеку с первоначальной процентной ставкой в 6 % годовых. В конце 2017 года Правительство РФ приняло судьбоносное для поддержания семей с детьми решение, которое упростило доступность ипотеки, покрывая часть процентной ставки по ипотечному кредиту за счёт государственной субсидии.Приобретение жилья с помощью ипотечного кредита - это крайне длительное по времени и затратное по средствам мероприятие, при решении которого могут возникнуть финансовые затруднения. Особенно чувствительны в этом плане семьи, в которых два или три ребёнка.Теперь, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711 семьи, в которых в 2018-2022 годах появится второй и / или третий ребенок, могут воспользоваться льготными условиями оформлении ипотеки для улучшения своих жилищных условий.Право на получение льготной ипотеки с государственной поддержкой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711 имеют только граждане Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года включительно второго и (или) третьего ребенка, которые (й) также имеют (ет) гражданство Российской Федерации.Право на государственную поддержку (субсидию) по ипотеке имеют заёмщики, которые соответствуют следующим критериям:В соответствии с п. 5 и п.6 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711 государственная субсидия по оформленной ипотеке действует для многодетных семей заёмщиков в течении:*Субсидии в 8 лет складываются из следующих периодов кредитования льготной ипотеки:Помощь государства семьям с двумя и тремя детьми заключается в установлении жёсткой процентной ставки для заёмщика, размеры и сроки субсидирования Банкам части процентной ставки по ипотечным кредитам.В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711 субсидии государства представляются:Приведу расчёт размера субсидии банку, исходя из п.4 Постановления Правительства РФ на январь 2018 года. С 01 января 2018 года по 31 января 2018 года ключевая ставка была установлена 7,75%.Субсидия Банку в 1 периоде = Ключевая ставка + 2 п. - 6% = 7,75% + 2 — 6 = 3,75%Субсидия Банку во 2 периоде = 0Теперь о процентной ставке, которую должны закладывать Банки в кредитный договор для заёмщика ипотеки:В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711 при заключении кредитных договоров на льготную ипотеку с господдержкой для семей с детьми действуют следующие условия кредитования:Остальные условия кредитования банки устанавливают по своему усмотрению. Так, например, срок кредита может быть от 3 до 25 лет (Банк «ДельтаКредит») или от 12 месяцев до 30 лет (Сбербанк России), а возраст заёмщика на момент предоставления кредита не менее 21 года (Сбербанк России) или достигших 18 лет (!! «АК БАРС» Банк).Конечно можно. Материнский капитал можно использовать на льготное кредитование семей с двумя детьми (на уплату первоначального взноса при получении кредита, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту). Программа льготного кредитования напрямую не связана с программой материнского капитала, но обе программы друг другу не противоречат и не имеют ограничений по совместному использованию.Право на участие в государственной программе материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года, т.е. право на материнский капитал возникает при рождении или усыновлении второго ребёнка до 31 декабря 2021 года, а средства по полученному сертификату направляются в соответствии с и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862.Вот как об использовании материнского капитала говорится в п.3 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий":Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что материнский капитал можно использовать:На 2018 год размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.Министерство финансов России удовлетворило заявки Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и 46 банков, которые смогут принять участие в программе субсидирования ипотечных ставок для семей с детьми. Общий лимит программы составляет 600 миллиардов рублей. Наибольшую долю дотаций получили:На сегодняшний день о подключении к льготной ипотеки для граждан с детьми через СМИ объявили следующие банки: