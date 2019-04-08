Льготный автокредит Кредит Урал Банка с господдержкой на 2019 год



Кредит Урал Банк автокредит Кредит Урал Банк автокредит



Максимальная сумма кредита – до 80% от действительной рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 800 тыс. руб.



Минимальный срок кредитования – 12 месяцев.



Максимальный срок кредитования - до 5 лет.



Первоначальный взнос - от 10%.



Процентная ставка по кредиту - от 13,3% до 15,25% «годовых».



Страхование – по желанию клиента, что влияет на размер процентной ставки.



Комиссия за перевод денежных средств на счёт автосалона отсутствует.



год выпуска автомобиля – 2019 г.;



максимальная стоимость автомобиля – до 1 000 тыс. руб.;



полная масса – не более 3,5 тонны;



на дату выдачи кредита приобретаемый автомобиль не находился (не находится) на регистрационном учёте в соответствии с законодательством РФ и не находится в собственности какого-либо физического лица.



по программе - «Семейный автомобиль»:



заёмщик имеет 2 или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приёмных);

заёмщик не заключал в 2018-2019 г.г. кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуется не заключать в 2019 г. иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается соответствующим письменным заявлением Заёмщика по форме Банка.



По программе - «Первый автомобиль»:



до даты заключения кредитного договора не имел/ела в собственности автомобиль;

не заключал в 2018-2019 г.г. кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуется не заключать в 2019 г. иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается соответствующим письменным заявлением Заемщика по форме Банка.





Граждане РФ, перечисляющие/не перечисляющие свои доходы в Банк, в т.ч. числе сотрудники бюджетных организаций, не перечисляющие свои доходы в Банк;



Регистрация и постоянное проживание заёмщика в следующих регионах России: г.Магнитогорск, г.Челябинск, г.Межгорье, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Карталинский районы Челябинской обл., г.Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, Белорецкий районы Республики Башкортостан;



Регулярность получение дохода: в течение последних 5-ти полных месяцев (9-ти полных месяцев – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке), в том числе в течение последнего полного месяца, за последние 6 полных месяцев (12 полных месяцев – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке), если источником дохода являются заработная плата/денежное содержание, доход от предпринимательской деятельности, доход в виде процентов по вкладам, в форме арендной платы и иные постоянные доходы;



Минимальный уровень дохода заёмщика – от 10,0 тыс. рублей;



Возраст Заемщика на дату обращения в Банк:



не менее 18 лет – для клиентов, перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке;

не менее 21 года – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/ вклад до востребования, открытый в Банке, в том числе для сотрудников бюджетных организаций, не перечисляющих* свои доходы в Банк.





X9L - CHEVROLET NIVA (212300-55);



XTT - УАЗ (все модели);



Z6F - Ford (Fiesta, Focus);



Z8N - Nissan (Terrano), Datsun (on-Do, mi-Do);



Z94 - Kia (Rio), Hyundai (Creta, Solaris);



XW8 - Volkswagen Polo (седан, двигатель 1,6 MPI), Skoda (Repid (двигатель 1.6 MPI);



XTA - LADA (все модели);



X96 - ГАЗ (все модели);



X7L - Renault (Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Kaptur);



X6D - ВИС – АВТО (LADA 4*4 Bronto)).

В 2019 году Кредит Урал Банк предложил клиентам льготный автокредит «КУБ-Авто+10» на приобретение новых легковых автомобилей в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».Новый автокредит «КУБ-Авто+10» разработан банком в рамках программ льготного автокредитования, которые продлены на 2018–2020 годы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 870.Кредит Урал Банк предлагает заёмщикам по автокредиту «КУБ-Авто+10» следующие условия льготного автокредитования на 2019 год:Минимальная сумма кредита– 50 тыс. руб.В соответствии с государственной программой предъявляемые к транспортному средству (предмету залога) требования должно отвечать следующим критериям:Льготный автокредит предоставляется только, обязательно имеющими отвечающим следующим условиям:Основные требования к заёмщикам по льготному автокредиту:Программа льготного автокредита с господдержкой 2018-2020 годов распространяется на следующие международные идентификационные коды изготовителей транспортных средств (WMI), марки и модели автомобилей: