Льготный автокредит Кредит Урал Банка с господдержкой на 2019 год



Кредит Урал Банк автокредит (13680 bytes)
Кредит Урал Банк автокредит
В 2019 году Кредит Урал Банк предложил клиентам льготный автокредит «КУБ-Авто+10» на приобретение новых легковых автомобилей в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Новый автокредит «КУБ-Авто+10» разработан банком в рамках программ льготного автокредитования, которые продлены на 2018–2020 годы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 870.

Кредит Урал Банк предлагает заёмщикам по автокредиту «КУБ-Авто+10» следующие условия льготного автокредитования на 2019 год:
Минимальная сумма кредита– 50 тыс. руб.

  • Максимальная сумма кредита – до 80% от действительной рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 800 тыс. руб.
  • Минимальный срок кредитования – 12 месяцев.
  • Максимальный срок кредитования - до 5 лет.
  • Первоначальный взнос - от 10%.
  • Процентная ставка по кредиту - от 13,3% до 15,25% «годовых».
  • Страхование – по желанию клиента, что влияет на размер процентной ставки.
  • Комиссия за перевод денежных средств на счёт автосалона отсутствует.


В соответствии с государственной программой предъявляемые к транспортному средству (предмету залога) требования должно отвечать следующим критериям:

  • год выпуска автомобиля – 2019 г.;
  • максимальная стоимость автомобиля – до 1 000 тыс. руб.;
  • полная масса – не более 3,5 тонны;
  • на дату выдачи кредита приобретаемый автомобиль не находился (не находится) на регистрационном учёте в соответствии с законодательством РФ и не находится в собственности какого-либо физического лица.


Льготный автокредит предоставляется только гражданам Российской Федерации, обязательно имеющим водительское удостоверение и отвечающим следующим условиям:

  • по программе - «Семейный автомобиль»:

    1. заёмщик имеет 2 или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приёмных);
    2. заёмщик не заключал в 2018-2019 г.г. кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуется не заключать в 2019 г. иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается соответствующим письменным заявлением Заёмщика по форме Банка.

  • По программе - «Первый автомобиль»:

    1. до даты заключения кредитного договора не имел/ела в собственности автомобиль;
    2. не заключал в 2018-2019 г.г. кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуется не заключать в 2019 г. иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается соответствующим письменным заявлением Заемщика по форме Банка.


Основные требования к заёмщикам по льготному автокредиту:

  • Граждане РФ, перечисляющие/не перечисляющие свои доходы в Банк, в т.ч. числе сотрудники бюджетных организаций, не перечисляющие свои доходы в Банк;
  • Регистрация и постоянное проживание заёмщика в следующих регионах России: г.Магнитогорск, г.Челябинск, г.Межгорье, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Карталинский районы Челябинской обл., г.Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, Белорецкий районы Республики Башкортостан;
  • Регулярность получение дохода: в течение последних 5-ти полных месяцев (9-ти полных месяцев – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке), в том числе в течение последнего полного месяца, за последние 6 полных месяцев (12 полных месяцев – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке), если источником дохода являются заработная плата/денежное содержание, доход от предпринимательской деятельности, доход в виде процентов по вкладам, в форме арендной платы и иные постоянные доходы;
  • Минимальный уровень дохода заёмщика – от 10,0 тыс. рублей;
  • Возраст Заемщика на дату обращения в Банк:

    1. не менее 18 лет – для клиентов, перечисляющих свои доходы на текущий счет/вклад до востребования, открытый в Банке;
    2. не менее 21 года – для клиентов, не перечисляющих свои доходы на текущий счет/ вклад до востребования, открытый в Банке, в том числе для сотрудников бюджетных организаций, не перечисляющих* свои доходы в Банк.


Программа льготного автокредита с господдержкой 2018-2020 годов распространяется на следующие международные идентификационные коды изготовителей транспортных средств (WMI), марки и модели автомобилей: 

  • X9L - CHEVROLET NIVA (212300-55);
  • XTT - УАЗ (все модели);
  • Z6F - Ford (Fiesta, Focus);
  • Z8N - Nissan (Terrano), Datsun (on-Do, mi-Do);
  • Z94 - Kia (Rio), Hyundai (Creta, Solaris);
  • XW8 - Volkswagen Polo (седан, двигатель 1,6 MPI), Skoda (Repid (двигатель 1.6 MPI);
  • XTA - LADA (все модели);
  • X96 - ГАЗ (все модели);
  • X7L - Renault (Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Kaptur);
  • X6D - ВИС – АВТО (LADA 4*4 Bronto)).
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