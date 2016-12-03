Можно ли использовать материнский капитал на погашение кредита по уже оформленной на другое лицо ипотеки?

03.12.16

Вопрос:



Подскажите можно ли что то сделать? Ипотека оформлена на меня, у дочери есть сертификат мат.капитал, (она проживает и прописана в этой же квартире, совершеннолетняя, студентка пока не работающая). Как нам этот сертификат вложить в ипотеку?



Ответ:



К сожалению сертификат на мат.капитал можно было вложить только в момент приобретения квартиры по ипотеке,в которой ваша дочь должна была бы выступать заёмщиком или созаёмщиком с оформлением недвижимости в совместную или долевую собственность. Так, в статье 10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" говорится следующее:

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.(п.6)

Ваша дочь кредитный договор на приобретение квартиры не подписывала, поэтому после оформления ипотеки только на вас и передаче вами же квартиры в залог банку решение проблемы значительно усложняется, так как перечисление материнского капитала осуществляется только при представлении в фонд договора на ипотеку:

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. (п.8 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 N 256-ФЗ) Так как погашение ипотеки средствами материнского капитала возможно только с согласия банка, то в вашей ситуации возможны следующие варианты исправления ситуации:

Введение вашей дочери в договор ипотеки и договор залога как созаёмщика с одновременным переоформлением собственности уже на всех членов семьи (с детьми). Но переоформлять всё заново - это очень хлопотно и банки крайне неохотно идут на такие изменения условий кредитования.

Банк разрешает вашей дочери выкупить часть оформленной в вашу собственность квартиры, например одну комнату с последующим переоформлением права собственности, кредитного договора и договора залога на меньшую сумму. Это тоже хлопотно, но если у вас возникают проблемы с погашением кредита, то банк может на такой вариант и пойти, чтобы снизить долговую нагрузку. Но в данном варианте много подводных "камней".

К сожалению сертификат на мат.капитал можно было вложить только в момент приобретения квартиры по ипотеке,в которой ваша дочь должна была бы выступать заёмщиком или созаёмщиком с оформлением недвижимости в совместную или долевую собственность. Так, в статье 10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" говорится следующее:Ваша дочь кредитный договор на приобретение квартиры не подписывала, поэтому после оформления ипотеки только на вас и передаче вами же квартиры в залог банку решение проблемы значительно усложняется, так как перечисление материнского капитала осуществляется только при представлении в фонд договора на ипотеку:Так как погашение ипотеки средствами материнского капитала возможно только с согласия банка, то в вашей ситуации возможны следующие варианты исправления ситуации:

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