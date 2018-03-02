Микрокредиты от КС БАНКА



В 2018 году АККСБ «КС БАНК» предлагает своим клиентам сразу два микрокредита, что наблюдается крайне редко в банковской практике кредитования последних лет.

Условия по микрокредитам КС БАНКА следующие :

Условия по кредиту/ вид кредитаКредит "СПОРТ"Кредит "ПОДАРОК"
Валюта кредитаРоссийские рублиРоссийские рубли
Процентная ставка по кредиту15% годовых12% годовых
Цель микрокредитаоплаты стоимости абонемента на посещение фитнес клубаНа потребительские нужды
Минимальная сумма кредита20 000 рублей 20 000 рублей
Максимальная сумма кредита50 000 рублей50 000 рублей
Срок кредита от 3-х месяцев до 1-го годаот 3-х месяцев до 1-го года
Обеспечение по кредитуНе требуетсяНе требуется
Выдача кредитаПеречислением на счётНаличными в кассе банка




КС БАНК (22657 bytes)
КС БАНК
Микро кредиты предоставляются физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
  • Гражданство РФ.
  • Минимальный возраст на момент выдачи кредита – 20 лет.
  • Максимальный возраст на момент наступления срока возврата кредитв – не старше 70 лет.
  • Регистрация и постоянное проживание на территории Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область.
  • Трудовой стаж по последнему месту работы – не менее 6 месяцев, а для пенсионеров – наличие пенсии.


Для оформления миникредитов требуется представить в КС Банк следующий пакет документов:
  • Заявление-анкета на получение кредита;
  • Копия и оригинал паспорта заёмщика;
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
  • Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний.


Несмотря на то, что максимальная сумма по обоим кредитам небольшая (до 50 т.р.), КС Банк предусматривает и досрочное погашение кредита в любое время, без штрафных комиссий, как это и предусмотрено законодательством РФ.    
Комментариев пока нет. Коментирование отключено