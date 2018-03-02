Микрокредиты от КС БАНКА

Условия по микрокредитам КС БАНКА следующие :
|Условия по кредиту/ вид кредита
|Кредит "СПОРТ"
|Кредит "ПОДАРОК"
|Валюта кредита
|Российские рубли
|Российские рубли
|Процентная ставка по кредиту
|15% годовых
|12% годовых
|Цель микрокредита
|оплаты стоимости абонемента на посещение фитнес клуба
|На потребительские нужды
|Минимальная сумма кредита
|20 000 рублей
|20 000 рублей
|Максимальная сумма кредита
|50 000 рублей
|50 000 рублей
|Срок кредита
|от 3-х месяцев до 1-го года
|от 3-х месяцев до 1-го года
|Обеспечение по кредиту
|Не требуется
|Не требуется
|Выдача кредита
|Перечислением на счёт
|Наличными в кассе банка
Микро кредиты предоставляются физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:
КС БАНК
КС БАНК
- Гражданство РФ.
- Минимальный возраст на момент выдачи кредита – 20 лет.
- Максимальный возраст на момент наступления срока возврата кредитв – не старше 70 лет.
- Регистрация и постоянное проживание на территории Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область.
- Трудовой стаж по последнему месту работы – не менее 6 месяцев, а для пенсионеров – наличие пенсии.
Для оформления миникредитов требуется представить в КС Банк следующий пакет документов:
- Заявление-анкета на получение кредита;
- Копия и оригинал паспорта заёмщика;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний.
Несмотря на то, что максимальная сумма по обоим кредитам небольшая (до 50 т.р.), КС Банк предусматривает и досрочное погашение кредита в любое время, без штрафных комиссий, как это и предусмотрено законодательством РФ.