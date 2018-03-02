Микрокредиты от КС БАНКА



Условия по кредиту/ вид кредита Кредит "СПОРТ" Кредит "ПОДАРОК"

Валюта кредита Российские рубли Российские рубли

Процентная ставка по кредиту 15% годовых 12% годовых

Цель микрокредита оплаты стоимости абонемента на посещение фитнес клуба На потребительские нужды

Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 20 000 рублей

Максимальная сумма кредита 50 000 рублей 50 000 рублей

Срок кредита от 3-х месяцев до 1-го года от 3-х месяцев до 1-го года

Обеспечение по кредиту Не требуется Не требуется

Выдача кредита Перечислением на счёт Наличными в кассе банка





КС БАНК КС БАНК

Гражданство РФ.



Минимальный возраст на момент выдачи кредита – 20 лет.



Максимальный возраст на момент наступления срока возврата кредитв – не старше 70 лет.



Регистрация и постоянное проживание на территории Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область.



Трудовой стаж по последнему месту работы – не менее 6 месяцев, а для пенсионеров – наличие пенсии.

Заявление-анкета на получение кредита;



Копия и оригинал паспорта заёмщика;



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);



Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);



Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний.

В 2018 году АККСБ «КС БАНК» предлагает своим клиентам сразу два микрокредита, что наблюдается крайне редко в банковской практике кредитования последних лет.Условия по микрокредитам КС БАНКА следующие :Микро кредиты предоставляются физическим лицам, отвечающим следующим требованиям:Для оформления миникредитов требуется представить в КС Банк следующий пакет документов:Несмотря на то, что максимальная сумма по обоим кредитам небольшая (до 50 т.р.), КС Банк предусматривает и досрочное погашение кредита в любое время, без штрафных комиссий, как это и предусмотрено законодательством РФ.