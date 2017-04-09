Монета номиналом 25 рублей Банка России к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России: фото, тиражи



Банком России разработана обширная программа выпуска инвестиционных и памятных монет, посвящённых проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года («Футбол 2018»), на период с 2016 по 2018 годы. В этот период Банк России планирует выпустить 20 видов монет различного достоинства – как из драгоценных, так и из недрагоценных металлов, в том числе и монеты достоинством в 25 рублей.
Банки уже готовятся к продаже монет достоинством 25 рублей с эмблемой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, например, с 22 марта офисы Чувашкредитпромбанка принимают заявки на покупку памятных монет из медно-никелевого сплава «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» в сувенирной упаковке, со стоимостью одной монеты в упаковке в 120 рублей.

Основные параметры 25 – рублёвой монеты к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России



Выпущенные в декабре 2016 года монеты 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» имеют следующие параметры и отличительные особенности:


№№
Монета 25 рублей
1. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении)
2. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
1.Каталожный номер5015-0012 5015-0002
2.КачествоАЦ*АЦ*
3.Дата выпуска21.12.201627.12.2011
4.СплавМедно-никелевыйМедно-никелевый
5.Масса общая, г10,00 (±0,30)10,00 (±0,30)
6.Диаметр, мм27,00 (±0,20)27,00 (±0,20)
7.Толщина, мм2,30 (±0,25)2,30 (±0,25)
8.Тираж монеты 25 рублей, шт.250000 19750000
9.Товарный знакМосковский монетный двор (ММД) Московский монетный двор (ММД)
10.Оформление гурта180 рифлений180 рифлений


*АЦ (Анциркулейтед) - в английском варианте - uncirculated UC – таким знаком квалифицируются монеты обычного качества чеканки. В большинстве случаев они выпускаются миллионными тиражами и являются разменными, хотя встречаются и монеты из драгоценных металлов инвестиционного назначения. Главное отличие этих монет - нет зеркальных поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру. . Рисунки на реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.

Монета 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении)»


25 рублей в специальном исполнении (109793 bytes)
25 рублей в специальном исполнении

Аверс монеты:
  • В центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.
  • Над ним вдоль канта – надпись полукругом - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
  • Справа – товарный знак монетного двора,
  • Внизу под гербом в центре в три строки – надпись "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "25 РУБЛЕЙ", год: "2018 г.".

Реверс монеты: Выполненное в цвете изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Монета 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»


Памятная монета 25 рублей (86947 bytes)
Памятная монета 25 рублей

Аверс монеты:
  • в центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации,
  • над ним вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
  • справа – товарный знак монетного двора,
  • внизу под гербом в центре в три строки – надпись "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "25 РУБЛЕЙ", год: "2018 г.".

Реверс монеты: Рельефное изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Обе монеты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года достоинством в 25 рублей чеканки Московского монетного двора оформляли:
  • Художники - Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
  • Скульптор - А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс)
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