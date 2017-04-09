Монета номиналом 25 рублей Банка России к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России: фото, тиражи

Банки уже готовятся к продаже монет достоинством 25 рублей с эмблемой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, например, с 22 марта офисы Чувашкредитпромбанка принимают заявки на покупку памятных монет из медно-никелевого сплава «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» в сувенирной упаковке, со стоимостью одной монеты в упаковке в 120 рублей.
Основные параметры 25 – рублёвой монеты к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России
Выпущенные в декабре 2016 года монеты 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» имеют следующие параметры и отличительные особенности:
|№№
|Монета 25 рублей
|1. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении)
|2. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
|1.
|Каталожный номер
|5015-0012
|5015-0002
|2.
|Качество
|АЦ*
|АЦ*
|3.
|Дата выпуска
|21.12.2016
|27.12.2011
|4.
|Сплав
|Медно-никелевый
|Медно-никелевый
|5.
|Масса общая, г
|10,00 (±0,30)
|10,00 (±0,30)
|6.
|Диаметр, мм
|27,00 (±0,20)
|27,00 (±0,20)
|7.
|Толщина, мм
|2,30 (±0,25)
|2,30 (±0,25)
|8.
|Тираж монеты 25 рублей, шт.
|250000
|19750000
|9.
|Товарный знак
|Московский монетный двор (ММД)
|Московский монетный двор (ММД)
|10.
|Оформление гурта
|180 рифлений
|180 рифлений
*АЦ (Анциркулейтед) - в английском варианте - uncirculated UC – таким знаком квалифицируются монеты обычного качества чеканки. В большинстве случаев они выпускаются миллионными тиражами и являются разменными, хотя встречаются и монеты из драгоценных металлов инвестиционного назначения. Главное отличие этих монет - нет зеркальных поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную матовую структуру. . Рисунки на реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.
Монета 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении)»
25 рублей в специальном исполнении
Аверс монеты:
- В центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.
- Над ним вдоль канта – надпись полукругом - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
- Справа – товарный знак монетного двора,
- Внизу под гербом в центре в три строки – надпись "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "25 РУБЛЕЙ", год: "2018 г.".
Реверс монеты: Выполненное в цвете изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Монета 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»
Памятная монета 25 рублей
Аверс монеты:
- в центре – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации,
- над ним вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами,
- справа – товарный знак монетного двора,
- внизу под гербом в центре в три строки – надпись "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "25 РУБЛЕЙ", год: "2018 г.".
Реверс монеты: Рельефное изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Обе монеты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года достоинством в 25 рублей чеканки Московского монетного двора оформляли:
- Художники - Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
- Скульптор - А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс)