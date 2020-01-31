Монеты номиналом 25 рублей, посвящённые Великой Победе в Отечественной Войне

В конце 2019 года Банк России выпустил в обращение 10 очень необычных памятных монет номиналом 25 рублей, посвящённых Великой Отечественной Войне, а именно:
25 рублей посвящённые Великой Победе
25 рублей посвящённые Великой Победе
- 9 монет - из недрагоценных металлов серии «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия), дата выпуска - 2 декабря 2019 года;
- 1 монета – из серебра серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», дата выпуска - 29 ноября 2019 года.
Интересно то, что Банк России, выпуская монеты из серии «Оружие Великой Победы» к дню празднования 75-ой годовщины Победы, назвал монеты именами редко упоминаемых в печати талантливых военных конструкторов, чьё оружие обеспечило победу Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На монетах указаны фамилии (ф.и.о.) конструкторов с изображением самого значимого оружия каждого из них.
Основные параметры памятных монет номиналом 25 рублей следующие:
|№
|Наименование 25 рублёвой монеты
|Серия
|Дата выпуска
|Каталожный номер
|Тираж монет, шт.
|Сплав
|Форма монеты
|1
|«Конструктор оружия В.Г. Грабин»
|«Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия)
|2 декабря 2019 года
|5015-0033
|1 000 000
|Недрагоценный металл
|круг диаметром 27,0 мм
|2
|«Конструктор оружия Ж.Я. Котин»
|2 декабря 2019 года
|5015-0034
|1 000 000
|3
|«Конструктор оружия М.И. Кошкин»
|2 декабря 2019 года
|5015-0035
|1 000 000
|4
|«Конструктор оружия Б.М. Малинин»
|2 декабря 2019 года
|5015-0036
|1 000 000
|5
|«Конструктор оружия В.М. Петляков»
|2 декабря 2019 года
|5015-0037
|1 000 000
|6
|«Конструктор оружия Ф.Ф. Петров»
|2 декабря 2019 года
|5015-0038
|1 000 000
|7
|«Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов»
|2 декабря 2019 года
|5015-0038
|1 000 000
|8
|«Конструктор оружия С.Г. Симонов»
|2 декабря 2019 года
|5015-0039
|1 000 000
|9
|«Конструктор оружия Г.С. Шпагин»
|2 декабря 2019 года
|5015-0040
|1 000 000
|10
|«75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ»
|«75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
|29 ноября 2019 года
|5115-0152
|1 500
|Серебряная монета, проба сплава — 925, масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г.
|круг диаметром 60,0 мм
Фото и описание памятных монет 25 рублей 2019 года выпуска выглядят так:
1. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия В.Г. Грабин»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия В.Г. Грабин»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия В.Г. Грабин»
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия В.Г. Грабин» расположено рельефное изображение дивизионной пушки ЗИС-3, справа — надпись «ЗИС-3»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «В.Г. ГРАБИН».
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифлёная.
Василий Гаврилович Грабин - Родился 29 декабря 1899 (9 января 1900) – Советский конструктор и организатор производства артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда, генерал-полковник технических войск, лауреат четырёх Сталинских премий.
Одним из его достижений была разработка и запуска в серийное производство дивизионной пушки ЗиС-3 образца 1942 года, которая стала самым массовым артиллерийским орудием Великой Отечественной. За годы войны было выпущено более 100 тыс. штук ЗиС-3. Умер конструктор 18 апреля 1980 г. (80 лет) .
2. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Ж.Я. Котин»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Ж.Я. Котин»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия Ж.Я. Котин» расположено рельефное изображение тяжёлого танка ИС-2, слева — надпись «ИС-2»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «Ж.Я. КОТИН»
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Котин Жозеф Яковлевич – родился 26 февраля 1908 г. Советский конструктор танков и тракторов. Генерал-полковник инженерно-технической службы. Герой Социалистического Труда. Лауреат четырёх Сталинских премий. За заслуги перед родиной получил 4 ордена Ленина, 2 ордена Октябрьской Революции, орден Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, орден Суворова 2-й степени, орден Отечественной войны 1-й степени, 3 ордена Трудового Красного Знамени, 3 ордена Красной Звезды и др.
Свою жизнь он посвятил созданию и производству бронетанковой техники, успешно совмещая конструкторскую, производственную, организаторскую работу с научной деятельностью.
Под его руководством проводились работы по созданию тяжёлых танков КВ-2, КВ-1, КВ-85, ИС-1, ИС-2. В 1943-1944 гг. на базе танков КВ-1С и ИС были созданы самоходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. За годы войны на Челябинском тракторном заводе было выпущено 18 тысяч танков и самоходных установок.
Советский инженер конструктор умер 21 октября 1979 г. (в 71 год).
3. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия М.И. Кошкин»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия М.И. Кошкин»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия М.И. Кошкин» расположено рельефное изображение среднего танка Т-34, под ним справа — надпись «Т-34»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «М.И. КОШКИН»;
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Михаил Ильич Кошкин – родился 3 декабря 1898 года. Советский конструктор оружия, стоявший у истоков разработки легендарной «тридцатьчетвёрки» — танка Т-34. По решению Народного комиссара тяжёлой промышленности СССР (Г.Орджоникидзе) в конце декабря 1936 года Кошкин был переведён на Харьковский завод, и назначен начальником танкового КБ. Перед ним была поставлена задача создания быстроходного среднего танка, который можно было бы запустить в серийное производство. После проведения сложных испытаний, два первых образца танка Т-34 17 марта 1940 года были представлены высшему руководству СССР, и Сталин рекомендовал танк для немедленного запуска в серийное производство.
К сожалению, серийное производство Т-34 запускал уже другой глава КБ, так как Кошкин во время тяжёлого пробега танков из Харькова в Москву для показа руководству страны простудился и заболел пневмонией. Он скончался 26 сентября 1940 года в возрасте 41 года, так и не увидев своё легендарное детище в серийном производстве и в бою.
При жизни Кошкин получил несколько наград, включая орден Красной Звезды. В 1942 г. ему, уже посмертно, присудили Сталинскую премию, а Героя Социалистического Труда - вообще присудили только в 1990 году.
4. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Б.М. Малинин»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Б.М. Малинин»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия Б.М. Малинин» расположено рельефное изображение подводной лодки типа «Щука», справа — надпись «ЩУКА». По окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «Б.М. МАЛИНИН».
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная
Борис Михайлович Малинин - родился 1 (по новому стилю - 13 февраля) 1889 года. Учёный-кораблестроитель, основатель советского подводного кораблестроения, автор первых советских проектов подводных лодок типов «Декабрист», «Ленинец», «Щука».
Государство реанимировало подводное судостроение в 1926 г., для чего на Балтийском заводе было воссоздано Техническое бюро, первой работой которого стала большая подлодка типа «Декабрист». Малинину, возглавившему ТБ пришлось всё начинать почти с «чистого листа». К концу 1930-го 6 построенных подлодок «Декабрист» начали вводить в строй. По техническим характеристикам «Декабристы» ни в чём не уступали лучшим зарубежным подлодкам того времени, но при заводских испытаниях были выявлены недочёты в конструкции (опасный крен при погружении и всплытии лодки), которые чуть не стали для Малинина и его конструкторов трагическими.
Проектированием ПЛ он вновь продолжил заниматься только в 1932 году. С 1932 по 1938 г. Малинин руководил проектированием больших ПЛ типа «Л» и )средних ПЛ типа «Щ», которые отличались исключительной простотой постройки и эксплуатации. Большие подлодки типа Л («Ленинец») и средние подлодки типа Щ («Щука») были выпущены в количестве - 25 шт. и 86 шт. (соответственно). ПЛ выпускались сериями с постоянным усовершенствованием последующих серий. Все три вида ПЛ отлично показали себя во время Великой Отечественной войны.
С 1940 г. Малинин (по настоятельной рекомендации врачей) отошёл от кораблестроения и научно-исследовательской работы и занимался только преподаванием в Ленинградском кораблестроительном институте. После пятого инфаркта он скончался 27.09.1949 г. (в 60 лет).
Основатель советского подводного кораблестроения Б.М. Малинин имел следующие награды и звания:
- Орден Трудового Красного Знамени.
- Лауреат Сталинской премии (1943).
- Доктор технических наук (1944).
- Профессор (1946).
5. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия В.М. Петляков»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия В.М. Петляков»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия В.М. Петляков» расположено рельефное изображение пикирующего бомбардировщика Пе-2, под ним справа — надпись «ПЕ-2»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «В.М. ПЕТЛЯКОВ»
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная
Владимир Михайлович Петляков – родился 15 июня 1891 г. Советский авиаконструктор.
В 1922 году, после окончания Московского высшего технического училища, он начал работать в Центральном аэрогидродинамическом институте под руководством авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. В конструкторском бюро Владимир Петляков участвовал в проектировании самолётов АНТ-2, АНТ-4, бомбардировщиков ТБ-1, ТБ-3, ТБ-7 и других машин. Он был одним из создателей самолёта «Максим Горький» (он проектировал крылья).
В 1937 году В. М. Петляков был арестован за организацию «Русско-фашистской партии», но как и многие другие арестованные авиационные специалисты, находился в заключении в специальном закрытом КБ в Москве. В 1940 году за успешное выполнение задания по разработке новой машины авиаконструктор был освобождён.
В дальнейшем В.М. Петляков работал главным конструктором Казанского авиационного завода. Широкую известность конструктору принесли две его собственные машины - тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Пе-8 и пикирующий бомбардировщик Пе-2. Создавая эти машины, он стремился сделать их минимальными по весу, надёжными и несложными в эксплуатации, удобными для массового производства. Эти машины выпускались на Казанском авиационном заводе.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной звезды. Лауреат Сталинской премии первой степени.
12.01.42г. В.М. Петляков погиб при катастрофе самолета Пе-2, следовавшего из г. Казани в г. Москву, ему было только 50 лет.
6. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Ф.Ф. Петров»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Ф.Ф. Петров»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия Ф.Ф. Петров» расположено рельефное изображение гаубицы М-30, справа — надпись «М-30»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «Ф.Ф. ПЕТРОВ»
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Фёдор Фёдорович Петров – родился 16 марта 1902 г. Советский конструктор артиллерийского вооружения - Доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант, лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий, Герой Социалистического Труда.
Его биография была типичной для своего времени и успешной - сын крестьянина, красноармеец, рабфаковец, студент вуза, начальник сборочного участка цеха, старший инженер-конструктор. А дальше - начальник ОКБ, главный конструктор завода №171 в Мотовилихе (Пермь), затем завода № 9 в Свердловске (быв. цех «Уралмаша»), выпускавших артиллерийские орудия.
Мощные пушки Петрова стояли на танках ИС (калибр 122 мм), самоходных установках СУ-85, ИСУ-122, а также на ИСУ-152. А 122-мм корпусное орудие образца 1937 года до сих пор находится в боевом строю. Его 152-мм гаубица, которая и сегодня находится на вооружении многих стран, была создана всего за две недели.
А о 122-мм гаубице Петрова образца 1938 года бывший командующий артиллерией Ленинградского фронта маршал артиллерии Г.Одинцов спустя годы после войны сказал следующее: «Лучше её уже ничего не может быть».
Орудия, созданные в ОКБ Петрова, сыграли первостепенную роль в наступательной половине войны, когда потребовалось взламывать мощные укрепления врага. Всё созданное в ОКБ Петрова оружие отличалось:
- простотой изготовления и унификацией деталей, т.е. низкой себестоимостью массового производства;
- простотой и надёжностью в эксплуатации, т.е. безотказностью в бою;
- высокими боевыми качествами.
За годы войны было изготовлено 60 тыс. его орудий. А большинство послевоенных танков (Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) оснащались и продолжают оснащаться 100 и 125-мм пушками конструкции ОКБ-9 Петрова, которые лучше зарубежных аналогов.
Советский конструктор артиллерийского вооружения умер 19 августа 1978 году (в 76 лет).
7. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов» расположено рельефное изображение многоцелевого биплана У-2 (По-2), под ним — надпись «У-2 (ПО-2)»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «Н.Н. ПОЛИКАРПОВ».
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Николай Николаевич Поликарпов — родился 9 июня (28 мая по старому стилю) 1892 года.
Он из семьи священнослужителей, закончил Ливенское духовное училище, учился в Орловской семинарии, которую не закончил. Сдав экстерном экзамены за курс гимназии, он в 1911 году поступает на механическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института, а с 1914 года, увлекшись авиацией, занимается на воздухоплавательных курсах при кораблестроительном отделении института.
В 1928 году Н.Н.Поликарпов создает свой легендарный самолёт первоначального обучения У-2, получивший всемирную известность и переименованный в честь создателя в По-2 после смерти конструктора. У-2 (По-2) строился до 1959 года. За это время выпущено более 40 тысяч машин, на них было подготовлено более 100 тысяч летчиков. Во время Великой Отечественной Войны У-2 успешно применялись в качестве разведчиков и ночных бомбардировщиков.
Судьба этого талантливого конструктора трагична. 24 октября 1929 года Н.Н.Поликарпов был арестован по стандартному обвинению — «участие в контрреволюционной вредительской организации». Менее чем через месяц во внесудебном порядке постановлением ОГПУ СССР Н.Н.Поликарпов был приговорён к высшей мере наказания и более двух месяцев находился в ожидании расстрела. В связи с непростой мировой обстановкой и исполнение приговора решили отложить на неопределенный срок. В тюрьме было создано авиационное КБ где Поликарпов выполнял обязанности заместителя. В 1930 году в КБ разработано несколько истребителей, в том числе И-5, вставший на боевое дежурство в ВВС. Весной 30-го Поликарпову смягчили обвинение и вынесли приговор – 10 лет лагеря. Через месяц после удачного показа И-5 комиссии наркомата обороны и вооружений во главе со Сталиным в июне 1931 года Поликарпова с другими специалистами амнистировали, а срок заключения переквалифицировали в условный.
Однако травля конструктора не прекращалась: его работы тормозились, отодвигались и оставались опытными разработками. Его КБ было расформировано, а специалисты и проекты переданы другим конструкторам.
Местом нового КБ стал старый ангар без необходимых условий для работы. В начале войны, в этом ангаре был разработан один из лучших самолетов своего времени, благодаря которому число погибших советских пилотов могло сократиться в разы. Истребитель И-185 с двигателем М-71 на порядок превосходил по ТТХ все самолеты Германии. Но недоработанность конструкции мотора и интриги Яковлева, привели к забвению этого истребителя.
На конец 1941 года по сумме характеристик в опытных образцах истребитель И-185 превосходил все серийные советские и иностранные поршневые истребители тех лет но так и не был запущен в серию. В серию вместо этого самолета были запущены истребители с худшими ЛТХ (Як-1, МиГ-1, ЛаГГ-3). Всего же Поликарповым было разработано свыше 80 самолётов различных типов.
Н.Н. Поликарпов умер в 1944 году от рака желудка в возрасте 52 года.
8. Монета 25 рублей - «Конструктор оружия С.Г. Симонов»
Монета 25 рублей - «Конструктор оружия С.Г. Симонов»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия С.Г. Симонов» расположено рельефное изображение противотанкового ружья Симонова, под ним слева — надпись «ПТРС ОБРАЗЦА 1941 г.»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «С.Г. СИМОНОВ».
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
С.Г. Симонов - родился 22 сентября (4 октября) 1894 г. Советский конструктор стрелкового оружия. Герой Социалистического Труда, Лауреат двух Сталинских премий (первой и второй степени). С.Г. Симонов награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, золотой медалью «Серп и Молот» и т.д.
Он из крестьянской семьи. Окончил 3 класса сельской школы. С 16 лет работал в кузнице. С 1915 года работал слесарем на небольшом заводе, учился и окончил технические курсы. С 1917 года работал слесарем-отладчиком автоматического оружия на Ковровском пулемётном заводе (ныне - ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва»). Принимал участие в доработке и отладке первого русского автомата В.Г. Фёдорова.
В 1932--1933 годах учился в Промышленной академии.
С 1922 года - мастер, затем старший мастер. С 1929 г. -- начальник сборочного цеха, конструктор, руководитель экспериментальной мастерской. В 1922-1923 гг. проектирует ручной пулемёт и автоматическую винтовку под руководством В.Г. Фёдорова и В.А. Дегтярёва. Автоматическая винтовка Симонова (АВС-36) в 1926 г. была представлена, а в 1936 г. принята на вооружение Красной Армии.
В 1941 году разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное ружьё (ПТРС), успешно применявшееся в Великой Отечественной войне 1941--1945.
В 1944 году на вооружение Красной Армии был принят самозарядный карабин Симонова. Выпускался по лицензии во многих странах: Китай, Югославия, ГДР, Чехословакия, Польша др. В 20 странах состоял на вооружении.
В 50-70-е годы С.Г. Симонов работал в НИИ-61 (ныне Центральный НИИ точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ), где создал ещё более 150 образцов стрелкового оружия, в том числе несколько десятков разнообразных вариантов самозарядных и автоматических карабинов, созданных на базе СКС, а также самозарядных винтовок, самозарядных снайперских винтовок, пистолетов-пулемётов, ручных пулемётов. Конструктивная основа автомата «Калашников» - также работа С.Г. Симонова.
Умер конструктор 6 мая 1986 года в 91 год.
9. Монета 25 рублей — «Конструктор оружия Г.С. Шпагин»
Монета 25 рублей — «Конструктор оружия Г.С. Шпагин»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет — «25 РУБЛЕЙ», дата — «2019 г.».
На оборотной стороне монеты «Конструктор оружия Г.С. Шпагин» расположено рельефное изображение пистолета-пулемёта Шпагина, слева — надпись «ППШ-41»; по окружности имеются надписи: вверху — «ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», внизу — «Г.С. ШПАГИН».
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Г.С. Шпагин - родился 17 (29) апреля 1897 года. Советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.
С 1916 года Шпагин служил младшим оружейником в оружейной мастерской 14-го Грузинского гренадерского полка. С ноября 1918 по 1920 годы служил в Красной Армии – оружейным каптенармусом и оружейным мастером в 8-го стрелкового полка в городе Владимире. Трудовую деятельность он начал со слесаря в мастерской Ковровского завода, где прошёл настоящую школу под руководством гениальных конструкторов Владимира Фёдорова и Василия Дегтярёва.
Его первой самостоятельной работой была модернизация спаренного 6,5 мм танкового пулемёта Фёдорова-Иванова. В 1931 году вместе с Дегтярёвым он разработал крупнокалиберный пулемёт ДК-32.
Но главным изобретением Шпагина стал пистолет-пулемёт ППШ-41. Он был разработан по заказу Наркомата, так как производство стоявшего тогда на вооружении ПДД-40 (Пистолета-пулемета Дегтярева) было трудоёмким и дорогостоящим, и могло вестись только на заводах со специальным оборудованием. В Европе уже разгорался пожар войны и времени на разработку и производство нового оружия почти не оставалось.
При разработке пистолета-пулемёта и его дальнейшего усовершенствования конструктор блестяще смог решить главные задачи, а именно:
- Скорость развёртывания производства (ППШ могли изготавливать любые промышленные предприятия, располагающие прессовочным оборудованием),
- себестоимость оружия значительно снизилась,
- улучшилась его работа в затруднённых условиях эксплуатации.
В годы войны ППШ собирали около двух десятков предприятий. Общее количество выпущенного оружия – свыше 5 миллионов единиц. Выпуск ППШ продолжался до 1945 года, а в страны, которые поддерживала наша страна, ППШ поставлялось ещё долгое время.
Легендарный конструктор умер 6 февраля 1952 г. в 54 года.
10. Серебряная монета 25 рублей — «75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ»
Серебряная монета 25 рублей — «75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ»
Серебряная монета 25 рублей имеют форму круга диаметром 60,0 мм
На лицевой стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты — «25 РУБЛЕЙ, дата - «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) , товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты «75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ» в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение «Бессмертного полка», в нижней — рельефное изображение военнослужащих на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения парадного строя подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации; верхняя и нижняя части монеты разделены рельефным изображением развевающейся георгиевской ленты; вверху по окружности имеется надпись «75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ».
Боковая поверхность монеты рифлёная, с лицевой и оборотной стороны монеты по окружности имеется выступающий кант.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Хотя дата на монете указана 2020 год, она фактически выпущена в обращение 29 ноября 2019 года.