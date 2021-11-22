Москва - столица ипотеки

Москва растет по всем фронтам
Москва — крупнейший в нашей стране город по численности населения, и на данный момент в нем проживает более 12 миллионов человек. И это скорее всего не считая всех тех, кто приезжает в столицу на заработки. Естественно, город федерального значения отличается от остальных и самым большим фондом жилой площади, а так же скоростью прироста этой площади - в пиковые годы объем сданной за год жилплощади достигал 5 миллионов квадратных метров. При этом как известно, там где высокие зарплаты, там и дорогая недвижимость, поэтому в Москве самые высокие цены как на покупку, так и на аренду жилья. И речь идет не только про вип апартаменты, но и про обычные квартиры студии на окраинах столицы, хотя и элитной недвижимости в Москве больше чем в любом другом городе страны. Именно эти причины — высокая стоимость покупки или аренды жилья — и являются причиной роста популярности такого банковского продукта как ипотека. Ведь купить изначально дорогую квартиру сложно даже с высокой зарплатой, а платить долгие годы за аренду столько же, сколько можно было бы платить по ипотечным платежам — неразумно. Поэтому с в 2010 года популярность ипотеки уже выросла в три раза, и скорее всего будет расти и дальше, что в свою очередь стимулирует застройщиков наращивать объемы строительства новостроек по всей Москве и Подмосковью. Впрочем, пользуются спросом не только квартиры студии с отделкой в новостройках, но и вторичка. Стоит отметить так же, что застройщики за счет больших объемов предлагаемого жилья могут предложить лучшие условия ипотечного кредитования, нежели условия которые дает покупателю банк покупающему вторичное жилье на рынке.
Немаловажную роль в росте объемов кредитуемой в ипотеку недвижимости играет поддержка государства. Сейчас государство предлагает несколько программ субсидирования покупки собственного жилья, и на данный момент таких кредитов выдано уже более 100 тысяч на сумму в несколько сотен миллиардов рублей. Такие программы субсидируют часть процентов по выплатам, и снижают процентную ставку с высоких процентов до приемлемых для покупателей 7% при приобретении квартиры или частного дома у застройщика в новостройках.
Какая ипотека сейчас доступна москвичам?
Пожалуй самый острый вопрос доступности ставит необходимость платить первоначальный взнос по ипотеке. Ведь если например воспользоваться льготной программой от правительства, то необходимо для получения кредита отдать в качестве первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья. Если взять за стоимость жилья 3 миллиона рублей, то первоначальный взнос будет составлять не меньше 450 тысяч рублей, что по меркам зарплат даже московского уровня достаточно большая сумма, и накопить её не так то просто. Тем не менее, с минимальным первоначальным взносом значительно уменьшается тело кредита, и соответственно снижается сумма переплат по кредиту. Так же снижается нагрузка на семейный бюджет по ежемесячный платежам, и снижается вероятность ипотечного дефолта. Однако возможность выплачивать при наличии хорошей зарплаты повышенный платеж, и увеличение срока кредитования (что в то же время снижает сумму ежемесячного платежа) все больше повышают интерес покупателей к ипотеке с нулевым первоначальным взносом. Если первоначальный взнос невозможно накопить, то от идеи взять квартиру в новостройке по льготной программе придется отказаться и смотреть другие предложения банков для покупки квартиры на вторичном рынке. Более высокие ставки частично компенсируется возможностью найти на вторичке варианты квартир дешевле процентов на 40% чем в новостройках, но квартиры будут уже с отделкой, хоть и не новой, и сразу после покупки пригодной для жизни, без необходимости делать отделку в новой квартире.
Основные особенности программ без первоначального взноса:
- Предложения распространяется на новостройки, квартиры на вторичном рынке, комнаты / доли, земельные участки, дачи, дома
- Чтобы подать заявку необходимо предоставление следующих документов: паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка
- Для предпринимателей так же требуются следующие данные: ИНН, ОГРН, налоговые декларации и документы об уплате налогов
При всем при этом, программы социальной поддержки пользуются спросом больше чем обычная ипотека, однако далеко не все могут ею воспользоваться.
Социальная поддержка ипотечного кредитования
Список основных программ социальной поддержки в 2021 году несколько:
- Молодая семья: Для семей, в которых возраст хотя бы одного из супругов не достиг 35 лет
- Программа по ставке 6% для семей с детьми: льготная ипотека для многодетных семей (с двумя и более детьми).
- Ставка по программе зависит от банка :От 5.9%
- Максимальный срок кредита До 20 лет
- Первоначальный взнос от 15%
- Максимальный размер кредита 6 000 000 ₽ (Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 000 000 ₽ )
- Ставка по программе зависит от банка :От 5.9%
- Материнский капитал: Используйте материнский капитал в качестве первоначального взноса для покупки жилой недвижимости. Распространяется на новостройки, квартиры на вторичном рынке, комнаты / доли, дома и коттеджи
- Военная ипотека: это государственная программа, позволяющая военнослужащим приобрести жилье на льготных условиях
- Минимальная сумма кредита: 100 000 ₽
- Максимальная сумма кредита 3 565 000 ₽
- Срок кредита До 25 лет
- Первоначальный взнос От 10%
- Минимальная сумма кредита: 100 000 ₽
Условия получения ипотеки в каждом банке могут меняться, как и ставки на кредит. Поэтому самый оптимальный вариант поиска самой дешевой ипотеки под самый низкий процент именно для ваших условий и требований — это воспользоваться услугами специалистов по недвижимости, которые помогут правильно подготовить документы и узнать сразу в каких банках и под какие проценты вы сможете получить ипотеку. Одна из таких компаний это Компания «Этажи», в которой работает большое количество высококвалифицированных риелторов. К тому же, при сотрудничестве с ними многие банки дают дополнительную скидку на ипотеку. Более подробно с услугами можно ознакомится на официальном сайте https://msk.etagi.com/ipoteka/
Компания «Этажи»
Компания «Этажи»