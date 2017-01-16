|
|
О проекте
|
Можно ли оспорить неверное начисление процентов при пролонгации вклада?16.01.17 Депозиты Сбербанк вклады Сбербанк России процентная ставка
Вопрос:
Здравствуйте, надеюсь, что м.б. Вы сможете мне помочь и выиграть суд со Сбербанком. Не буду подробно сейчас описывать все дело. Но кратко, речь идет о том, что в этом банке придуман хороший развод клиентов. То есть, я прихожу закрывать вклад, а оператор предлагает не забирать его , а оставить на пролонгацию на тех же процентах (пролонгация предусмотрена, но в основных условиях договора ничего не сказано прямо о процентах пролонгации. Завуалировано--якобы в Предмете договора. Для убедительности оператор записывает срок окончания пролонгации и процент на обложке сберкнижке. Причем, естественно, он сотрудник банка и ма. отв. лицо. Причем, в отделении банка в этот момент никакого стенда с цифрами нет. Приходишь забирать вклад а проценты в три раза меньше. Как выиграть у суда, т.к. банк утверждает, что цифры были опубликованы и Вы сами должны все знать про пролонгацию. Я уже забегаю вперед (по суд практике в др.делах). На Вашем же сайте было написано:"Это можно проверить через сайт банка, можно позвонить в отделение, а можно просто посетить банк. Причем при обращении к заведующей за разъяснениями - это Вы сами написали на сберкнижке. Причем эта практика действует и в этом году. С целью , чтобы удостовериться, захожу в др. отделение с другим вкладом. Опять запись в сберкнижку о процентах (на обложке). Теперь наученный смотрю сайт
сбербанка-проценты открытия этого же вклада меньше в 1.5 раза. Как выиграть суд, на что делать упор.
Ответ:
Выиграть у Сбербанка дело «о неверно начисленных процентах» за период пролонгации договора о вкладе в вашем случае проблематично. Для этого нужен очень грамотный юрист, и даже в этом случае, к сожалению, положительный результат не гарантирован. Поясню почему так.
Сбербанк
Процентная ставка, которая устанавливается в соответствии с договором о вкладе Сбербанком на период пролонгации, и ставка, которую оператор Сбербанка записала на обложке сберкнижки — это разные в юридическом плане вещи.
Правовой основой заключения сделки по вкладу между банком и вкладчиком является договор, что закреплено Статьёй 843 Гражданского кодекса РФ (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) и статьёй 36 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1.
Вот как об этом говорится в Федеральных законах:
«Привлечение средств во вклады оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается вкладчику (Ст. 36 Абзац ФЗ №395-1)
Итак, привлечение средств во вклады оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается вкладчику. Привлечение вклада от вас Сбербанк и оформил договором, который вы подписали.
А в договоре о вкладе Сбербанк РФ обязательно включает пункт, который описывает условия пролонгации вклада. Я взяла за основу типовой договор о вкладе, который применяется Сбербанком по всем видам вкладов в рублях и иностранной валюте, за исключением вклада «Мультивалютный Сбербанка России» и вот что в нём сказано о пролонгации:
Договор №___________________О ВКЛАДЕ “______________ ”
Исходя из этого процентная ставка по пролонгированному вкладу устанавливается по действующим в этот день тарифам. Действующие тарифы на день пролонгации можно конечно посмотреть на сайте Сбербанка или на стенде, можно попросить показать подлинный тарифный план, скреплённый печатью. И вот здесь то и появляется для клиента сложность контроля - тарифы возможно уже поменялись, а работник филиала продолжает консультировать клиентов по старым тарифам. Такой момент можно отнести к халатности и некомпетентности работника банка, а можно посчитать это умышленным ходом, который влияет на доходность по подписанному договору.
Теперь про запись на обложке сберкнижки о процентах. Если Вы обратили внимание на то, что в пункте 1 (Абзац 2) Статьи 843 ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Части 2) перечислены все реквизиты, которые обязательно должны присутствовать в сберкнижке и среди них нет, увы, процентных ставок. Что это значит? Это значит, что сделанная работником банка запись на обложке Сберкнижки, ни к чему его не обязывает. А если запись на сберкнижке заверена подписью работника, которая отличается от образца, хранящегося в деле допуска его к работе, и в самой записи не указано название вклада и дата составления записи, и запись не заверена печатью филиала банка, то такая запись вам не поможет, т.к. она юридически не оформлена (ничтожна). И слова руководителя филиала - "Мало ли кто её сделал" - тому подтверждение!
Запись на сберкнижке можно, конечно, попробовать предъявить в суде, но только в том случае, если она заверена печатью учреждения и личным штампом работника и имеет дату составления. Тогда её можно подвести под слова из договора - "ВКЛАДЧИК ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами". А так — это просто напоминание, ошибочное — да, но не официальное! Правда у вас всё -таки есть один мизерный шанс вернуть упущенную выгоду — это настоять на проведении почерковедческой экспертизы записи и подписи работника банка, который заведомо ввёл вас в заблуждение относительно выгодности пролонгации договора. Посмотрите Статью 178 Гражданского кодекса от 30.11.1994 №51 - ФЗ ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.), возможно это подскажет вам вариант решения проблемы. И ещё, чтобы проверить, действительно ли день пролонгации был позже дня установления новых, пониженных тарифов, ваш юрист или вы сами, можете запросить у вышестоящего банка официальный документ, подтверждающий все даты изменения процентных ставок за весь период размещения именно вашего вида вклада.
Сегодня надёжнее всего пролонгации вкладов не делать, а при наступлении срока переоформлять вложения на другой вид вклада, на другой срок или переводить в другой филиал. Кроме того, можно предлагать банку официально подписывать дополнительное соглашение на пролонгируемый срок, с указанием процентной ставки на этот период.
Комментариев пока нет. Коментирование отключено
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняМожно ли оспорить неверное начисление процентов при пролонгации вклада? 16.01.17
Московский Индустриальный банк предлагает вкладчикам Сберегательные сертификаты на предъявителя 16.01.17
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
| bankirsha.com