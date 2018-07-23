На каком основании мог быть закрыть спецсчет по компенсации вклада, если вкладчик счет не закрывал?

Добрый день. Во время получения компенсации по вкладам узнали, что специальный счет был закрыт 1 января 1992 года. Кем закрыт счет нам не объяснили, но сказали, что денежные средства на нем имеются и компенсация по спецсчету еще не выплачивалась. Подскажите, пожалуйста, на каком основании мог быть закрыть счет, если вкладчик счет не закрывал? К тому же на нем были (и есть в настоящее время) денежные средства ( компенсация по вкладу 40%) и по нему должны были начисляться проценты (7% годовых).
Ответ:
На каком основании вам объявили о том, что специальный счет, открытый к основному вкладу по Указу Президента СССР от 22.03.91 № УП-1708 был закрыт 1 января 1992 года да ещё без ведома вкладчика, сказать не могу, так как нормативных актов по этому поводу не встречала, да и в Сбербанке не работала. С этим вопросом Вам надо обращаться за разъяснением в Сбербанк. Возможно работник банка имел в виду операцию по изменениям нумерации счетов с изменением статуса банка (самостоятельный!) или с переводом вклада в разряд «внутреннего государственного долга», что может быть логичным, на фоне второго пояснения банка о том, что на «спецсчёте денежные средства имеются и компенсация по спецсчету еще не выплачивалась». Противоречие в пояснениях работников банка надо уточнять, так как при изменении счёта просматриваются три ситуации:
Сбербанк
Сбербанк
- Если спецсчёт в 1992 году закрыли, а средства перевели на вновь присвоенный номер (новый) счёта, тогда компенсация вкладчику будет выплачиваться с учётом применения коэффициента, который составит 0,6 (по году закрытия вклада).
- Если переименование (изменение номера) счёта связано с изменеиями в бухучёте и осуществлялось без переноса средств с одного счёта на другой, тогда компенсация вкладчику будет выплачиваться с учётом применения коэффициента 1 (как по действующим в настоящее время вкладам).
- Если в результате "закрытия" счёта было проведено частичное снятие средств, тогда необходимо потребовать от банка пояснения и восстановления суммы, так как в этом случае уменьшится сумма компенсационных выплат (могли быть мошеннические действия работников банка).
Поэтому вам стоит получить компенсацию и посмотреть, какова будет общая сумма компенсации с учётом компенсации по сумме спецсчёта, которая числилась на 20.07.1991 г.
Если вы получите/ли компенсацию в меньшей сумме, чем вам положено по вашему расчёту, тогда нужно подать официальный запрос в вышестоящий банк о том, чтобы вам пояснили, куда и на основании чего 1 января 1992 года были списаны средства со спец. счетов с закрытием счёта? И вошли ли средства, хранящиеся на спец. счёте в размер компенсационных выплат в полном размере и какой коэффициент применялся при расчёте выплаты? В течении месяца они обязаны поднять все первичные документы и проверить, а затем дать вам обстоятельный ответ с расчётом положенной (полученной) суммы компенсационной выплаты.
Теперь о начислении процентов на спецсчета по компенсации в связи с единовременным повышением розничных цен по Указу Президента СССР от 22.03.91 № УП-1708.
Проценты по спецсчетам начислялись, однако надо учитывать, что в расчёт компенсационных выплат могут войти только те проценты, которые начислены и причислены к счёту до 20 июля 1991 года, так как компенсационным выплатам подлежат только те вклады Граждан Российской Федерации, которые открыты в ПАО Сбербанк до 20.06.1991 и действовали по состоянию на 20.06.1991. Тоесть, расчёт суммы компенсационной выплаты производится от суммы вклада, числящейся на счёте на 20 число.
По спецсчетам проценты начислялись, не только в размере 7% годовых. Вот какими указаниями руководствовался Сбербанк России, начисляя проценты:
1. УКАЗ Президента СССР от 22.03.91 N УП-1708 "О КОМПЕНСАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПОТЕРЬ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В СВЯЗИ С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОВЫШЕНИЕМ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН" — По средствам на специальных счетах доход выплачивается исходя из действующей ставки 7 процентов годовых. (п. 2 абзац 2).
2. Указ Президента РФ от 27 февраля 1992 г. N 196
"О снятии ограничений на использование средств населения на специальных счетах в Сберегательном банке Российской Федерации" - Сберегательному банку Российской Федерации определить размеры и порядок выплаты процентов по вкладам, хранящимся на специальных счетах. (п.3)
3. Федеральный закон от 10 мая 1995 г. N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" - Порядок перевода гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации, их виды, условия и формы их обслуживания и порядок определения долговой стоимости устанавливаются федеральными законами. (Статья 12)
4. Федеральный закон от 12 июля 1999 г. N 162-ФЗ
"О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации" - Порядок начисления доходов на определенные настоящим Федеральным законом целевые долговые обязательства Российской Федерации и порядок их обслуживания устанавливаются федеральными законами. (Статья 10)
Удачи Вам в работе со Сбербанком России.