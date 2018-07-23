На каком основании мог быть закрыть спецсчет по компенсации вклада, если вкладчик счет не закрывал?

Вопрос:



Добрый день. Во время получения компенсации по вкладам узнали, что специальный счет был закрыт 1 января 1992 года. Кем закрыт счет нам не объяснили, но сказали, что денежные средства на нем имеются и компенсация по спецсчету еще не выплачивалась. Подскажите, пожалуйста, на каком основании мог быть закрыть счет, если вкладчик счет не закрывал? К тому же на нем были (и есть в настоящее время) денежные средства ( компенсация по вкладу 40%) и по нему должны были начисляться проценты (7% годовых).



Ответ: