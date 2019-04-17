Акция Банка Акцепт по обмену мелочи на памятные монеты

Акция Банка Акцепт по обмену мелочи на памятные монетыБанк «Акцепт» акция монеты
С 22 по 27 апреля во всех офисах Банка Акцепт, расположенных в Сибирском федеральном округе, в очередной раз пройдёт акция по приёму монет у населения.
В эти дни все большее количество людей подключается к этой акции для того чтобы обменять мелочь на интересные памятные и юбилейные монеты. Для размена принимаются 1-, 5-, 10-, 50- копеечные монеты.
В этот раз при размене можно получить монеты, посвящённые:
- 25-летию принятия Конституции РФ (25 рублей),
- 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (25 рублей),
- XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске ("Талисман"- 10 рублей),
- XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске ("Эмблема" -10 рублей) или Курганской области (10 рублей).
Так как количество монет для проведения акции ограничено, то на руки выдаётся одна монета. Размен наличных денег в дни проведения акции осуществляется без комиссии.
Кроме того, каждому клиенту, который принёс монет на сумму от 100 рублей, предоставляется флаер по акции "Жаркий курс". Флаер позволяет получить скидку на покупку/продажу иностранной валюты от курса, установленного в Банке на момент приобретения.
За время прошедшей в 2018 году акции только новосибирские офисы Банка Акцепт приняли от населения мелких монет почти на миллион рублей.
Источник: Банк Акцепт, 15 апреля 2019
Комментарий Банкиршы:
На сегодняшний день в налично-денежном обороте в России стала чувствоваться нехватка разменных монет и Банки стали постоянно проводить акции по приёму монет. Поэтому, чтобы не возникал вопрос "Куда деть монеты?" стоит более активно принимать участие в таких акциях.
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