Акция Банка Акцепт по обмену мелочи на памятные монеты



С 22 по 27 апреля во всех офисах Банка Акцепт, расположенных в Сибирском федеральном округе, в очередной раз пройдёт акция по приёму монет у населения.

В эти дни все большее количество людей подключается к этой акции для того чтобы обменять мелочь на интересные памятные и юбилейные монеты. Для размена принимаются 1-, 5-, 10-, 50- копеечные монеты.

В этот раз при размене можно получить монеты, посвящённые:
  • 25-летию принятия Конституции РФ (25 рублей),
  • 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (25 рублей),
  • XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске ("Талисман"- 10 рублей),
  • XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске ("Эмблема" -10 рублей) или Курганской области (10 рублей).

Так как количество монет для проведения акции ограничено, то на руки выдаётся одна монета. Размен наличных денег в дни проведения акции осуществляется без комиссии.

Кроме того, каждому клиенту, который принёс монет на сумму от 100 рублей, предоставляется флаер по акции "Жаркий курс". Флаер позволяет получить скидку на покупку/продажу иностранной валюты от курса, установленного в Банке на момент приобретения.

За время прошедшей в 2018 году акции только новосибирские офисы Банка Акцепт приняли от населения мелких монет почти на миллион рублей.

Источник: Банк Акцепт, 15 апреля 2019

Комментарий Банкиршы:

На сегодняшний день в налично-денежном обороте в России стала чувствоваться нехватка разменных монет и Банки стали постоянно проводить акции по приёму монет. Поэтому, чтобы не возникал вопрос "Куда деть монеты?" стоит более активно принимать участие в таких акциях.


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