Акция «Бесплатное открытие расчетного счета» проходит в Банке «Кузнецкий»



Банк Кузнецкий (21622 bytes)
Банк Кузнецкий
Акция действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших счета в период с 01.02.2019 г. по 30.06.2019 года в дополнительных офисах Банка – ДО «Бессоновский», ДО «Зареченский» и ДО «Никольский».

Условия акции: открытие банковского счета, а также оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати – бесплатно по договору банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО Банк «Кузнецкий».

«Банк «Кузнецкий» заинтересован в развитии малого и среднего предпринимательства в Пензенском регионе, и мы продолжаем делать банковские услуги для бизнеса максимально доступными, – отметил Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте банка, в офисе или по телефону 8-800-100-64-10.