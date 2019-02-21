Акция «Бесплатное открытие расчетного счета» проходит в Банке «Кузнецкий»Банк «Кузнецкий» акция
Акция действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших счета в период с 01.02.2019 г. по 30.06.2019 года в дополнительных офисах Банка – ДО «Бессоновский», ДО «Зареченский» и ДО «Никольский».
Банк Кузнецкий
Банк Кузнецкий
Условия акции: открытие банковского счета, а также оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати – бесплатно по договору банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО Банк «Кузнецкий».
«Банк «Кузнецкий» заинтересован в развитии малого и среднего предпринимательства в Пензенском регионе, и мы продолжаем делать банковские услуги для бизнеса максимально доступными, – отметил Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте банка, в офисе или по телефону 8-800-100-64-10.