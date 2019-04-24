Акция Связь-Банка по обмену монет на банкноты



Сразу восемь регионов присутствия Связь-Банка примут участие в акции Центрального Банка по обмену монет на бумажные деньги.

Приём монет в операционных офисах пройдёт в следующие дни:
  • 22 – 26 апреля в Читинском операционном офисе (г. Чита, ул.Чайковского, 22)

  • 22 – 27 апреля в Кемеровском операционном офисе (г. Кемерово, Октябрьский пр-т, 9)

  • 22 – 27 апреля в Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Ленина, 52)

  • 22 – 28 апреля в Бурятском операционном офисе (. Улан-Удэ, пр-т 50 лет Октября, 26)

  • 22 – 28 апреля в Тувинском операционном офисе (г. Кызыл, ул. Кочетова, 53)

  • 23 – 25 апреля в Тюменском операционном офисе (г. Тюмень, ул. Кирова, 25/1)

  • 1 – 30 мая в Приморском филиале (г. Владивосток, ул. Светланская, 143)

Акция направлена на возвращение в оборот монет, хранящихся в кошельках и копилках населения. К обмену принимаются деньги номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей.

За обмен монет на банкноты в Дни приёма монет в отделениях Связь-Банка комиссия не взимается.


Источник: Связь-Банк, 22 апреля 2019



Материалы по теме