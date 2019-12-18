Акция «Новогодний сюрприз» в Челиндбанке

Акция «Новогодний сюрприз» в ЧелиндбанкеЧЕЛИНДБАНК акция
Акция проводится для розничных клиентов с 23 по 31 декабря 2019 г. во всех отделениях Банка.
Чтобы принять участие в акции, в период c 23.12.2019 по 31.12.2019 необходимо совершить одну из следующих операций:
- оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе Банка на сумму от 10 000 руб.;
- открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тыс. руб. (450 долл. США/евро);
- оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 руб.;
- денежные переводы по международной платежной системе SWIFT.
После совершения любой из перечисленных операций клиент становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от Челиндбанка.
Правила проведения рекламной акции «Новогодний сюрприз» для клиентов-физических лиц в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
- Рекламная акция "Новогодний сюрприз" (далее - акция) проводится Банком для клиентов – физических лиц с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в головном офисе, филиалах и дополнительных офисах Банка.
- Участниками акции являются клиенты – физические лица, совершившие следующие операции в период проведения акции в Головном офисе, филиалах и дополнительных офисах Банка:
- открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тыс. руб. (450 долл. США/евро), на срок вклада не менее 366 дней; в акции принимает участие только один вклад от одного клиента на указанную сумму, если клиент открывает более одного вклада на указанную сумму, то в акции принимает участие любой (только один) вклад;
- оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 руб. (за каждый договор);
- денежные переводы по международной платежной системе SWIFT (за каждый перевод);
- оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе Банка на сумму от 10 000 руб. (купоны вручаются по количеству переводов, удовлетворяющих условиям акции, но не более 3 (трех) одному плательщику).
- открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тыс. руб. (450 долл. США/евро), на срок вклада не менее 366 дней; в акции принимает участие только один вклад от одного клиента на указанную сумму, если клиент открывает более одного вклада на указанную сумму, то в акции принимает участие любой (только один) вклад;
- При совершении операций, удовлетворяющих условиям проведения акции "Новогодний сюрприз", клиент Банка становится ее участником и получает специальный купон (купоны), дающий право на получение приза. С данным купоном клиент подходит в специально оборудованную зону выдачи призов, где случайным образом вытягивает жетон, в котором указано наименование приза. Реализовать свое право на участие в акции клиенты могут в период с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в подразделениях Банка, в которых они совершили операции, указанные в п.2. настоящих Правил, в период проведения акции.
- Призовой фонд акции формируется за счет средств Банка и используется исключительно для передачи призов участникам акции
- Количество призов по акции ограничено. Акция проводится до исчерпания призового фонда.
- Призы не подлежат обмену или возврату.
- Выплата участникам акции денежного эквивалента стоимости вручаемых призов или замена призов не производится.
- Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Банка www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф и в местах обслуживания клиентов.
- Участие в акции подразумевает, что ее участник ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами.
- ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", являясь организатором акции, вправе самостоятельно изменять условия ее проведения. Измененные условия подлежат размещению на сайте Банка www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до ее начала.
- Банк вправе использовать фотографии участников акции, любые интервью и съёмки с их участием по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях, без дополнительного согласия участников и без выплаты какого-либо вознаграждения.
- Банк имеет право разглашать персональные данные участника настоящей акции только с письменного согласия участника.
- Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требования действующего законодательства Российской Федерации.
- Сотрудники ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" не принимают участие в акции.
Акция действует с 23 декабря 2019г. до 31 декабря 2019 г.
Подробные условия акции доступны на официальном сайте Банка.