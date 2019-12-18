Акция «Новогодний сюрприз» в Челиндбанке



(25779 bytes)
Акция проводится для розничных клиентов с 23 по 31 декабря 2019 г. во всех отделениях Банка.

Чтобы принять участие в акции, в период c 23.12.2019 по 31.12.2019 необходимо совершить одну из следующих операций:
  • оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе Банка на сумму от 10 000 руб.;
  • открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тыс. руб. (450 долл. США/евро);
  • оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 руб.;
  • денежные переводы по международной платежной системе SWIFT.


После совершения любой из перечисленных операций клиент становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от Челиндбанка.

Правила проведения рекламной акции «Новогодний сюрприз» для клиентов-физических лиц в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"



  1. Рекламная акция "Новогодний сюрприз" (далее - акция) проводится Банком для клиентов – физических лиц с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в головном офисе, филиалах и дополнительных офисах Банка.
  2. Участниками акции являются клиенты – физические лица, совершившие следующие операции в период проведения акции в Головном офисе, филиалах и дополнительных офисах Банка:
    • открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тыс. руб. (450 долл. США/евро), на срок вклада не менее 366 дней; в акции принимает участие только один вклад от одного клиента на указанную сумму, если клиент открывает более одного вклада на указанную сумму, то в акции принимает участие любой (только один) вклад;
    • оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 руб. (за каждый договор);
    • денежные переводы по международной платежной системе SWIFT (за каждый перевод);
    • оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе Банка на сумму от 10 000 руб. (купоны вручаются по количеству переводов, удовлетворяющих условиям акции, но не более 3 (трех) одному плательщику).

  3. При совершении операций, удовлетворяющих условиям проведения акции "Новогодний сюрприз", клиент Банка становится ее участником и получает специальный купон (купоны), дающий право на получение приза. С данным купоном клиент подходит в специально оборудованную зону выдачи призов, где случайным образом вытягивает жетон, в котором указано наименование приза. Реализовать свое право на участие в акции клиенты могут в период с 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в подразделениях Банка, в которых они совершили операции, указанные в п.2. настоящих Правил, в период проведения акции.
  4. Призовой фонд акции формируется за счет средств Банка и используется исключительно для передачи призов участникам акции
  5. Количество призов по акции ограничено. Акция проводится до исчерпания призового фонда.
  6. Призы не подлежат обмену или возврату.
  7. Выплата участникам акции денежного эквивалента стоимости вручаемых призов или замена призов не производится.
  8. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Банка www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф и в местах обслуживания клиентов.
  9. Участие в акции подразумевает, что ее участник ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами.
  10. ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", являясь организатором акции, вправе самостоятельно изменять условия ее проведения. Измененные условия подлежат размещению на сайте Банка www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до ее начала.
  11. Банк вправе использовать фотографии участников акции, любые интервью и съёмки с их участием по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях, без дополнительного согласия участников и без выплаты какого-либо вознаграждения.
  12. Банк имеет право разглашать персональные данные участника настоящей акции только с письменного согласия участника.
  13. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требования действующего законодательства Российской Федерации.
  14. Сотрудники ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" не принимают участие в акции.

Акция действует с 23 декабря 2019г. до 31 декабря 2019 г.

Подробные условия акции доступны на официальном сайте Банка.