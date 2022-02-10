Банк «Кузнецкий» - один из первых на Цифровой платформе МСП

Банк «Кузнецкий» - один из первых на Цифровой платформе МСПБанк «Кузнецкий» Малое и среднее предпринимательство (МСП) Цифровая платформа МСП
Банк «Кузнецкий» одним из первых в России зарегистрировался на Цифровой платформе МСП (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства). Цифровая платформа — это экосистема сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель — предоставить доступ ко всем необходимым сервисам в одном месте. Банк «Кузнецкий» стал одним из восьми банков в стране, которые были выбраны в качестве партнеров.
Сейчас на цифровой платформе доступны 11 сервисов для бизнеса. Один из них — это получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку в несколько банков. В рамках одного заявления можно направить заявку на получение кредита сразу в несколько банков, причем часть данных (порядка 25%) для заявки будет заполнена автоматически из личного профиля. Ответ с предварительно одобренными предложениями от банков придет в личный кабинет и можно будет выбрать самый оптимальный вариант. При этом очень важно, что предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита. Пока данное решение находится на стадии запуска, но уже сейчас очевидно, что такого удобного сервиса для малого и среднего бизнеса на рынке больше нет.
«Банк «Кузнецкий» стремится предлагать своим клиентам самые лучшие продукты и услуги. Этот сервис объединяет широкий набор услуг, который поможет клиентам решать важные финансовые вопросы и развивать свой бизнес», - отметил Председатель Правления Банка Михаил Дралин.
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