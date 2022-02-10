Банк «Кузнецкий» выдал более 1,3 млрд рублей кредитов бизнесу в рамках госпрограмм

Банк «Кузнецкий» выдал более 1,3 млрд рублей кредитов бизнесу в рамках госпрограммБанк «Кузнецкий» ФОТ 3.0 Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Банк «Кузнецкий» в рамках государственных программ поддержки бизнеса в 2021 году выдал 1,3 млрд. рублей своим клиентам.
В 2021 году было продолжено сотрудничество с АО «Корпорация «МСП» и ЦБ РФ в рамках «Программы стимулирования кредитования». Более 70 млн рублей было получено предприятиями по данной программе. В 2022 году Банк также принимает заявки и будет выдавать кредиты на условиях Корпорации: процентная ставка по кредитам в сумме от 3 млн рублей на уровне, не превышающем размер ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта. Льготная ставка сохраняется 3 года.
Государственная программа льготного кредитования субъектов МСП, реализуемая Минэкономразвития РФ (по постановлению Правительства РФ № 1764 от 30 декабря 2018 г.) очень востребована в предпринимательской среде. Банк «Кузнецкий» включился в эту работу в начале 2019 года одним из первых в стране. В 2021 год Банк предоставил клиентам кредиты на сумму 1,2 млрд рублей. В этом году, согласно последним изменениям, в программе смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства и получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей, на пополнение оборотных средств сроком до года в сумме до 500 млн рублей, а также микропредприятия на развитие предпринимательской деятельности сроком до трех лет в сумме до 10 млн рублей. Процентная ставка – не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,75 процентных пункта.
В 2021 году, в условиях пандемии, Банк оказывал поддержку предпринимателям из пострадавших отраслей. Было заключено соглашение с Минэкономразвития РФ об участии Банка в программе «ФОТ 3.0». В ходе первой и второй фаз было заключено договоров на сумму 153 млн рублей, выдано средств на сумму 87 млн рублей.
«Банк «Кузнецкий» активно участвует во всех мерах государственной поддержки бизнеса. Развитие предприятий — это, в конечном итоге, благополучие области в целом. Особенно в период пандемии. Например, когда есть сложности с выплатой зарплаты сотрудникам. Когда были объявлены ограничения, которые серьезнейшим образом повлияли на ведение бизнеса, мы помогли перенести платежи предприятий, проинформировали их о том, какая им доступна поддержка, сделали комфортный режим обслуживания, смогли все это оформить быстро. И клиенты это ценят», - отметил Председатель Правления Банка Михаил Дралин.
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