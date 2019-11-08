Банк «Кузнецкий» предлагает рефинансирование кредитов

Банк «Кузнецкий» предлагает рефинансирование кредитовБанк «Кузнецкий» рефинансирование кредитов
Банк «Кузнецкий» предлагает своим клиентам воспользоваться новой кредитной программой «Кузнецкий Рефинанс». Это кредит на рефинансирование задолженности по кредитам (кредитным картам) других банков с возможностью дополнительного кредитования на потребительские нужды. Плюсами данной программы являются – уменьшение процентной ставки, снижение размера ежемесячных взносов, объединение несколько кредитов в один.
В Банке «Кузнецкий» Вы можете оформить кредит под ставку от 11,00% годовых. Данной услугой могут воспользоваться Заемщики в возрасте от 22 до 70 лет. Минимальная сумма кредита – 50 000 рублей, максимальная – 2 000 000 рублей. Срок – до 60 месяцев. Обеспечением возврата кредита являются поручительство, залог имущества. Возможно кредитование без обеспечения при сумме не более 500 тыс. рублей. При наличии обеспечения по ранее выданным кредитам – переоформление обеспечения в пользу Банка при сумме кредита более 500 тыс. руб., либо иное обеспечение.
«Рефинансирование – эффективное решение вопроса о долговых обязательствах. Оно дает возможность объединить несколько кредитов и уменьшить процентную ставку, что выгодно для заемщиков. Поэтому Банк «Кузнецкий» разработал кредитную программу «Кузнецкий Рефинанс», в рамках которой можно объединить до трех кредитов. Мы постарались сделать данный вид кредита наиболее доступным и удобным для наших клиентов», - отметил Председатель Правления Банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.
Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.
«Кузнецкий Рефинанс» – это кредит на рефинансирование задолженности по кредитам (кредитным картам) других банков с возможностью дополнительного кредитования на потребительские нужды. Оформите один кредит вместо трех под меньшую ставку.
Поручительство, залог имущества
Возможно кредитование без обеспечения при сумме кредита не более 500 тыс.руб.
При наличии обеспечения по ранее выданным кредитам – переоформление обеспечения в пользу Банка при сумме кредита более 500 тыс.руб., либо иное обеспечение
Кредит предоставляется в безналичном порядке путем зачисления на счет заемщика, открытый в Банке. Одновременно с зачислением денежных средств, Банк, по распоряжению Заемщика, осуществляет безналичный перевод денежных средств в счет погашения рефинансируемых кредитов