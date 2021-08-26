Банк «Кузнецкий» внедрил систему PayControl для бизнеса

Банк «Кузнецкий» внедрил систему PayControl для бизнесаБанк «Кузнецкий» ДБО - дистанционное банковское обслуживание PayControl
Банк «Кузнецкий» уделяет особое внимание обеспечению качества и надежности своих дистанционных сервисов. В рамках повышения безопасности цифровых каналов обслуживания, Банк выбрал систему подписи электронных документов – PayControl, которая разработана российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково».
Технология PayControl позволяет корпоративным клиентам Банка подписывать электронные документы в любом из браузеров ОС (Windows, MacOS, Linux) и мобильных приложениях системы ДБО на платформах iOS и Android.
PayControl позволяет отказаться от подтверждения операций с помощью разовых SMS-паролей и PUSH-уведомлений, что значительно упрощает процесс подписания платежных документов при сохранении высокого уровня безопасности финансовых транзакций.
«Мобильная электронная подпись уже становится стандартным инструментом обеспечения безопасности дистанционного банковского обслуживания. Внедрение платформы PayControl позволило нашим клиентам оперативно и безопасно совершать платежи в системе ДБО», - отметил Михаил Дралин, Председатель Правления Банка.
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