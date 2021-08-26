Банк ПТБ запустил Систему дистанционного банковского обслуживания

Банк ПТБ запустил Систему дистанционного банковского обслуживанияПромтрансбанк ДБО - дистанционное банковское обслуживание
Уважаемые клиенты!
Банк ПТБ сообщает о запуске Системы дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк) для держателей наших карт. Система ДБО «Банк ПТБ» - это удобный способ дистанционного управления банковскими продуктами, который позволяет круглосуточно и максимально оперативно управлять своими счетами и картами, совершать операции без посещения офиса Банка как с персонального компьютера, так и с мобильных устройств через мобильное приложение «Банк ПТБ».
Скачать ДБО Банка ПТБ вы можете в сервисах Play Google и Appgallery Huawei
По вопросам подключения и сопровождения Системы ДБО «Банк ПТБ» Вы можете обращаться в Центр клиентской поддержки по телефону 8 (347) 2-999-999.
Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49- 49.
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