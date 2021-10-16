Банк «Юнистрим» запускает в мобильном приложении «Денежные переводы Юнистрим» поддержку карт «Юнистрим»UNIStream (Юнистрим) АО КБ «ЮНИСТРИМ»
Приложение «Денежные переводы Юнистрим» включает расширенный функционал и полностью заменит действовавшее ранее приложение "Мобильный Банк Юнистрим", которое перестанет действовать, начиная с 15 октября 2021 года.
В банке объяснили, что приложение "Денежные переводы Юнистрим" отличается более стабильной работой по сравнению со старым аналогом: оно удобнее для пользователей за счет продуманного интерфейса, расширенного функционала и реализации технических инноваций, отсутствие которых ранее могло приводить к временным сбоям и «зависаниям». Новое приложение доступно для скачивания на сайте «Юнистрим», а также в App Store, Google Play и AppGallery.
С помощью приложения «Денежные переводы Юнистрим» пользователи смогут осуществлять моментальные переводы денежных средств онлайн с карты любого банка, а так же с карт «Юнистрим» по России, в СНГ и за рубеж с выплатой наличными в глобальной сети «Юнистрим», в любом из более чем 100 тыс. пунктов.
Отправленные денежные средства из мобильного приложения "Денежные переводы Юнистрим" будут доступны к выдаче наличными в различных валютах. Также держатели карт «Юнистрим» смогут выгодно переводить деньги на карты любых банков, платежные системы VISA, Mastercard, МИР, China UnionPay, Uzcard, Элкарт и другие.
Кроме того, с помощью мобильного приложения держатели карт «Юнистрим» смогут:
- Оплачивать мобильную связь практически всех мобильных операторов
- Без комиссии оплачивать патент
- Повторно делать переводы из истории операций
- Отслеживать статусы своих переводов
- Находить ближайшие офисы «Юнистрим»
- Совершать онлайн-платежи
- Отправлять и получать денежные переводы с помощью карты «Юнистрим»
- Контролировать баланс, просматривать историю операций
Внимание! Старое приложение перестанет действовать 15 октября 2021 года.
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