Бесплатный семинар посвещенный изменениям валютного законодательства проведет Примсоцбанк

Бесплатный семинар посвещенный изменениям валютного законодательства проведет ПримсоцбанкПримсоцбанк семинар
Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке контрагентов», который состоится 13 ноября. На семинаре будут освещены изменения в Федеральном законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 01 января 2020 года, а также прочие планируемые изменения валютного законодательства. В ходе практической части специалисты Банка поделятся опытом по организации проверки контрагентов, дадут рекомендации и обозначат ключевые критерии проверок. «Валютное законодательство России постоянно развивается – в него вносятся уточнения, корректировки по проверке контрагентов и прочие изменения. Сегодня как никогда важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Имея огромный опыт в сопровождении внешнеэкономической деятельности, Примсоцбанк традиционно помогает своим клиентам быть в курсе последних изменений и делится с ними практическими советами, – рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". – Мы стремимся поддержать не только своих действующих клиентов, но и все компании которые связаны с ВЭД, в том числе специалистов этого направления других банков». Семинар пройдет в среду, 13 ноября, в 15:00 по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 103, отель «Акфес-Сейо». Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефону: 8 (800) 200-42-02 или на сайте банка.