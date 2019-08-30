Челиндбанк проводит акцию «Дни приёма монеты»

30.08.19

ЧЕЛИНДБАНК

монеты

Челиндбанк приглашает всех желающих принять участие в акции «Дни приёма монеты». Особенность акции – монеты можно обменять на банкноты без комиссии и предъявления паспорта.



С 9 по 13 сентября 2019 года все желающие могут принять участие в акции «Дни приёма монеты» и обменять мелочь на бумажные купюры без взимания комиссии и предъявления паспорта (1).



Для обмена необходимо заранее рассортировать монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей по номиналу, а затем поменять их на банкноты Банка России в кассе одного из отделений Челиндбанка.



Список отделений, в которых возможен обмен монет на купюры в рамках акции, можно посмотреть на сайте банка.



(1.)Предъявление паспорта не требуется при обмене монет на сумму не более 15 000 рублей.



Источник: Челиндбанк, 30 августа 2019 г.







