Челиндбанк проводит акцию «Дни приёма монеты»ЧЕЛИНДБАНК монеты
Челиндбанк приглашает всех желающих принять участие в акции «Дни приёма монеты». Особенность акции – монеты можно обменять на банкноты без комиссии и предъявления паспорта.
С 9 по 13 сентября 2019 года все желающие могут принять участие в акции «Дни приёма монеты» и обменять мелочь на бумажные купюры без взимания комиссии и предъявления паспорта (1).
Для обмена необходимо заранее рассортировать монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей по номиналу, а затем поменять их на банкноты Банка России в кассе одного из отделений Челиндбанка.
Список отделений, в которых возможен обмен монет на купюры в рамках акции, можно посмотреть на сайте банка.
(1.)Предъявление паспорта не требуется при обмене монет на сумму не более 15 000 рублей.
Источник: Челиндбанк, 30 августа 2019 г.
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