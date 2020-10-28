Что такое овердрафт и как его подключить в СТРОЙЛЕСБАНКе?КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» овердрафт
Вам наверняка неоднократно приходилось слышать такие слова, как «овер», «овердрафт», но что же они означают? В данной статье мы разберемся, что это за продукт и чем он может быть полезен для бизнеса.
Овердрафт представляет собой своеобразный краткосрочный кредит, благодаря которому клиент может осуществлять платежи при недостатке или отсутствии денежных средств на расчетном счете, иными словами - запас на непредвиденные или неотложные расходы. Условия предоставления зависят от политики банка, кредитной программы.
Как правило, овердрафт предоставляется действующим клиентам банка, со стабильным финансовым состоянием и имеющим расчетный счет в кредитной организации свыше какого-то определенного времени. Так, например, в СТРОЙЛЕСБАНКе овердрафт может быть открыт при наличии счета и наличия поступлений на счет денежных средств в течение как минимум 6 месяцев. Первоначально, беззалоговый лимит может быть установлен в сумме до 1 млн. рублей. В дальнейшем, при использовании лимита в течение 6 месяцев и отсутствии просроченных платежей по действующему овердрафту лимит может быть увеличен до 5 млн. рублей.
Для подключения овердрафта достаточно оставить заявку на сайте банка, и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей.
Стоимость данного продукта включает в себя:
- процент за фактическое использование денежных средств от 11,0 % до 12,5 % годовых;
- единовременную комиссию за установление лимита овердрафта — 1 % от суммы лимита.
В СТРОЙЛЕСБАНКе максимальная сумма лимита по овердрафту может составлять 30 % от объема среднемесячных поступлений денежных средств на расчётный счёт. На погашение имеющейся задолженности по овердрафту дается до 12 месяцев.
При оформлении овердрафта в СТРОЙЛЕСБАНКе вы получаете следующие преимущества:
- возможность оформления овердрафта без залога, только под поручительство учредителей и их супругов (при наличии);
- ежемесячный пересмотр лимита овердрафта позволяет повышать лимит, наращивая обороты по счету;
- в течение срока действия овердрафта отсутствует необходимость ежемесячно «обнулять» задолженность.
Подробную информацию об условиях предоставления овердрафта можно получить на сайте, либо обратившись в Банк по телефонам: 8-800-100-60-26, 8(3452)566-026.
Заявку можно оформить онлайн, а наш менеджер подъедет к Вам в офис и поможет заполнить анкету.
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