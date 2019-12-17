Держателям карт Акцепт «Мир» доступен сервис Mir Pay

Держателям карт Акцепт «Мир» доступен сервис Mir PayMir Pay Банк «Акцепт»
Уважаемые клиенты!
С 17.12.2019 г. держателям карт Акцепт «Мир» доступно подключение к мобильному приложению Mir Pay, которое позволит рассчитываться при помощи вашего смартфона.
Скачайте приложение, привяжите карту и наслаждайтесь современным и удобным способом оплаты!
Для осуществления оплаты достаточно:
- наличия любой карты Акцепт «Мир»;
- операционной системы Android (версия от 6.0 и выше);
- смартфона с бесконтактным NFC модулем.
Приложение Mir Pay доступно к скачиванию в Google Play.
По возникающим при обслуживании вопросам обращайтесь по телефону контакт-центра 8 800 100-27-37