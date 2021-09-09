Единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 000 рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 000 рублейпенсионерам ГЕНБАНК
Уважаемые клиенты!
АО «ГЕНБАНК» информирует о перечислении единовременных выплат пенсионерам в размере 10 000 руб.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021.
В соответствии с рекомендациями Банка России, АО «ГЕНБАНК» информирует Вас о том, что при поступлении единовременных социальных выплат, осуществляемых государством, которые будут производиться после 01.09.2021г., в рамках мер государственной поддержки населения, в случае необеспечения самостоятельного внесения необходимых платежей для погашения задолженности по кредитам в АО «ГЕНБАНК», Банком будет произведено списание средств в счет погашения задолженности в соответствии с условиями договора.
Более детальную информацию, Вы можете получить по номеру Единого информационного центра 8 800 333 55 45 (звонок по России – бесплатный).
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