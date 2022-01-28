Франшиза ДОПУСК - развод или доходный бизнес? Отзывы франчайзи



Франшиза госзакупок "Допуск" была основана в 2017 году, работающая в прибыльной нише, занять которую начинающим предпринимателям будет достаточно сложно. Разработанная франшиза позволяет масштабировать бизнес и популяризовать его с максимальным результатом. Франшиза даёт чёткое понятие того, как ведутся и выигрываются тендеры, а также вводит в курс дела предпринимателей максимально быстро, так как уже имеет достаточный опыт организации управления.

Что предполагает франшиза госзакупок «Допуск»



Компания "Допуск" - это франшиза, которая осуществляет свою деятельность с государственными закупками. Исходя из полученных отзывов, можно сказать, что франчайзер имеет существенные преимущества, такие как гарантия полной окупаемости внесённых средств, полноценное сопровождение в моментах подачи заявки и выполнения тендерных обязанностей, полная ответственность и соблюдение правил со стороны представителей управляющей компании.

Зачем вам нужна франшиза "Допуск"



Во-первых, вас обучат правильным подачам заявок на тендеры и дадут практические советы по достижению победы в них, а также введут в основы ведения бизнеса и госзакупок.

Во-вторых, вы получите широкую базу поставщиков под определённые ниши, а также помощь в поиске новых поставщиков под точные товары.

В-третьих, вам не нужно самостоятельно регистрироваться на тендерных площадках, за вас это сделают специалисты.

В-четвёртых, для вас будет осуществлён подбор и расчёт высокодоходных тендеров с чистой доходностью до 50%. Дополнительно по франшизе вам помогут выиграть тендер на выгодных для вас условиях.

Подробно об осуществлении всех процессов можно узнать, написав в техподдержку или получив прямую консультацию.

Преимущества и недостатки открытия бизнеса по франшизе "Допуск"



Предприниматели могут заниматься бизнесом даже не посещая никаких офисов, не контролируя сотрудников, а также есть возможность заниматься личным делом находясь в любом месте. Основные преимущества для организации бизнеса по франшизе "Допуск":


  • Невысокая конкуренция – без заявок могут оставаться около 40% (иногда даже больше) хороших тендеров. Благодаря низкой конкуренции можно легко стать победителем в конкретном тендере.
  • Большая доходность – рынок госзаказов каждый год оперируется с не менее 30 триллионами рублей.
  • Свобода действий – работать в любой точке мира возможно даже не посещая офис, при этом можно не регистрировать юридическое лицо.
  • Занятость с другим бизнесом – для успешного ведения бизнеса нужно всего несколько часов в день.
  • Понятность и лёгкая управляемость – любой тендер по шаблонной схеме сопровождается франчайзером, который останется всегда во внимании и конкретно проконсультирует любые затронутые тематические запросы.


В каждом году франчайзи "Допуск" достигают следующих показателей:


  • Партнёр имеет стабильный заработок и высокую доходность после первого выигрышного тендера;
  • каждый месяц франчайзи одерживают победу от 2 до 10 государственных контрактов;
  • в любых госзаказах, в которых партнёры принимают участие, доходность достигает не менее 20 и не более 50% гарантировано;
  • Самые высокие показатели заработка франчайзи достигают более 2 млн рублей за месяц.


Составляя контракт, можно выбирать конкретную нишу и получить консультацию для получения более высоких доходов.

Минусы открытия бизнеса по франшизе:


  • За оказание услуг франчайзи необходимо платить 4% от получения чистой прибыли;
  • Обязательное участие партнёра в тендерах и заполнение документации.


Какие товары доступны для поставки государству



Существует достаточно много направлений для государственных поставок товаров, основные из них:


  • Рециркуляторы и средства индивидуальной защиты - в период пандемии особенно актуальны данные средства, благодаря чему средняя доходность составляет 31%;
  • Канцелярия - в любых государственных учреждениях необходима канцелярия, в каждое время года она актуальна. Средняя доходность с поставок канцелярии будет составлять 27%;
  • Автомобили, недвижимость - средства передвижения и недвижимость приносят в среднем 21% доходности;
  • Строительные материалы - поставляемые стройматериалы в любое время года принесут 23% доходности;
  • Компьютеры и бытовая техника - поставляемая техника в средних значениях приносит 18% доходности.


Также в компании можно получить более 40 прибыльных направлений при подаче личной заявки на консультацию.

Что получает партнёр по франшизе "Допуск"



Главные особенности сотрудничества с компанией "Допуск":


  • Постоянное и регулярное снабжение партнёров выгодными заявками;
  • Любой тендер включает в себя транспортные компании и поставщиков под ключ;
  • Отделы тендеров и закупок, которые закрепляются за партнёром, работают полную рабочую неделю (понедельник-пятница);
  • Для участия в тендере сложная документация подаётся сотрудниками компании;
  • Все процессы и участие в тендерах контролируются вместе с партнёром;
  • После выигрыша в тендере партнёр получает помощь в подписании договора с лицами: госзаказчики, транспортные компании и поставщики;
  • Работа компании оплачивается в размере 4% от чистой прибыли (оплата должна производится после поставки товаров и получения государственных денег).


Исходя из этого, работа по франшизе "Допуск" освобождает вас от ведения сложной документации, постоянного контроля в тендерах и многих важных и трудоёмких процессах.

В пакет франшизы Допуск входят следующие показатели:


  • Полное право на осуществление деятельности под популярным брендом;
  • Разработка систем построения бизнеса с прибыльной работой не посещая офис;
  • Полноценные инструкции и процессы бизнеса;
  • Полный пак юридической документации;
  • Качественные и понятные консультации, постоянная техподдержка.



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