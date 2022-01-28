Франшиза ДОПУСК - развод или доходный бизнес? Отзывы франчайзи

Франшиза ДОПУСК - развод или доходный бизнес? Отзывы франчайзизакупка торги
Франшиза госзакупок "Допуск" была основана в 2017 году, работающая в прибыльной нише, занять которую начинающим предпринимателям будет достаточно сложно. Разработанная франшиза позволяет масштабировать бизнес и популяризовать его с максимальным результатом. Франшиза даёт чёткое понятие того, как ведутся и выигрываются тендеры, а также вводит в курс дела предпринимателей максимально быстро, так как уже имеет достаточный опыт организации управления.
Что предполагает франшиза госзакупок «Допуск»
Компания "Допуск" - это франшиза, которая осуществляет свою деятельность с государственными закупками. Исходя из полученных отзывов, можно сказать, что франчайзер имеет существенные преимущества, такие как гарантия полной окупаемости внесённых средств, полноценное сопровождение в моментах подачи заявки и выполнения тендерных обязанностей, полная ответственность и соблюдение правил со стороны представителей управляющей компании.
Зачем вам нужна франшиза "Допуск"
Во-первых, вас обучат правильным подачам заявок на тендеры и дадут практические советы по достижению победы в них, а также введут в основы ведения бизнеса и госзакупок.
Во-вторых, вы получите широкую базу поставщиков под определённые ниши, а также помощь в поиске новых поставщиков под точные товары.
В-третьих, вам не нужно самостоятельно регистрироваться на тендерных площадках, за вас это сделают специалисты.
В-четвёртых, для вас будет осуществлён подбор и расчёт высокодоходных тендеров с чистой доходностью до 50%. Дополнительно по франшизе вам помогут выиграть тендер на выгодных для вас условиях.
Подробно об осуществлении всех процессов можно узнать, написав в техподдержку или получив прямую консультацию.
Преимущества и недостатки открытия бизнеса по франшизе "Допуск"
Предприниматели могут заниматься бизнесом даже не посещая никаких офисов, не контролируя сотрудников, а также есть возможность заниматься личным делом находясь в любом месте. Основные преимущества для организации бизнеса по франшизе "Допуск":
- Невысокая конкуренция – без заявок могут оставаться около 40% (иногда даже больше) хороших тендеров. Благодаря низкой конкуренции можно легко стать победителем в конкретном тендере.
- Большая доходность – рынок госзаказов каждый год оперируется с не менее 30 триллионами рублей.
- Свобода действий – работать в любой точке мира возможно даже не посещая офис, при этом можно не регистрировать юридическое лицо.
- Занятость с другим бизнесом – для успешного ведения бизнеса нужно всего несколько часов в день.
- Понятность и лёгкая управляемость – любой тендер по шаблонной схеме сопровождается франчайзером, который останется всегда во внимании и конкретно проконсультирует любые затронутые тематические запросы.
В каждом году франчайзи "Допуск" достигают следующих показателей:
- Партнёр имеет стабильный заработок и высокую доходность после первого выигрышного тендера;
- каждый месяц франчайзи одерживают победу от 2 до 10 государственных контрактов;
- в любых госзаказах, в которых партнёры принимают участие, доходность достигает не менее 20 и не более 50% гарантировано;
- Самые высокие показатели заработка франчайзи достигают более 2 млн рублей за месяц.
Составляя контракт, можно выбирать конкретную нишу и получить консультацию для получения более высоких доходов.
Минусы открытия бизнеса по франшизе:
- За оказание услуг франчайзи необходимо платить 4% от получения чистой прибыли;
- Обязательное участие партнёра в тендерах и заполнение документации.
Какие товары доступны для поставки государству
Существует достаточно много направлений для государственных поставок товаров, основные из них:
- Рециркуляторы и средства индивидуальной защиты - в период пандемии особенно актуальны данные средства, благодаря чему средняя доходность составляет 31%;
- Канцелярия - в любых государственных учреждениях необходима канцелярия, в каждое время года она актуальна. Средняя доходность с поставок канцелярии будет составлять 27%;
- Автомобили, недвижимость - средства передвижения и недвижимость приносят в среднем 21% доходности;
- Строительные материалы - поставляемые стройматериалы в любое время года принесут 23% доходности;
- Компьютеры и бытовая техника - поставляемая техника в средних значениях приносит 18% доходности.
Также в компании можно получить более 40 прибыльных направлений при подаче личной заявки на консультацию.
Что получает партнёр по франшизе "Допуск"
Главные особенности сотрудничества с компанией "Допуск":
- Постоянное и регулярное снабжение партнёров выгодными заявками;
- Любой тендер включает в себя транспортные компании и поставщиков под ключ;
- Отделы тендеров и закупок, которые закрепляются за партнёром, работают полную рабочую неделю (понедельник-пятница);
- Для участия в тендере сложная документация подаётся сотрудниками компании;
- Все процессы и участие в тендерах контролируются вместе с партнёром;
- После выигрыша в тендере партнёр получает помощь в подписании договора с лицами: госзаказчики, транспортные компании и поставщики;
- Работа компании оплачивается в размере 4% от чистой прибыли (оплата должна производится после поставки товаров и получения государственных денег).
Исходя из этого, работа по франшизе "Допуск" освобождает вас от ведения сложной документации, постоянного контроля в тендерах и многих важных и трудоёмких процессах.
В пакет франшизы Допуск входят следующие показатели:
- Полное право на осуществление деятельности под популярным брендом;
- Разработка систем построения бизнеса с прибыльной работой не посещая офис;
- Полноценные инструкции и процессы бизнеса;
- Полный пак юридической документации;
- Качественные и понятные консультации, постоянная техподдержка.
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